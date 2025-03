Kim Ji Won bị tố thẩm mỹ vì liên tục giấu giếm 1 thứ suốt cả tháng qua

Sáng 30/3, Pannchoa đưa tin, Kim Ji Won bất ngờ dính nghi vấn thẩm mỹ đầu tiên trong sự nghiệp. Tin đồn "dao kéo" xuất phát từ 1 động thái được cho là bất thường của mỹ nhân Queen of Tears. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1992 bị soi việc liên tục... che kín cổ trong tất cả những màn lộ diện suốt 1 tháng qua. Theo Pannchoa, 1 bộ phận cư dân mạng bất ngờ đặt ra nghi vấn Kim Ji Won đã can thiệp thẩm mỹ để xóa nếp nhăn ở cổ nhằm khiến bản thân trở nên hoàn hảo, lung linh hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng tố Kim Ji Won tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để trị nếp nhăn ở vùng cổ đã trở nên viral trên mạng xã hội xứ kim chi, nhanh chóng hút về lượng tương tác lớn. Nghi vấn này thu hút được sự quan tâm lớn âu cũng là bởi từ trước tới giờ, đông đảo công chúng Hàn Quốc tin rằng Kim Ji Won "đẹp từ trứng nước", sở hữu nhan sắc tự nhiên chưa từng can thiệp "dao kéo".

Trong 1 tháng qua, nữ minh tinh nhiều lần xuất hiện tại sân bay, các sự kiện và concert. Đáng nói, nhiều khán giả bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào việc người đẹp 9X luôn giữ cổ kín như bưng trong những lần lộ diện nói trên

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen tranh cãi nảy lửa xung quanh nghi vấn Kim Ji Won mới can thiệp thẩm mỹ nhằm giúp bản thân trở nên trẻ trung hơn. 1 bộ phận netizen bất ngờ đồng tình với nhận định mỹ nhân Queen of Tears đã đụng chạm "dao kéo". Thế nhưng, nhiều khán giả lại lên tiếng bênh vực Kim Ji Won bằng cách nhấn mạnh nữ diễn viên chỉ đang cố gắng bảo vệ cổ họng trong tiết trời lạnh ở Hàn Quốc.

Cộng đồng mạng để lại hàng loạt bình luận trái chiều quanh nghi vấn "dao kéo" liên quan tới Kim Ji Won: "Chắc nữ diễn viên tiến hành phẫu thuật ở vùng cổ rồi", "Có lẽ cô ấy can thiệp thẩm mỹ nhằm xóa nếp nhăn cổ", "Chắc Kim Ji Won thấy lạnh thôi. Với tình hình thời tiết dạo này thì dễ bị cảm lạnh lắm, rồi cổ họng lại bị ảnh hưởng nữa chứ", "Phải có lý do thì cô ấy mới không để hở cổ như vậy", "Do trời lạnh thôi, phải bảo vệ cổ họng chứ. Nghề diễn viên coi trọng giọng nói lắm"...

Cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi quanh nghi vấn Kim Ji Won đụng chạm "dao kéo"

Trước đó, đông đảo công chúng Hàn công nhận Kim Ji Won là mỹ nhân "đẹp từ trứng nước'

Kim Ji Won sinh năm 1992, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi qua MV quảng cáo Lollipop 2 hợp tác cùng nhóm nhạc đình đám BIGBANG. Cô vụt sáng với vai ác nữ trong tác phẩm gây bão 1 thời The Heirs. Kể từ đó tới nay, người đẹp liên tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" trên màn ảnh như Hậu Duệ Mặt Trời, Fight For My Way, Queen of Tears...

Nguồn: Pannchoa, Naver