Kim Seon Ho trở lại thành công sau những tranh cãi trong quá khứ

Kim Seon Ho từng được yêu mến vì hình ảnh ngay thẳng và trong sáng trong 'Hometown Cha-Cha-Cha' của tvN và "2 Days & 1 Night" của KBS2, đã tạm dừng hoạt động sau một vụ bê bối gây tranh cãi vào 4 năm trước - mặc dù anh đã được minh oan sau bê bối này. Và 4 năm sau, "Khi cuộc đời cho ta quả quýt" là dự án phim truyền hình đầu tiên Kim Seon Ho thực hiện.

Trong bộ phim này, Kim Seon Ho vào vai Park Choong Seop, chồng của Geum Myeong (do IU thủ vai), một vai diễn đã mang lại cho anh sự nổi tiếng mới to lớn. Park Choong Seop là một họa sĩ được mệnh danh là "Picasso của Nhà hát Cannes", nổi bật với niềm tin nghệ thuật mạnh mẽ và tài năng đặc biệt.

Sau khi giới thiệu Geum Myeong đến làm việc tại Nhà hát Cannes, anh dần nảy sinh tình cảm với cô. Tuy nhiên, vì Geum Myeong đã có người yêu, Choong Seop kìm nén cảm xúc và nhập ngũ, dường như là muốn cắt đứt mối quan hệ của họ.

(Ảnh: Netflix)

Sau khi xuất ngũ, Choong Seop tình cờ gặp lại Geum Myeong và quyết tâm không để cô vuột mất lần nữa, anh kiên trì theo đuổi cô. Cảm động trước sự chân thành của anh, Geum Myeong phải lòng anh và cuối cùng hai người đã kết hôn.

Kim Seon Ho đã khắc họa một cách hoàn hảo sự chuyển đổi của Choong Seop từ một nghệ sĩ bướng bỉnh nhưng đam mê thành một người tình lịch thiệp và tận tụy, chiếm được cảm tình của người xem. Sự hiện diện quyến rũ của anh trong các cảnh quay quan trọng, chẳng hạn như cuộc họp gia đình và đám cưới, đặc biệt là những cử chỉ vui tươi, trìu mến của anh, đã làm tan chảy trái tim, khẳng định lại sức hấp dẫn của anh trên màn ảnh.

Với vai diễn trong "Khi cuộc đời cho bạn qủa quýt", Kim Seon Ho đã thể hiện thành công kỹ năng diễn xuất và sức hút của mình, giúp xây dựng lại hình ảnh và giành lại tình yêu của người hâm mộ.

Sau sự trở lại đầy vinh quang, Kim Seon Ho sẽ tiếp tục đà phát triển của mình với các dự án sắp tới, bao gồm loạt phim "Can This Love Be Translated?" của Netflix và bộ phim truyền hình TVING 'In The Net" (tên tạm thời).