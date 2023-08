Mỹ nhân gây sốt vì mặt mộc đẹp không tì vết, danh xưng "gương mặt hoàn hảo nhất xứ Hàn" quả không sai

Ra mắt từ ngày 9/8, Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng) gây chú ý với khán giả yêu phim Hàn nhờ màu sắc siêu nhiên, đậm chất siêu anh hùng. Bên cạnh đó, nhan sắc và tạo hình của dàn sao Hàn trong phim cũng được người xem để ý, nhất là mặt mộc của một trong các nữ chính xinh đẹp trong phim.

Trong phim Moving của nền tảng Disney+, Go Yoon Jung thủ vai Hee Soo - cô gái trẻ cũng sở hữu siêu năng lực, đặc biệt thừa hưởng từ bố mẹ của mình. Điều này có nghĩa là Hee Soo vừa có thể phục hồi vết thương nhanh chóng như bố cô là Joo Won (Ryu Seung Ryong). Thế nhưng bên cạnh hình tượng nhân vật thú vị, Go Yoon Jung còn khiến người xem thích thú với nhiều khoảnh khắc khoe mặt mộc xinh đẹp.

Go Yoon Jung đóng vai siêu anh hùng

Nhiều khán giả bày tỏ sự ấn tượng của mình với mặt mộc không tì vết của Go Yoon Jung. Ngoài ra, gương mặt bầu bĩnh của cô cũng trở thành điểm sáng, được yêu thích không kém nước da hay đôi mắt "chuẩn chỉ" của cô. Một số người xem cảm thấy rõ rệt sự khác biệt của Go Yoon Jung ở Moving so với thời đóng cổ trang Hoàn Hồn, thế nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước nhan sắc của cô nàng sinh năm 1996 này.

Trước đó, Go Yoon Jung đã được đánh giá cao về nhan sắc, sở hữu gương mặt được cho là có "tỷ lệ kim cương" và là hình mẫu lý tưởng mới cho việc phẫu thuật thẫm mỹ tại Hàn Quốc. Nhờ sở hữu "gương mặt hoàn hảo nhất" xứ Hàn hiện tại mà sự nghiệp của mỹ nhân này được chú ý và không ngừng đi lên.

Nhiều cảnh phim soi cận làn da mộc ấn tượng của Go Yoon Jung

Khán giả bình luận: - Coi Hoàn Hồn xong qua đây thấy chị nhợt nhạt quá không quen lắm, nhưng mà vẫn xinh. - Xinh lại còn ngầu nữa! - Xinh thiệt luôn, thích nhất đôi mắt long lanh. - Đẹp theo kiểu tươi trẻ đầy đặn, đầy sức sống luôn nè. Tổng hợp từ K Love

Moving được xem là siêu phẩm dài tập hiếm hoi của Hàn Quốc khai thác sâu vào chủ đề siêu anh hùng, trong đó ngoài Hee Soo của Go Yoon Jung thì vẫn còn nhiều thiếu niên nữa mang năng lực khá độc đáo. Bên cạnh Hee Soo thì lớp trưởng Kang Hoon (Kim Do Hoon) và bạn học Bong Seok (Lee Jung Ha) cũng thừa hưởng siêu năng lực từ bố mẹ, từ đó có nhiều cuộc phiêu lưu gay cấn trong trường học. Phim còn có sự tham gia của nhiều ngôi sao đình đám màn ảnh Hàn như Ryu Seung Ryong, Han Hyo Joo, Zo In Sung... và mỗi người đều có một siêu năng lực khiến người xem phải trầm trồ.



Bộ ba "báo thủ" siêu anh hùng thiếu niên trong Moving

Ảnh: Disney+