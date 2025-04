Kim Soo Hyun được chọn còn Kim Ji Won phải "ra chuồng gà", netizen phẫn nộ: “Trọng nam khinh nữ”

Còn nhớ cách đây đúng 1 năm, cộng đồng mạng tranh luận nảy lửa xung quanh việc Kim Soo Hyun được nhận đề cử tại Baeksang 2024 còn Kim Ji Won thì không dù 2 ngôi sao cùng tỏa sáng trong tác phẩm gây sốt Queen of Tears. Tới sáng 13/4, tờ Koreaboo đưa tin, nhà phê bình văn hóa Jeong Deok Hyeon - 1 trong những thành viên trong ban giám khảo Baeksang 2024 - vừa chính thức lên tiếng về việc Kim Ji Won không được góp mặt ở danh sách đề cử tại lễ trao giải hồi năm ngoái.

Giám khảo họ Jeong cho hay: "Trong trường hợp của Queen of Tears, nhiều khán giả đã thi nhau hỏi rằng ‘Sao Kim Ji Won không được đề cử?’. Khi vòng đánh giá đầu tiên bắt đầu, mọi chuyện diễn ra từ khá sớm. Queen of Tears lúc đó còn chưa lên sóng. Vì vậy, chúng tôi tranh luận xem có nên đưa phim vào danh sách đề cử hay không. Phim cũng vào được vòng đánh giá thứ 2 nhưng điểm số bình chọn lại không cao. Thực ra tác phẩm đã được lên sóng với tỷ lệ phần trăm nhất định thì mới đủ điều kiện tranh giải. Rất khó để chúng tôi có thể đánh giá phim 1 cách chính xác khi chưa được xem hết toàn bộ nội dung. Còn nhớ vào thời điểm đó chúng tôi có xem 1 số video của Queen of Tears, diễn xuất Kim Soo Hyun rất nổi bật còn Kim Ji Won chưa thực sự tỏa sáng. Đó là lý do vì sao nữ diễn viên không được đề cử ở Baeksang. Chúng tôi đã giải thích chuyện này với công ty quản lý của Kim Ji Won và nữ diễn viên cũng đã đón nhận rồi. Khán giả không biết rõ nội tình nên đã chỉ trích chúng tôi. Thành thật mà nói, những giải thưởng như thế này cần có cả 1 chút may mắn nữa".

1 thành viên trong ban giám khảo Baeksang 2024 lên tiếng giải thích về chuyện Kim Ji Won trượt đề cử tại lễ trao giải hồi năm ngoái, còn không ngần ngại lôi cả Kim Soo Hyun ra so sánh

Theo Koreaboo, cộng đồng mạng xứ Hàn đã chỉ trích gay gắt phát ngôn mới đây của nhà phê bình văn hóa Jeong Deok Hyeon. Những khán giả này nhấn mạnh, tuyên bố của giám khảo họ Jeong có nhiều điểm mâu thuẫn, thiếu tính nhất quán. 1 mặt, ông úp mở việc Queen of Tears chưa lên sóng tại thời điểm lập bảng đề cử nên không có đủ điều kiện tranh giải. Nhưng mặt khác, vị giám khảo này lại khẳng định nam chính của phim vẫn được đề cử còn nữ chính thì không. Từ đây, nhiều khán giả tức giận đặt ra nghi vấn về tình trạng trọng nam khinh nữ đang diễn ra trong làng giải trí Hàn Quốc.

Công chúng thi thau để lại những bình luận tiêu cực sau phát ngôn của thành viên trong ban giám khảo Baeksang: "Phim lúc đó mới lên sóng được 4 tập và không đủ điều kiện để tranh giải. Ấy thế mà Kim Soo Hyun vẫn được đưa vào danh sách đề cử của Baeksang", "Thế thì đáng nhẽ ra Kim Soo Hyun cũng không được lọt vào danh sách đề cử. Rõ ràng những gì vị giám khảo đó nói chỉ là cái cớ mà thôi. Những gì tôi thấy được là tình trạng trọng nam khinh nữ trong làng giải trí Hàn, nơi họ thiên vị nam nghệ sĩ hơn nữ nghệ sĩ", "Cái gì mà còn ‘cần có cả 1 chút may mắn nữa’. Với các diễn viên nữ, họ nhắc tới cả yếu tố may mắn. Điều này thể hiện rõ sự trọng nam khinh nữ 1 cách quá đáng rồi còn gì"...