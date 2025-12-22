Kim Cương hẹn hò Chánh Tín

Không còn chỉ thu hút khán giả bởi yếu tố mai mối, các show hẹn hò còn được quan tâm bởi những câu chuyện đời thường của mỗi nhân vật tham dự chương trình. Mới đây, trong chương trình Hẹn Ăn Trưa với sự dẫn dắt của MC Thanh Vân Hugo, cuộc gặp gỡ của cặp đôi Kim Cương - Chánh Tín nhận về nhiều sự chú ý.

Cô gái đến với chương trình là Kim Cương (32 tuổi, Tiền Giang - nay là Đồng Tháp). Kim Cương hiện làm công việc makeup, mở lớp dạy học viên và kinh doanh váy cưới. Cô gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy cưới, coi đó như một thông điệp gửi đến phái nữ: Lựa chọn váy cưới cũng giống như lựa chọn người bạn đời, phải là người phù hợp nhất thì mới có thể đồng hành lâu dài.

Kim Cương

Còn đằng trai là Chánh Tín (31 tuổi, Bến Tre - nay là Vĩnh Long). Anh đang là giám đốc điều hành một công ty du lịch tại TP.HCM, trước đây từng là giảng viên thanh nhạc và có nhiều tài lẻ, đặc biệt là ca hát.

Chánh Tín

Lý do cả hai vẫn độc thân đến hiện tại đến từ những hoàn cảnh riêng. Kim Cương chia sẻ công việc bận rộn, môi trường làm việc chủ yếu tiếp xúc với nữ giới khiến cô gần như không có thời gian cho chuyện tình cảm. Việc tham gia chương trình cũng là một trải nghiệm bất ngờ khi bạn thân là người đăng ký thay.

Kim Cương từng lập gia đình và hiện có một bé gái 10 tuổi. Bé đang sống cùng ông bà nội, nhưng mỗi tuần cô vẫn đón con về ở cùng do gần nhau. Việc cuộc hôn nhân trước không thể đi đến chặng đường dài để lại trong cô không ít ám ảnh, khiến Kim Cương trở nên thận trọng và kén chọn hơn khi nghĩ đến việc tìm bạn đời mới.

Về phía Chánh Tín, anh thẳng thắn cho biết bản thân đã có một em bé gần 8 tuổi nhưng chưa từng kết hôn, con hiện sống cùng mẹ ở nước ngoài. Anh lý giải việc độc thân kéo dài vì áp lực công việc và vì nhiều người không tin mình độc thân.

Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ nên có những tiêu chí thận trọng khi tìm kiếm bạn đời. Kim Cương cho biết cô là người mạnh mẽ, tự chủ nhưng cũng dễ stress vì gánh nhiều vai trò trong công việc. Những ám ảnh từ cuộc hôn nhân cũ khiến cô trở nên kén chọn hơn. Trong khi đó, Chánh Tín thừa nhận bài học lớn nhất sau chia tay là cần học cách lắng nghe: "Ngày xưa hai đứa bị mất kết nối… từ từ đẩy tình cảm hai vợ chồng ra xa".

Về hình mẫu lý tưởng, Kim Cương mong muốn một người đàn ông có khả năng kết nối, biết lắng nghe và chia sẻ, coi trọng chất lượng thời gian bên nhau hơn số lượng. Cô nhấn mạnh yếu tố uy tín: "Không cần hứa nhiều, thậm chí không hứa cũng được, nhưng nói là phải làm." Với cô, trong một mối quan hệ, nếu chỉ có một người cố gắng thì điều đó là không công bằng.

Chánh Tín lại mong người bạn đời mạnh mẽ, bản lĩnh, không quá ghen tuông và biết cư xử đúng mực trong gia đình. Anh cho rằng sự tin tưởng là yếu tố then chốt, đặc biệt khi công việc của anh thường xuyên phải đi công tác xa.

Cả hai có những chia sẻ thẳng thắn với nhau

Trong phần trò chuyện sâu hơn, Chánh Tín chia sẻ từng nhiều lần thất bại trong công việc nhưng chính điều đó giúp anh bình thản hơn trước áp lực: "Bây giờ anh cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn". Khi được Chánh Tín hỏi về tình huống rủi ro tài chính của nửa kia trong tương lai, Kim Cương khẳng định cô đề cao người có tài - đức - chí, coi khó khăn là thử thách để tiến xa hơn: "Em cũng đã từng thất bại và làm lại rất nhiều lần".

Về định hướng tương lai, Chánh Tín cho biết anh không đặt nặng chuyện sinh con ngay nếu kết hôn, để người phụ nữ quyết định vì tôn trọng sức khỏe và sự lựa chọn của họ. Anh cũng dự định sau này sẽ về quê để gần bố mẹ. Kim Cương thì linh hoạt hơn trong chuyện lập nghiệp: "Lập nghiệp ở đâu không phải là vấn đề, miễn là điều kiện đó phù hợp".

Sau đó cả hai có phần khiêu vũ rất tình cảm ngay tại chương trình. Điều đáng nói là cả hai còn chuẩn bị trang phục rất hợp nhau, một người mặc vest đen - một người mặc váy cưới nên chẳng khác nào cô dâu chú rể.

Màn khiêu vũ của cặp đôi

Kết quả, sau phần khiêu vũ đến khoảnh khắc quyết định, cả hai cùng bấm nút hẹn hò, hai chiếc đèn cùng sáng, chính thức mở ra một mối quan hệ mới trong sự ủng hộ của MC và khán giả.

S.A (Nguồn: Hẹn Ăn Trưa)