Kiệt sức vì thói quen sử dụng công nghệ và cách lấy lại kiểm soát

Tiến sĩ Kristy Goodwin, nhà nghiên cứu về sức khỏe kỹ thuật số và năng suất thần kinh, cho biết điện thoại thông minh đang thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta.

"Công nghệ có những xúc tu của nó trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta, cả về mặt nghề nghiệp và cá nhân" - Tiến sĩ Goodwin nói với đài phát thanh The House of Wellness.

Quá tải kỹ thuật số đang thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Nghiên cứu cho thấy một người Úc trưởng thành trung bình sẽ dành 17 năm cuộc đời cho điện thoại của họ. Tiến sĩ Goodwin, tác giả của Dear Digital, We Need to Talk, cho biết: "33% thời gian thức giấc của chúng ta sẽ chỉ dành cho điện thoại của mình chứ chưa nói đến máy tính xách tay và máy tính".

Bạn thậm chí không cần phải nhìn vào điện thoại của mình mới bị bị phân tâm.

Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy điện thoại thông minh có thể làm giảm sự chú ý của bạn ngay cả khi nó ở chế độ im lặng và úp xuống. Tiến sĩ Goodwin nói: "Nếu chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó, thì nó đã làm giảm hiệu suất nhận thức của chúng ta khoảng 10%. Nói thẳng ra, chỉ cần nhìn thấy điện thoại của chúng ta cũng có thể là một sự chảy máu chất xám".

Bạn có thể mắc chứng mất trí nhớ kỹ thuật số không?

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc với màn hình quá nhiều có thể gây ra kích thích giác quan mãn tính, có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhận thức, cảm xúc và hành vi tương tự như ở người lớn trong giai đoạn đầu của chứng mất trí nhớ.

Tiến sĩ Goodwin nói: "Chúng ta không thể nhớ được khối lượng thông tin khổng lồ đang đến với chúng ta ngày nay. Chúng ta thường đổ lỗi cho các vấn đề khác như tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, nhưng thực tế là chúng ta đang bị kỹ thuật số tấn công dữ dội".

"Tôi không biết liệu có ai khác cảm thấy như họ là biểu tượng cảm xúc của cái đầu nổ tung không. Tôi cảm thấy điều đó tóm gọn hầu hết chúng ta ngày nay, bởi vì thông tin liên tục được đưa vào chúng ta".

Cách tạo thói quen sử dụng điện thoại lành mạnh

Tin tốt là chúng ta có thể chế ngự thói quen công nghệ của mình bằng cách tạo ra các ranh giới kỹ thuật số, Tiến sĩ Goodwin nói. Cô khuyến nghị:

- Tắt mọi cảnh báo không cần thiết.

- Chọn thời gian trong ngày mà bạn muốn thông báo đến với mình, thay vì để chúng liên tục xuất hiện nhỏ giọt.

- Tạo danh sách VIP. Khi bạn không muốn bị phân tâm, hãy đặt điện thoại ở chế độ lấy nét hoặc không làm phiền. Mọi người đều bị chặn, ngoại trừ những người trong danh sách của bạn.

- Đặt điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của bạn ở nơi bạn không thể nhìn thấy.

- Tạo giờ giới nghiêm kỹ thuật số cho cả gia đình. Lý tưởng nhất là tắt các thiết bị ít nhất 60 phút trước khi đi ngủ.

- Là một hình mẫu kỹ thuật số tốt cho con bạn. Bạn có thể gửi những thông điệp mạnh mẽ bằng cách tận hưởng thời gian thường xuyên không sử dụng màn hình và sử dụng thiết bị theo những cách tích cực.