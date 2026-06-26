Kiều Tiên cho “bay màu” loạt video mukkbang với nhà chồng, thái độ của "Anh Ba Đông" liên tục bị đặt câu hỏi

Những ngày qua, thông tin nàng dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc - YouTuber Kiều Tiên và mẹ chồng không còn sống chung, phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Kiều Tiên xác nhận mẹ chồng đã dọn ra ở riêng.

Theo chia sẻ của Kiều Tiên, cô đã mua lại căn nhà từ gia đình chồng từ 7 năm trước nhưng chưa sang tên vì tin tưởng. Gần đây, phía gia đình chồng được cho là đã đưa ra mức giá cao hơn để bán lại căn nhà. Kiều Tiên vẫn chấp nhận trả thêm một khoản tiền lớn để mua vì lo ngại không thể lấy lại khoản tiền từng bỏ ra.

Kiều Tiên (Ảnh: FBNV)

Trong khi sự việc vẫn đang gây xôn xao thì mới đây, cư dân mạng phát hiện nhiều video cũ trên kênh YouTube của Kiều Tiên có sự xuất hiện của các thành viên gia đình chồng (gồm bố chồng đã qua đời, mẹ chồng và chị chồng), đều không còn ở chế độ công khai.

Khi truy cập vào những đường link từng được chia sẻ trước đó, người xem nhận được thông báo: “Đây là video riêng tư”. Trong khi đó, các video chỉ có sự xuất hiện của chồng Kiều Tiên vẫn được giữ nguyên trên kênh.

Hàng loạt video có gia đình chồng Kiều Tiên đều đã không còn

Khi click vào đường link video có mẹ chồng và chị chồng từng được Kiều Tiên đăng tải...

... kết quả trả về là video riêng tư (Ảnh chụp màn hình)

Chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý. Một số người lo ngại việc ẩn video này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến lượng người xem và lưu lượng của kênh. Nhiều bình luận lại cho rằng đây là động thái dứt khoát của Kiều Tiên, nhất là sau khi cô từng đề cập đến việc không còn muốn duy trì những kết nối cũ với gia đình chồng.

Tuy nhiên, nữ YouTuber chưa có phát ngôn riêng về lý do ẩn các video.

Không dừng lại ở đó, Kiều Tiên tiếp tục phản hồi cộng đồng mạng, chia sẻ thêm nhiều câu chuyện trong quá khứ. Cô cho biết từng chăm sóc mẹ chồng khi bà bị bệnh trong chuyến về Việt Nam, đồng thời chi tiền mua đồ bồi bổ và sửa sang, mở rộng không gian sống cho mẹ chồng sau khi bà trở lại Hàn Quốc. Tuy nhiên việc này lại bị nói rằng sửa nhà để quay YouTube.

Bên cạnh đó, Kiều Tiên cho biết mình từng chi trả viện phí cho bố chồng trong giai đoạn ông điều trị bệnh nặng, con số lên đến 500 triệu VND. Cô chưa từng công khai câu chuyện này vì không muốn biến chuyện gia đình thành nội dung trên mạng.

Một trong những nội dung được Kiều Tiên giải thích nhiều nhất là câu chuyện thu nhập từ YouTube. Cô cho biết thu nhập từ các kênh riêng của thành viên nhà chồng do họ nhận, còn cô đảm nhiệm phần quay và dựng video.

Kiều Tiên nói thêm, trong những lần làm nội dung chung hoặc đưa gia đình đi chơi, cô thường chủ động chi trả nhiều khoản như vé máy bay, khách sạn, ăn uống, quà cáp. Theo chia sẻ của cô, đó là điều cô tự nguyện làm vì muốn cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn xây dựng kênh.

Phản hồi của Kiều Tiên về chuyện quay clip YouTube cùng nhà chồng

Hiện tại, phía mẹ chồng, chị chồng và chồng của cô chưa có phản hồi công khai về các vấn đề được nhắc đến. Trên tài khoản MXH của Kiều Tiên và người chị chồng này, các bài đăng thể hiện mối quan hệ chị chồng em dâu tốt đẹp vẫn còn được giữ nguyên.

Đáng chú ý, giữa những chia sẻ liên quan đến mẹ chồng và chị chồng, dân mạng cũng liên tục đặt câu hỏi về thái độ của chồng Kiều Tiên.

Nhiều bình luận bày tỏ sự tò mò liệu anh đứng về phía nào hay có động thái dung hòa giữa các bên hay không. Tính đến hiện tại, chồng Kiều Tiên vẫn chưa lên tiếng công khai. Việc những video chỉ có sự xuất hiện của anh vẫn được giữ lại trên kênh cũng khiến công chúng càng chú ý đến vai trò của anh trong câu chuyện này.

Sự im lặng này khiến nhiều suy đoán tiếp tục xuất hiện. Dù vậy, khi các bên liên quan chưa trực tiếp phản hồi, những thông tin xoay quanh ồn ào vẫn cần được nhìn nhận một cách thận trọng.

Trước khi ồn ào nổ ra, mẹ chồng và chị chồng Kiều Tiên từng là gương mặt quen thuộc trong rất nhiều vlog của con dâu. Hai người thường xuất hiện trong các video nấu ăn, đi chợ, du lịch, về Việt Nam thăm quê hay chia sẻ cuộc sống thường nhật cùng với Kiều Tiên. Mối quan hệ gần gũi này từng là một trong những lý do khiến kênh của Kiều Tiên được khán giả yêu thích.

Mẹ chồng Kiều Tiên từng có nhiều lần về Việt Nam

Chị chồng Kiều Tiên khi về Việt Nam năm 2022

Kiều Tiên có tên đầy đủ là Phạm Thị Kiều Tiên, sinh năm 1990, quê Kiên Giang. Cô được biết đến rộng rãi trên MXH nhờ những clip mukbang, vlogs cuộc sống cô dâu Việt lấy chồng Hàn. Cô kết hôn với chồng Hàn là Kim Dong-hyun (thường gọi là Ba Đông) vào năm 2009, lúc cô tròn 19 tuổi, nhờ được một người bạn mai mối.

Thời điểm mới được biết đến, cuộc sống của Kiều Tiên khá vất vả vì vừa phải chăm con nhỏ, vừa làm nội trợ trong gia đình, xa quê xa mẹ...

Nhờ kiên trì xây dựng nội dung trên Facebook, YouTube và TikTok, cuộc sống của Kiều Tiên dần thay đổi tích cực. Cô không chỉ có thêm nguồn thu nhập từ sáng tạo nội dung mà còn kinh doanh, nhận quảng cáo và có lượng người theo dõi đông đảo

Hiện tại page Facebook của Kiều Tiên có 2,8 triệu người theo dõi, kênh YouTube có 1,44 triệu người đăng ký.