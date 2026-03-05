Tại sao lại dễ dãi với Kim Seon Ho như vậy?

Theo nguồn tin nội bộ, nam diễn viên Kim Seon Ho sẽ tham gia chương trình tạp kỹ mới của Coupang Play mang tên Bonjour Bakery . Đây là chương trình truyền hình thực tế nói về quá trình khai trương một quán cà phê tráng miệng dành cho người cao tuổi ở làng quê. Các diễn viên Kim Hee Ae và Cha Seung Won được cho là đã ký hợp đồng, và việc ghi hình sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm nay.

Trước đây, Kim Seon Ho đã thu hút sự chú ý đáng kể trên nhiều chương trình giải trí, bao gồm cả 2 Ngày 1 Đêm. Vì đây sẽ là vai trò thành viên cố định đầu tiên của anh trong một chương trình giải trí sau khoảng 5 năm vắng bóng, nên sự mong chờ của fan dự kiến sẽ rất cao. Bên cạnh đó, Kim Seon Ho cũng đang chuẩn bị cho fan meeting tour tại 6 thành phố khắp châu Á. Fan meeting tour này đánh dấu cột mốc Kim Seon Ho gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp lần đầu tiên sau khoảng 2 năm.

Kim Seon Ho liên tục "nổ job" mới. Ảnh: X

Tuy nhiên, cư dân mạng tỏ ra thất vọng trước việc Kim Seon Ho liên tục "nổ job" bất chấp scandal: "Tại sao cứ thuê anh ta vậy?", "Vấn đề nằm ở người đạo diễn đang sử dụng anh ta", "Tôi không muốn nhìn thấy Kim Seon Ho nữa", "Các ngôi sao nam có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều", "Chuyện gì thế này? Tại sao anh ta lại tiếp tục hoạt động như thể không có chuyện gì xảy ra?", "Thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi không có hình tượng tốt, anh ta vẫn có thể tham gia đóng phim truyền hình và các chương trình truyền hình", "Chẳng phải anh ta có liên quan đến tội trốn thuế sao? Sao anh ta lại ra mặt?"...

Năm 2021, anh bị tố ép bạn gái cũ phá thai. Dù đã được minh oan nhưng hình tượng "nam thần ngôn tình" của Kim Seon Ho đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 1/2 vừa qua, netizen khắp châu Á như "chết lặng" khi Sports Kyunghang đưa tin độc quyền Kim Seon Ho sở hữu công ty gia đình có mô hình giống công ty của Cha Eun Woo. Đây là dấu hiệu cho thấy mô hình này có thể liên quan đến né thuế hoặc trốn thuế trá hình.

Trước hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng có dính dáng đến luật pháp, sáng 4/2, Kim Seon Ho đã chính thức lên tiếng thông qua công ty quản lý. Trong thông báo gửi đến công chúng, Kim Seon Ho xin lỗi, thừa nhận bản thân thiếu hiểu biết trong việc thành lập, vận hành công ty pháp nhân 1 thành viên dẫn đến sai lầm trong tài chính. Nam diễn viên chấp nhận nộp bổ sung tiền thuế còn thiếu. Tuyên bố của Kim Seon Ho được cho là lời ngầm thừa nhận anh đã có hành vi trốn thuế, né thuế thông qua công ty gia đình.

Kim Seon Ho lao đao vì bê bối trốn thuế hồi đầu tháng 2. Ảnh: X

Kim Seon Ho sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc năm 2009 với tư cách diễn viên nhạc kịch. 8 năm sau, nam diễn viên lấn sân đóng phim, có vai diễn đầu tiên ở tác phẩm truyền hình mang tên Good Manager. Tên tuổi Kim Soen Ho vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai nam thứ ấn tượng trong bộ phim gây sốt Start Up (2020). 1 năm sau, nam nghệ sĩ lại tiếp tục gây ấn tượng sâu đậm với công chúng nhờ vai nam chính ở bộ phim truyền hình ăn khách Hometown Cha-Cha-Cha. Sau tác phẩm này, Kim Seon Ho chính thức gia nhập vào hàng ngũ những sao nam nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu tại thị trường nước ngoài.

Tuy nhiên, Kim Seon Ho liên tục đánh mất danh tiếng vì scandal. Anh từng trải qua giai đoạn điêu đứng, toàn bộ hoạt động nghệ thuật đình trệ suốt thời gian dài vì bị bạn gái cũ tố cáo ép phá thai, đối xử tệ bạc và sống giả tạo.

Sau đó, truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt là Dispatch , đã vào cuộc và làm rõ nhiều tình tiết bị bóp méo trong câu chuyện và "cứu sống" Kim Seon Ho khỏi cảnh chấm hết sự nghiệp ở tuổi 35. Thế nhưng, vừa lấy lại tên tuổi chưa bao lâu, mỹ nam sinh năm 1986 lại vướng bê bối. Điều này khiến công chúng rạn nứt niềm tin với Kim Seon Ho và đặt câu hỏi lớn về nhân phẩm của anh. Hiện tại Kim Seon Ho bị xem mỹ nam thị phi, cứ có phim hot là dính tai tiếng rúng động, nhưng lại được "tổ độ" vượt qua như không có chuyện gì xảy ra.

Kim Seon Ho bị nhiều khán giả la ó, tẩy chay và phản đối. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo