Thời tiết này là phải mặc áo cardigan với 5 cách mix sành điệu mọi hoàn cảnh

Giao mùa đông – xuân luôn là khoảng thời gian thú vị nhất trong năm để thử nghiệm thời trang. Trời không còn quá lạnh nhưng cũng chưa đủ ấm để cất hết áo khoác, và đó chính là lúc áo cardigan lên ngôi. Mềm mại, linh hoạt, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, cardigan trở thành "bảo bối" của mọi tủ đồ.

Dưới đây là 5 cách diện áo cardigan đang được yêu thích nhất khi thời tiết bắt đầu chuyển mình.

Áo cardigan và chân váy

Sự kết hợp giữa áo cardigan và chân váy mang đến cảm giác nữ tính, nhẹ nhàng rất đúng tinh thần mùa xuân. Bạn có thể chọn cardigan dáng lửng phối cùng chân váy cạp cao để "ăn gian" chiều cao, hoặc cardigan dáng dài đi cùng chân váy midi để tạo vẻ ngoài thanh lịch.

Những gam màu pastel như be, hồng phấn, xanh mint hay kem đặc biệt phù hợp với kiểu phối này, giúp tổng thể trở nên mềm mại và tươi sáng hơn. Nếu muốn trông trẻ trung, hãy cài kín cardigan và xem nó như một chiếc áo len mỏng; còn nếu thích phong cách phóng khoáng, khoác hờ cardigan bên ngoài áo thun mỏng cũng là lựa chọn rất đáng thử.

Áo cardigan và quần jeans

Đây là công thức "bất bại" cho những ngày bạn không biết mặc gì. Cardigan và quần jeans mang lại cảm giác thoải mái, năng động nhưng vẫn đủ chỉn chu để đi làm hay xuống phố. Quần jeans xanh cổ điển kết hợp với cardigan màu trung tính như xám, nâu, đen hoặc trắng luôn an toàn và dễ mặc.

Nếu muốn outfit trông có điểm nhấn hơn, bạn có thể chọn cardigan dáng oversized hoặc cardigan có họa tiết nổi bật. Một đôi sneaker trắng hoặc giày loafer sẽ hoàn thiện vẻ ngoài casual nhưng không hề đơn điệu.

Áo cardigan và váy liền

Với những ngày giao mùa se lạnh vào sáng sớm và tối muộn, cardigan chính là "người bạn đồng hành" hoàn hảo của váy liền. Chỉ cần khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài váy hoa hoặc váy trơn là bạn đã có ngay outfit đúng chất xuân.

Cardigan dáng ngắn giúp tôn dáng và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, trong khi cardigan dáng dài lại mang đến vẻ lãng mạn, nhẹ nhàng. Cách phối này đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò, dạo phố cuối tuần hoặc những ngày bạn muốn trông dịu dàng hơn thường lệ.

Áo cardigan và quần đen

Nếu bạn yêu thích phong cách tối giản, thanh lịch thì combo cardigan và quần đen chắc chắn không thể bỏ qua. Quần đen có khả năng "cân" hầu hết các kiểu cardigan, từ dáng ôm gọn gàng đến oversized phóng khoáng.

Một chiếc cardigan màu sáng như trắng, be hay xám nhạt sẽ giúp tổng thể trang phục trông nhẹ nhàng và bớt nặng nề hơn trong tiết trời giao mùa. Để tránh outfit quá đơn điệu, bạn có thể tạo điểm nhấn bằng phụ kiện như túi xách da, thắt lưng bản nhỏ hoặc trang sức tối giản.

Áo cardigan và quần ống rộng tông nâu

Những năm gần đây, bảng màu nâu đang "làm mưa làm gió" trong làng thời trang, đặc biệt là vào mùa xuân. Phối áo cardigan với quần ống rộng tông nâu mang đến cảm giác ấm áp, thời thượng và rất "tây".

Bạn có thể chọn cardigan màu kem, trắng ngà hoặc nâu nhạt để tạo sự hài hòa cho tổng thể. Quần ống rộng giúp outfit trông thoải mái và che khuyết điểm hiệu quả, trong khi cardigan lại cân bằng sự mềm mại, nhẹ nhàng. Đây là cách phối đồ lý tưởng cho những ai theo đuổi phong cách thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần cá tính.

Ảnh: Instagram