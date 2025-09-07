Lộ ảnh hiếm dàn sao hạng A từ đám cưới của Kim Jong Kook?
Trong những hình ảnh này, Haha và MC quốc dân Yoo Jae Suk "quẩy" vô cùng vui vẻ.
Vào chiều tối ngày 5/9, Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul, Hàn Quốc, mời chưa đến 100 khách. Công chúng vô cùng tò mò về đám cưới này bởi Kim Jong Kook giữ bí mật đến mức được truyền thông Hàn gọi là "nhiệm vụ 007".
Đến nay, trên mạng xã hội rầm rộ hình ảnh Haha và Yoo Jae Suk tham gia 1 đám cưới. Rất nhanh chóng, cư dân mạng đồn đoán đây có thể là hình ảnh từ đám cưới tuyệt mật của Kim Jong Kook. Lý do là cả Haha và Yoo Jae Suk đều là thành viên Running Man, nằm trong danh sách khách mời của "anh hổ". Yoo Jae Suk còn đảm nhận vai trò MC đám cưới, còn Haha trước đó than phiền anh phải đổi lịch trình do Kim Jong Kook báo cưới quá gấp.
Tuy nhiên, sự thật đây là hình ảnh Haha và Yoo Jae Suk dự 1 đám cưới khác, diễn ra vào ngày 6/9 - chỉ 1 ngày sau đám cưới Kim Jong Kook. Như vậy, cả 2 ngôi sao đình đám đều không đăng ảnh như nguyện vọng cưới riêng tư của Kim Jong Kook.
Đáp lại những tin đồn, công ty quản lý của nghệ sĩ 49 tuổi chỉ nói: "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể".
Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động. Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.
Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ. Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook lại thông báo cưới đột ngột, khiến cả châu Á ngỡ ngàng chấn động.
Nguồn: X