Lộ ảnh hiếm dàn sao hạng A từ đám cưới của Kim Jong Kook?

Vào chiều tối ngày 5/9, Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul, Hàn Quốc, mời chưa đến 100 khách. Công chúng vô cùng tò mò về đám cưới này bởi Kim Jong Kook giữ bí mật đến mức được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007".

Đến nay, trên mạng xã hội rầm rộ hình ảnh Haha và Yoo Jae Suk tham gia 1 đám cưới. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đồn đoán đây có thể là hình ảnh từ đám cưới tuyệt mật của Kim Jong Kook. Lý do là cả Haha và Yoo Jae Suk đều là thành viên Running Man, nằm trong danh sách khách mời của "anh hổ". Yoo Jae Suk còn đảm nhận vai trò MC đám cưới, còn Haha trước đó than phiền anh phải đổi lịch trình do Kim Jong Kook báo cưới quá gấp.

Đây được cho là hình ảnh của Haha và Yoo Jae Suk...

... trong đám cưới của Kim Jong Kook



Tuy nhiên, sự thật đây là hình ảnh Haha và Yoo Jae Suk dự 1 đám cưới khác, diễn ra vào ngày 6/9 - chỉ 1 ngày sau đám cưới Kim Jong Kook. Như vậy, cả 2 ngôi sao đình đám đều không đăng ảnh như nguyện vọng cưới riêng tư của Kim Jong Kook.

Kim Jong Kook báo cưới rất vội vã vào ngày 18/8 và cử hành hôn lễ vào ngày 5/9, chỉ cách nhau hơn 2 tuần. "Anh hổ" còn giữ bí mật với những người thân cận xung quanh, chỉ thông báo địa điểm cách 1 ngày. Với dàn khách mời hạng A gồm thành viên Running Man, V và Jungkook (BTS), Ma Dong Seok, Cha Tae Hyun, Dex, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Ryu Hyun Jin... anh còn cẩn thận dặn dò: "Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé".

Việc Kim Jong Kook gấp rút cưới, lại giữ bí mật nghiêm ngặt khiến công chúng Hàn Quốc không khỏi đặt dấu hỏi. Xports News dẫn lại nghi vấn ầm ĩ trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc, cho rằng Kim Jong Kook vội vã cưới gấp do cô dâu đã mang thai, anh sắp lên chức bố. Ngoài ra, netizen cũng đặt nghi vấn phải chăng vợ Kim Jong Kook là người "quyền cao chức trọng" nên mới phải bảo mật đám cưới kỹ như vậy? Còn có giả thuyết khác "đen tối" hơn cho rằng có thể vợ "anh hổ" là nhân vật tai tiếng không nên được biết đến, nên họ làm đám cưới kín nhằm bảo vệ danh tiếng của Kim Jong Kook.

Đáp lại những tin đồn, công ty quản lý của nghệ sĩ 49 tuổi chỉ nói: "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể".

Hóa ra đó là hình ảnh của Haha và Yoo Jae Suk trong đám cưới khác, còn đám cưới Kim Jong Kook vẫn tuyệt mật

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ. Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook lại thông báo cưới đột ngột, khiến cả châu Á ngỡ ngàng chấn động.

Cuối cùng "thánh ế" cũng đã có vợ

Nguồn: X