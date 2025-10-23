Đó là Đỗ Thị Hương (SN 1993) - chị gái ruột Hoa hậu Đỗ Thị Hà (SN 2001). Thời gian gần đây, chị gái của nàng hậu này đang nhận về nhiều sự quan tâm trên truyền thông khi xuất hiện trong đám cưới của em gái, thu hút với visual cực phẩm không kém.

Visual cực phẩm của chị em nàng hậu. Nguồn: @caohien_makeup

Trong đám cưới diễn ra vào sáng 22/10, Đỗ Hương diện áo dài màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng vẫn nổi bật với nhan sắc ngọt ngào. Khoảnh khắc 2 chị em chung khung hình khiến netizen phân vân không biết nên "thả tim" cho ai. Nhiều người nhận định, Đỗ Hà "một chín một mười" với Đỗ Hà.

Tiễn em gái đi lấy chồng, cô không kìm được nước mắt vừa mừng, vừa lo. Bên cạnh đó, Đỗ Hương cũng gửi những lời chúc, nhắn nhủ đến em gái và em rể.

Khoảnh khắc xúc động này cũng phần nào thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó của hai chị em. Nguồn: @trucnguyen.1807

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều sự quan tâm, bàn luận từ cư dân mạng.

Đông đảo cư dân mạng đều dành lời khen ngợi cho visual của hai chị em - vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu. Là chị gái của Hoa hậu Việt Nam năm 2020, song Đỗ Hương sống kín tiếng, ít khi xuất hiện hay có chia sẻ về em gái, bởi thế lần lộ diện này của Đỗ Hương càng nhận về nhiều sự quan tâm.

Trước đó, tại lễ nạp tài diễn ra vào ngày (16/10), chia sẻ với báo Tiền Phong, chị gái nàng hậu bày tỏ: “Mình rất vui cho em vì đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Mình cũng xúc động vì cuối cùng em cũng tìm được một người yêu thương, chăm sóc cho em. Mình thấy 2 bạn rất nhường nhịn nhau, sống hài hòa với nhau. Chúc em gái của chị trăm năm hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ và hai vợ chồng mãi mãi yêu nhau”.

Đỗ Hương trong lễ nạp tài của em gái Nguồn: @caohien_makeup, @thuankieule

Đỗ Hương tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội tại TP.HCM. Hiện tại, Đỗ Hương đã lập gia đình và đang kinh doanh vật liệu xây dựng tại Thanh Hóa. Cô sở hữu gương mặt sáng, nụ cười tươi và vóc dáng đẹp. Nhiều người xuýt xoa gen nhà Hoa hậu “xịn đét” khi cả hai chị em gái đều có chiều cao vượt trội, đôi chân dài mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Đỗ Hương có cuộc sống giản dị và kín tiếng. Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Hương chủ yếu chia sẻ xoay quanh công việc và một số khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.

Trong cuộc sống đời thường, Đỗ Hà và chị gái khá thân thiết, thường chụp hình chung trong những lần về thăm gia đình. Cô từng chia sẻ mình và chị ít khi gặp mặt do tính chất công việc, song vẫn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Đỗ Hương cũng là người đứng sau ủng hộ, động viên và hỗ trợ em gái rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống.

Nguồn: @caohien_makeup)

Đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương diễn ra vào hôm qua (22/10) tại quê nhà chú rể. Loạt khoảnh khắc đẹp tại sự kiện trọng đại quy tụ khoảng 1.000 khách mời, rạp cưới hàng chục tỷ đồng vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ngày vui diễn ra với đầy đủ các nghi lễ, cô dâu và chú rể nhận nhiều lời chúc phúc.