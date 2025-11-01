3 cách mặc cardigan trẻ nhất cho phụ nữ U35

Mùa lạnh năm nay, thay vì chọn những kiểu áo dày, to, dễ dìm dáng, nhiều chị em chuyển sang cardigan vì mặc trong nhà cũng ổn, ra ngoài lấy thêm khăn len hoặc khoác nhẹ là đủ ấm. Chỉ cần khéo chọn chất len mềm, form đứng vừa phải, màu trung tính thì chiếc áo này có thể phối từ đi làm đến đi chơi.

Cardigan + áo cổ lọ + quần ống đứng

Đây là cách phối an toàn nhất nhưng vẫn rất "đắt" trong môi trường công sở. Một chiếc cardigan dáng dài hoặc ngang hông, đi kèm áo cổ lọ màu trơn giúp cơ thể ấm hơn nhiều so với áo thun thông thường. Khi kết hợp với quần ống đứng, chân nhìn thon hơn, tổng thể vừa thanh lịch vừa chuyên nghiệp.

Outfit này đẹp nhất khi chọn bảng màu tối giản như kem, ghi, đen hoặc be, nâu, trắng. Các chị em có thể cài 1-2 khuy trên cùng để tạo hiệu ứng phần eo nhỏ lại, phần dưới thả nhẹ giúp dáng người mềm mại hơn. Nếu cần nâng độ sang, thêm giày mũi nhọn là hoàn chỉnh.

Cardigan ngắn + chân váy chữ A

Nếu muốn trẻ hơn nhưng không quá bánh bèo, combo này sinh ra để dành cho phụ nữ U35. Cardigan ngắn hoặc croptop len dày giúp phần thân trên gọn và cân đối. Khi đi cùng chân váy chữ A dài đến gối hoặc ngang bắp chân, dáng người trông cao hơn, mềm mại hơn.

Cách phối này rất hợp khí hậu giao mùa: không quá lạnh nhưng vẫn cần giữ ấm. Có thể thêm quần tất đen mỏng và boots cổ thấp khi thời tiết lạnh hơn. Chọn túi đeo chéo hoặc túi hộp mini để outfit trông trẻ trung, hiện đại mà không bị nặng nề.

Cardigan dài + áo thun trắng + quần jean tối màu

Công thức này hợp với những người thích tối giản nhưng vẫn muốn nhìn có gu. Cardigan dài quá hông tạo hiệu ứng kéo người cao hơn và che được vòng eo chưa hoàn hảo. Phối áo thun trắng trơn bên trong và quần jean tối màu để cơ thể gọn gàng, năng động nhưng không bị xuề xoà.

Điểm cộng là set đồ này có thể dùng cả ngày: đi làm, đi cafe, đi siêu thị đều ổn. Chỉ cần thay đổi phụ kiện, lúc thì sneaker để thoải mái, lúc thì loafer hoặc ankle boots để nhìn chững chạc hơn.