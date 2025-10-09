Sau 18 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và quy hoạch nhà ở Trung Quốc, kiến trúc sư Lý Dương cho biết không phải căn hộ nào cũng giữ giá theo thời gian. Khi mua nhà, nhiều người chỉ chú ý đến diện tích hoặc vị trí, mà quên mất yếu tố quan trọng hơn là cấu trúc và thiết kế. Chính những chi tiết này quyết định căn hộ đó có “đáng sống” và “đáng tiền” hay không.

Theo ông Lý, có ba kiểu căn hộ được xem là “vàng ròng”, càng ở càng thấy sướng, mà khi bán lại cũng dễ dàng sinh lời gấp đôi.

Căn hộ vuông vức, không góc chết - tối ưu công năng, dễ bài trí

Nguyên tắc đầu tiên khi chọn nhà là hình dáng căn hộ. Theo kiến trúc sư Lý Dương, một căn hộ vuông vức, không có góc thừa sẽ tạo nên cảm giác cân đối, thuận mắt và dễ bố trí nội thất.

Cấu trúc vuông vức giúp tận dụng tối đa diện tích sử dụng, hạn chế lãng phí không gian. Ngay cả với căn hộ nhỏ, bạn cũng có thể sắp xếp hợp lý phòng khách, phòng ngủ và bếp mà không cảm thấy chật chội. Ngoài ra, căn hộ kiểu còn giúp gia chủ dễ cải tạo, thay đổi công năng khi cần mà không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của tòa nhà.





Ngược lại, những căn hộ có góc vát hay méo mó thường gây bất tiện khi sắp xếp đồ đạc, làm giảm hiệu quả sử dụng. “Không gian sống dù nhỏ nhưng vuông vức, gọn gàng vẫn đem lại cảm giác ổn định và hài hòa,” ông Lý chia sẻ.

Căn hộ hướng Nam, thông gió tốt - ở mát mẻ, tiết kiệm năng lượng

Một yếu tố không thể bỏ qua là hướng nhà và khả năng đón sáng. Căn hộ hướng Nam vẫn được xem là lựa chọn lý tưởng.

“Căn hộ có phòng khách và phòng ngủ chính hướng Nam thường đón được ánh sáng tự nhiên cả ngày. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Người ở cũng cảm thấy dễ chịu và ít phải dùng điều hòa,” kiến trúc sư nói.

Đặc biệt, những căn hộ có thiết kế thông gió hai chiều còn giúp không khí lưu thông liên tục, hạn chế ẩm mốc, mang lại môi trường sống lành mạnh. Các khảo sát thị trường cho thấy, những căn hộ có hướng sáng và gió tốt thường giữ giá ổn định, ít bị mất giá theo thời gian.

“Ánh sáng và gió là hai yếu tố sống còn của một ngôi nhà. Ở lâu trong không gian bí bách, thiếu sáng, gia chủ dễ mệt mỏi và sức khỏe giảm sút,” ông Lý nhấn mạnh.





Căn hộ tầng trung, tầm nhìn thoáng - vừa an toàn, vừa dễ bán lại

Theo kinh nghiệm của ông Lý Dương, tầng trung là lựa chọn tối ưu. “Tầng quá thấp dễ bị ồn, bụi và côn trùng; tầng quá cao thì áp suất không khí thấp, nhiệt độ thay đổi lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ,” ông phân tích.

Căn hộ tầng trung không chỉ an toàn khi di chuyển mà còn thuận tiện khi xảy ra sự cố như mất điện, cháy nổ. Đặc biệt, những căn hộ có tầm nhìn thoáng, không bị che khuất bởi tòa nhà đối diện, luôn được người mua đánh giá cao. Ánh sáng tự nhiên và cảnh quan mở tạo cảm giác rộng rãi, giúp căn hộ có giá trị hơn trên thị trường.

Thực tế cho thấy, những căn hộ tầng trung, hướng sáng đẹp, tầm nhìn thoáng thường có tốc độ tăng giá cao hơn mặt bằng chung. Nhiều người mua nhà để ở vài năm, sau đó bán lại vẫn có thể thu lời đáng kể.

Từ góc nhìn của một kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, ba kiểu căn hộ trên chính là “vàng ròng”: ở thì thoải mái, giữ giá ổn định và bán lại có lời. “Nếu chọn đúng, bạn không chỉ sở hữu một tổ ấm dễ chịu mà còn là khoản đầu tư bền vững theo thời gian,” ông Lý Dương kết luận.