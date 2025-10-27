Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương nhận muôn vàn lời chúc phúc suốt những ngày qua. Tuy nhiên sau khi đã khép lại, cặp đôi bỗng vướng ồn ào không đáng có, liên quan đến một tài khoản mang tên K.T.

Viết Vương và Đỗ Hà (Ảnh: Linh Lê Chí)

Chưa rõ K.T này là ai, độ xác thực của thông tin do K.T đăng tải nhưng cư dân mạng đã tìm đến một tài khoản TikTok tên Kiều Trang (có 8,6k người theo dõi) và dùng nhiều lời lẽ công kích người này. Lượng lượt xem các video của Kiều Trang cũng tăng vọt, lên đến hàng triệu lượt xem.

Thậm chí một số kênh còn tự ý sử dụng và đăng lại các video của Kiều Trang để cắt ghép câu chuyện, khiến cô nhận về nhiều bình phẩm tiêu cực.

Một kênh sử dụng hình ảnh của Kiều Trang để cắt ghép, gọi cô là người yêu cũ chồng Đỗ Hà trong khi Kiều Trang không phải là K.T mà cư dân mạng đang tìm kiếm (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 23/10 vừa qua, Kiều Trang đã lên tiếng đính chính thông tin, khẳng định tất cả là nhầm lẫn, mình không phải là K.T mà cư dân mạng đang tìm kiếm. Kiều Trang cho biết ban đầu chỉ nghĩ là nhầm lẫn một chút rồi thôi nhưng không ngờ chuyện đi quá xa nên cô bị công kích quá đà.

Nguyên văn chia sẻ của Kiều Trang:

"Kiều Trang người yêu cũ chồng Hoa hậu Đỗ Hà và cô gái 'xu' nhất MXH. Chả là ngày hôm qua sau nửa ngày mình không vào TikTok cá nhân thì khi đăng nhập lại mình nhận phải rất nhiều comment tiêu cực. Sau khi hóng được thì mình biết các bồ nhầm mình với bạn nữ tên K.T tự nhận mình là người yêu cũ chồng Hoa hậu Đỗ Hà. Lúc đầu mình tẻn tẻn nghĩ mấy bồ nhận nhầm thì các bồ ghé qua trang tôi vài tiếng nửa ngày các bồ biết không phải là các bồ di chuyển nên tôi cũng tranh thủ đăng hình ảnh những sản phẩm mà tôi bán biết đâu mấy bồ ghé qua hóng hớt mấy bồ thấy ưng ủng hộ cho tôi. Nhưng đến bây giờ câu chuyện đã đi sang một hướng khác khi mình càng ngày càng nhận được những comment bình phẩm về gương mặt và nhân cách của mình chứ không phải của cô gái kia. Nhất là việc có 1 số trang page lấy hình ảnh của mình để ghép vào câu chuyện và những bài viết này nhận được khá nhiều lượng tương tác cũng như những comment tiêu cực ví dụ như bài viết mình để hình ảnh bên đây. Đối với mình đây là hành vi sử dụng hình ảnh sai sự thật đăng lên nhằm công kích đám đông gây ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của người khác, mình hoàn toàn có thể kiện admin nếu bạn không gỡ bài và tiếp tục để mọi người hiểu lầm, công kích mình. Mình lên bài viết này để đính chính là mình không phải cô gái đó và mong mấy bồ nếu có lướt được bài viết nào dùng hình ảnh của tôi thì mong mấy bồ cmt giúp tôi để giải cho tôi nỗi oan hơn cả Vũ Nương này. Biết là mấy bồ nhận nhầm người nhưng tôi tự ái là thật nha".

Trước đó, ồn ào liên quan đến vợ chồng Đỗ Hà khởi nguồn từ một tài khoản có tên K.T. Trước đám cưới của Đỗ Hà - Viết Vương, người này đăng tải ảnh chụp màn hình thông báo tài khoản TikTok tick xanh tên Đỗ Thị Hà có hành động thêm ảnh của cô vào mục Yêu thích.

Kèm theo ảnh, K.T tự nhận mình là người yêu cũ của thiếu gia Viết Vương và viết dòng trạng thái ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường". Hành động này bị cư dân mạng phản đối nên tài khoản K.T đã chuyển về chế độ riêng tư.

Sau đám cưới, một khoảnh khắc của tài khoản có tên K.T tự xưng là người yêu cũ của chồng Đỗ Hà tiếp tục được đăng tải. Trong ảnh có sự xuất hiện của Viết Vương ngồi sát bên cạnh 1 cô gái. Kèm theo bức hình, tài khoản này viết dòng chú thích: "Cảm ơn anh".

Những hình ảnh được chia sẻ chóng mặt Ảnh: MXH)

Những hình ảnh của K.T bị chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bức xúc, cho rằng đây là chiêu trò cố tình gây chú ý, tạo sóng gió, cố tình quấy phá sau khi Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương vừa tổ chức đám cưới linh đình.

Hiện tại vợ chồng Đỗ Hà chưa có bất kỳ phản hồi nào về ồn ào này.

(Tổng hợp)