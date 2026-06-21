Tại thị trấn Thái Hòa, Trùng Khánh (Trung Quốc), có một ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 300m2, mất 2 năm thi công, 30 người ở thoải mái.

Đây là căn nhà do kiến trúc sư 9X Liu Jiusan thiết kế cho cha mình, với chi phí lên đến 1,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,5 tỷ đồng).

Toàn cảnh căn nhà nhìn từ trên cao.

KTS Liu Jiusan.

Ngôi nhà được xây lại trên nền đất cũ, gồm 3 tầng và có tới 5 sân hiên ngoài trời. Các khoảng hiên được bố trí nối tiếp nhau, tạo thành một lối đi xuyên suốt quanh nhà. Chỉ cần đi một vòng là có thể nhìn trọn khung cảnh núi non xung quanh.

Sau khi cải tạo, căn nhà vừa giữ lại dấu vết của ngôi nhà cũ, vừa mang trải nghiệm sống hiện đại. Không chỉ đủ chỗ cho hơn 30 người thân trong gia đình, nơi đây còn được thiết kế để hàng xóm, người trong làng có thể thoải mái ghé chơi.

Các góc bên ngoài căn nhà, khi nhìn từ trên cao.

Chuyện xảy ra vào khoảng 2 năm trước. Lúc này, Liu Jiusan nghỉ việc tại viện thiết kế và ở nhà một thời gian. Lúc này, anh chàng đã ngoài 30, cảm thấy mông lung trong công việc và cũng vừa mất phương hướng. Cũng đúng lúc đó, cha anh nảy ra ý định xây lại nhà cũ nên toàn bộ việc thiết kế tự nhiên “rơi” vào tay con trai.

Theo Liu Jiusan, cha anh đưa ra hai yêu cầu rất rõ ràng, đó là nhà phải bề thế, khang trang và phải có nhiều sân hiên để bà con hàng xóm có thể tới chơi.

Căn nhà không có hàng rào.

Sau khi hiểu rõ mong muốn của cha, vị kiến trúc sư bắt đầu thiết kế ngôi nhà theo nhiều lớp không gian mở. Nhìn từ xa, ngôi nhà vẫn đủ nổi bật giữa núi đồi, nhưng lại không tạo cảm giác xa cách vì hoàn toàn không có tường rào hay cổng lớn.

Hiện tại, anh cũng dần quen với việc nhận các job freelance, sống chill trong căn nhà này mỗi ngày. Anh cho biết khu vực quanh nhà gần như không còn nhiều người sinh sống vì phần lớn đã lên thành phố làm việc. Xung quanh chủ yếu là núi rừng và đồng ruộng.

Ngoài ra, khi căn nhà trở nên hot trên mạng xã hội, thỉnh thoảng cũng có khách du lịch ghé thăm, gia đình anh cũng mở thêm dịch vụ lưu trú, song cũng có giới hạn.

Thỉnh thoảng có khách du lịch ghé thăm căn nhà. Liu Jiusan cho biết căn nhà cũng giúp anh có cảm giác thư thái, chữa lành hơn.

Để giữ lại dáng dấp của căn tứ hợp viện cũ, Liu Jiusan thiết kế phần mái dốc thấp phía trong, cao dần phía ngoài. Cách làm này vừa tránh cảm giác công trình quá đồ sộ, vừa giúp mặt tiền có nhiều khoảng mở lớn đón ánh sáng và kéo gần khoảng cách giữa trong nhà với thiên nhiên.

Từ phần mái dốc, anh tạo thêm một khối hộp xuyên suốt trước sau, dùng làm không gian đa năng có thể ngắm cảnh.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở 5 sân hiên ngoài trời chạy dọc theo địa hình tự nhiên. Các khoảng hiên được nối với nhau bằng một lối đi bán ngoài trời, liên kết từ tầng một tới tầng hai, đồng thời kết nối cả sân trước lẫn sân sau.

Phòng khách được thiết kế để gia đình có thể quây quần lâu nhất có thể. Bộ sofa lớn giúp việc tiếp khách thoải mái hơn, còn hệ thống đèn được chia thành nhiều lớp ánh sáng khác nhau tùy mục đích sử dụng.

Ngoài những phòng ngủ thông thường, tầng một còn có một khu “đại thông" - kiểu phòng ngủ tập thể lớn dành riêng cho dịp Tết.

Các góc trong nhà từ phòng cách tới phòng ngủ được thiết kế tối giản, vật liệu gỗ là chủ yếu.

Ngoài những phòng ngủ thông thường, tầng một còn có một khu “đại thông" - kiểu phòng ngủ tập thể lớn dành riêng cho dịp Tết.

“Trước khi xây lại nhà, chúng tôi ngồi đếm toàn bộ thành viên trong gia đình. Tính cả các phòng dưới tầng hầm thì ở được khoảng 30 người không thành vấn đề ”, anh nói.

Bàn ăn và thưởng trà nằm trên mái nhà.

Không gian được Liu Jiusan yêu thích nhất là các sân hiên ngoài trời. Mỗi sân hiên được thiết kế với chức năng khác nhau, có nơi uống trà, nơi nghỉ ngơi, nơi ngắm cảnh hay tụ tập bạn bè. Trên sân thượng, anh đặt một bộ bàn trà để cả gia đình có thể ngồi trò chuyện, nhìn ra núi xa.

Nguồn: Sohu.