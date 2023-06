Kim So Eun và tài tử Mặt Trăng Ôm Mặt Trời lên tiếng về tin hẹn hò

Rạng sáng sớm 1/6, tờ Osen xứ Hàn bất ngờ tung ra tin tức độc quyền về bằng chứng hẹn hò của "nàng cháo" Kim So Eun và nam tài tử Song Jae Rim. Dấu hiệu này bắt nguồn từ bài viết của cả 2 ngôi sao trên Instagram cá nhân vào ngày 21/5, trong đó Kim So Eun và Song Jae Rin đều đăng tải cùng hình ảnh về hoa hồng đỏ ở địa điểm được cho là quá giống nhau. "Nàng cháo" còn viết dòng trạng thái "Tràn đầy sức sống" kèm hình ảnh, trong khi bạn trai tin đồn không chú thích gì thêm. Đáng nói, "hint" hẹn hò này rộ lên chỉ 2 tháng sau hình ảnh cặp đôi bên nhau ở Tokyo.

Hình ảnh làm rộ lên nghi vấn Kim So Eun và Song Jae Rim hẹn hò

Được biết vào tháng 3/2023, Kim So Eun và Song Jae Rim dính phải tin đồn tình ái sau khi đăng tải loạt ảnh du lịch Tokyo, Nhật Bản lên trang Instagram vào khoảng thời gian gần nhau. 1 số fan Nhật thậm chí còn khẳng định đã chứng kiến 2 ngôi sao sóng đôi bên nhau ở Tokyo, càng bổ sung thêm tính chắc chắn cho bằng chứng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cả hai công ty đại diện của So Eun và Jae Rim đều phủ nhận nghi vấn hẹn hò, đồng thời giải thích rằng Kim So Eun đến Nhật cùng ekip phim và tình cờ gặp bạn diễn họ Song ở đó.

Lần này, đối mặt với bằng chứng mới, đại diện của Kim So Eun - công ty Ascendio cho hay: "Đúng là 2 ngôi sao là bạn thân của nhau. Họ liên lạc thường xuyên. Tuy nhiên, việc cả hai cùng đăng những bức hình giống nhau như thế này đơn giản chỉ là trùng hợp mà thôi".

Saram Entertainment cũng đại diện cho Song Jae Rim lên tiếng giải thích: "Xác nhận với nghệ sĩ trực thuộc của chúng tôi, anh ấy khẳng định không hề gặp lại Kim So Eun sau chuyến đi Nhật vừa qua. Bức hình hoa hồng của 2 người họ được chụp tại nhà Song Jae Rim từ trước". Hoá ra, đây là hình cũ được cả hai chụp ở nhà nam tài tử họ Song. Nhưng cũng từ đây, khán giả càng thêm nghi ngờ mối quan hệ của cặp đôi We Got Married, và thêm tò mò về việc Kim So Eun thật sự đã đến nhà Song Jae Rim và còn công khai đăng ảnh có dấu hiệu ghi lại sự việc này lên mạng xã hội.