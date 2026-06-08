Kiểu cardigan nhẹ tênh này đang được phụ nữ công sở mặc từ sáng đi làm đến tối đi cà phê

Có những món đồ không cần quá nổi bật nhưng năm nào cũng được phụ nữ mặc đi mặc lại, đơn giản vì quá dễ phối và gần như không bao giờ lỗi mốt. Cardigan mỏng chính là một trong số đó. Đặc biệt vào mùa xuân hè, khi thời tiết sáng sớm còn se lạnh nhưng buổi trưa lại nóng lên nhanh chóng, hoặc văn phòng bật điều hòa cả ngày, một chiếc cardigan nhẹ gần như trở thành “vật bất ly thân” của nhiều cô gái công sở.

Khác với những kiểu áo khoác dày của mùa đông, cardigan mùa xuân hè thường có chất liệu len mỏng, mềm và có độ rũ tự nhiên. Chính cảm giác nhẹ tênh ấy khiến tổng thể outfit trông thanh lịch hơn hẳn mà vẫn giữ được sự thoải mái cần thiết cho những ngày đi làm dài.





Nhìn loạt outfit trong hình có thể thấy, chỉ với một chiếc cardigan màu kem nhạt, người mặc đã có thể tạo ra rất nhiều kiểu phối đồ khác nhau. Khi kết hợp cùng quần tây trắng ống rộng, tổng thể mang cảm giác tối giản kiểu Pháp, sạch sẽ, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất sang. Trong khi đó, mix cardigan với jeans xanh lại tạo nên outfit trẻ trung, thư giãn hơn nhưng vẫn đủ lịch sự để mặc đi làm.

Một điểm thú vị là cardigan mỏng đặc biệt hợp với bảng màu trung tính. Những gam như kem bơ, beige nhạt, màu yến mạch hay nâu sữa luôn tạo cảm giác dịu mắt và “đắt tiền” hơn hẳn. Đây cũng là lý do phong cách này thường gắn liền với xu hướng quiet luxury, mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế.

Ngoài màu sắc, chất liệu cũng là yếu tố rất quan trọng.

Những thiết kế có độ mềm, rũ nhẹ và ôm vừa cơ thể sẽ giúp outfit trông thanh thoát hơn. Ngược lại, cardigan quá dày hoặc đứng form dễ khiến tổng thể bị nặng nề, đặc biệt trong mùa hè.

Cardigan mỏng cũng là món đồ cực kỳ linh hoạt. Có thể mặc như áo khoác ngoài với áo hai dây hoặc tank top bên trong, cài kín như một chiếc áo len mỏng, hoặc đơn giản vắt nhẹ lên vai để tạo cảm giác “Parisian chic” rất tự nhiên. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách mặc cũng đủ khiến outfit trông khác hẳn.

Với môi trường công sở, kiểu cardigan này đặc biệt hữu ích vì vừa giữ được sự nữ tính vừa không quá cứng nhắc.

Phối cùng chân váy dài màu nâu chocolate hoặc đen sẽ tạo cảm giác thanh lịch trưởng thành. Trong khi đó, kết hợp với quần jeans và giày bệt lại mang đến hình ảnh của một cô gái hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có gu.

Điều khiến cardigan mỏng được yêu thích suốt nhiều năm nằm ở chỗ: nó không cố gắng trở thành món đồ nổi bật nhất outfit. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến người mặc trông tinh tế và dễ tạo thiện cảm hơn rất nhiều.