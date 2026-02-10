Kim Seon Ho tiều tụy héo mòn, lộ diện lần đầu sau scandal chấn động

Vụ lùm xùm trốn thuế liên quan tới Kim Seon Ho đã làm rúng động dư luận châu Á suốt hơn 1 tuần trở lại đây. Tới tối 9/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nam diễn viên họ Kim vừa chính thức lộ diện giữa tâm bão scandal nghiêm trọng trong sự nghiệp.

Theo nguồn tin, đơn vị sản xuất vở kịch Interval vừa công bố hình ảnh hậu trường hiếm hoi trong buổi tập luyện của Kim Seon Ho. Trước ống kính, nam tài tử sinh năm 1986 lộ rõ gương mặt gầy gò, héo hon hơn hẳn so với thời gian trước đó. Đáng chú ý, Kim Seon Ho trông buồn rũ rượi, trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh rạng rỡ, luôn nở nụ cười tỏa nắng trên môi của chính anh trước khi scandal trốn thuế nổ ra. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, vụ bê bối chấn động mới đây đã gây ảnh hưởng đáng kể tới trạng thái tinh thần của nam thần họ Kim. Được biết, toàn bộ suất diễn của Interval có sự tham gia của Kim Seon Ho đều đã cháy vé. Dự kiến, vở diễn Interval sẽ ra mắt công chúng vào ngày 13/2 tới đây.

Kim Seon Ho vừa chính thức lộ diện giữa drama trốn thuế và thành lập công ty trái phép. Nam diễn viên hiện tại (hình phải) bỗng gầy đi đáng kể, trông thiếu sức sống và bỗng mất đi vẻ rạng rỡ thường thấy trước đây. Ảnh: Naver

Cách đây hơn 1 tuần, Kim Seon Ho trở thành tâm điểm bàn tán vì vướng nghi vấn trốn thuế. Anh bị truyền thông Hàn tố áp dụng mô hình lập công ty ma, chuyển thu nhập cá nhân sang doanh nghiệp để gian lận thuế thu nhập cá nhân, tương tự trường hợp của Cha Eun Woo.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới pháp luật, tới sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý. Trong thông báo gửi đến công chúng, nam thần 8X xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Theo phía Fantagio - công ty quản lý của Kim Seon Ho, nam diễn viên đã nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố từ phía tài tử họ Kim được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình.

Nam diễn viên cách đây ít ngày đã chính thức lên tiếng sau khi dính bê bối trốn thuế. Ảnh: Naver

Hiện cơ quan thuế vẫn chưa có thông báo chính thức hay mở cuộc điều tra với Kim Seon Ho. Tuy nhiên, nếu cáo buộc lập công ty ma để biển thủ công quỹ và trốn thuế của nam diễn viên này là thật, anh không chỉ đứng trước nguy cơ tan tành sự nghiệp mà thậm chí là trả giá bằng 1 án tù.

Theo luật sư Roh Jong Eon, đại diện Công ty Luật Jonjae, chỉ riêng việc Kim Seon Ho chưa đăng ký ngành nghề bắt buộc "kinh doanh - quản lý nghệ thuật đại chúng" cho công ty gia đình, đồng thời nhận tiền thanh toán (doanh thu quản lý) trong tình trạng chưa đăng ký, đã có thể cấu thành hành vi vi phạm Luật Phát triển Công nghiệp Nghệ thuật Đại chúng, với mức án lên đến 2 năm tù.

Giữa tâm bão drama, từ tối 3/2, thương hiệu BEANPOLE đã xóa hoặc ẩn video quảng cáo của nam thần Tiếng Yêu Này, Anh Dịch Được Không. Việc 1 nhãn hàng có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Kim Seon Ho như BEANPOLE "quay xe" cực gắt, tốn công xử lý hình ảnh của nam diễn viên cho thấy đối tác đang dần mất niềm tin với nam diễn viên đình đám.