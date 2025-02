Kim Sae Ron: Thiên tài diễn xuất được cả showbiz tung hô, đánh mất sự nghiệp vì tai nạn đau lòng

Ngày 16/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên trẻ Kim Sae Ron được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul vào khoảng 4h50 chiều cùng ngày. Có thông tin cho biết Kim Sae Ron đã hẹn gặp bạn mình nhưng không tới buổi hẹn, vì không liên lạc được với nữ diễn viên nên người bạn này đã báo cảnh sát, cứu hộ và phát hiện ra cô đã qua đời. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh sự ra đi cũng như cuộc đời, sự nghiệp của Kim Sae Ron đang là chủ đề rất hot trên mạng xã hội. Khán giả tiếc cho một ngôi sao ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, mới 25 tuổi, cũng tiếc cho sự nghiệp đứt đoạn vì lùm xùm đáng tiếc của cựu sao nhí nổi đình đám một thời.

Từ thần đồng diễn xuất đến mỹ nhân sáng giá của làng phim Hàn

Kim Sae Ron sinh năm 2000, bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 9 tuổi với một vai diễn trong bộ phim điện ảnh A Brand New Life. Đóng vai một cô bé bị bỏ rơi, Kim Sae Ron thành công lột tả cảm xúc và tâm trạng của nhân vật, giúp cô nhận được đánh giá cao, được tung hô như thần đồng diễn xuất, báu vật nhỏ của màn ảnh Hàn. Vai diễn đầu tay cũng giúp Kim Sae Ron trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc được mời tới tham dự Liên hoan phim Cannes danh giá.

Sau thành công của A Brand New Life, Kim Sae Ron tiếp tục khẳng định bản thân với tư cách một sao nhí trong loạt dự án phim nổi tiếng gồm The Man From Nowhere, I Am a Dad, The Neighbor, A Girl At My Door... Năm 11 tuổi, nữ diễn viên nhí có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Listen to My Heart, một lần nữa, lối diễn xuất tự nhiên, đa dạng đã giúp cô được giới chuyên môn và khán giả công nhận.

Những hình ảnh của thiên tài diễn xuất một thời

Kim Sae Ron cùng với Kim So Hyun, Kim Yoo Jung,... là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc duy trì được sức hút khi trưởng thành. Sau khi rũ bỏ hình tượng sao nhí, cô hoạt động chăm chỉ trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC, người mẫu.

Những bộ phim như Mirror Of The Witch, The Great Shaman Ga Doo Shim,... đã giúp Kim Sae Ron tỏa sáng rực rỡ với tư cách một diễn viên trưởng thành. Cô được xếp vào hàng những nhân tố sáng giá, là tương lai của ngành phim Hàn. Những chiếc cúp danh giá tại những giải thưởng như Rồng Xanh, Golden Cinematography Awards, MBC Drama Awards,... chính là minh chứng cho diễn xuất tuyệt vời, ngày càng thăng hạng của Kim Sae Ron.

Sự nghiệp tan tành vì một tai nạn đáng tiếc

Vừa đạt đến độ tuổi chín cả nhan sắc lẫn diễn xuất, Kim Sae Ron lại bất ngờ vướng phải lùm xùm đáng tiếc bởi một tai nạn giao thông. Cô bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn. Trong thời điểm tự kiểm điểm bản thân, nữ diễn viên cũng vướng phải một số lùm xùm không đáng có khiến khán giả càng tiếc cho sự nghiệp đang thời kỳ rực rỡ của sao nhí một thời.

Hiện trường vụ tai nạn của Kim Sae Ron

Năm ngoái, Kim Sae Ron cũng gây sốc khi trượt tay đăng tải hình ảnh thân thiết của bản thân với một đàn anh. Hành động này khiến nỗ lực để vực dậy sự nghiệp của mỹ nhân họ Kim đã "đổ sông đổ bể". Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của Kim Sae Ron, nhiều người không khỏi tiếc nuối cho cô, càng tiếc khi nữ diễn viên đã vô tình tự hủy sự nghiệp lẽ ra đã vô cùng vẻ vang và đang rất rộng mở của mình.