Theo cập nhật mới nhất từ Forbes (2024), bà Zhong Huijuan (sinh năm 1961, người Trung Quốc) hiện là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á, với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD (khoảng 527.000 tỷ đồng).

Không mấy khi xuất hiện trong những buổi tiệc xa hoa, cũng chẳng mấy dịp lộ diện trước truyền thông, nhưng cái tên Zhong Huijuan vẫn luôn là tâm điểm của thị trường tài chính lẫn giới kinh doanh. Theo nhiều nguồn tin chốn thương trường, độ "hot" của phú bà tự thân này được ví von với sức hút của các siêu sao trong showbiz, bởi chỉ 1 thông tin nhỏ về hoạt động cũng như cuộc sống của bà, cũng có thể khiến thị trường chứng khoán "rung chuyển".

Từ cô giáo dạy Hóa học tới bà chủ đế chế dược phẩm triệu đô

Sinh năm 1961 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Zhong tốt nghiệp ngành Hóa học tại Đại học Sư phạm Giang Tô. Suốt hơn 10 năm, bà gắn bó với bảng đen phấn trắng, là một giáo viên bình dị, cần mẫn. Có lẽ, chính nghề "trồng người" này đã rèn cho bà sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy logic - những phẩm chất mà sau này, khi bước vào thương trường, đã trở thành nền tảng giúp bà bứt phá.

Năm 1995, bà Zhong kết hôn với ông Sun Piaoyang - Người điều hành Công ty Dược phẩm Jiangsu Hengrui. Thương chồng một tay gây dựng sự nghiệp, chẳng có ai đồng hành, bà Zhong đã quyết định rời bỏ sự nghiệp cầm phấn, cùng chồng gây dựng công ty dược phẩm.

Thời điểm đó, ngành dược Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển mình, cơ hội nhiều nhưng cạnh tranh khốc liệt. Trong khi các đối thủ cạnh tranh tập trung vào việc xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh quảng cáo nội địa và nước ngoài, vợ chồng bà Zhong lại chọn hướng đi khác: Tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D).

Bà Zhong Huijuan

Sau này, khi công ty của chồng đã ổn định, bà Zhong mới bắt tay vào thực hiện ước mơ riêng: Thành lập Hansoh Pharmaceutical - Công ty Dược phẩm đặt trụ sở tại quê nhà Liên Vân Cảng, tập trung vào các loại thuốc điều trị bệnh tâm thần, tiểu đường, ung thư và tim mạch.

Đó là hướng đi ít ai chọn, nhưng chính sự "ngược dòng" ấy giúp Hansoh trở thành một trong những công ty dược phẩm tư nhân lớn nhất Trung Quốc.

Trong một lần hiếm hoi, bà Zhong từng chia sẻ: "Ngành Dược không phải là một cuộc đua về doanh số, mà là cuộc chiến trong việc tạo ra giá trị bền vững, lâu dài".

Sự kiên định ấy đã mang lại quả ngọt. Năm 2019, Hansoh Pharmaceutical chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, Zhong ngay lập tức lọt top tỷ phú toàn cầu. Cổ phiếu công ty tăng mạnh, đẩy giá trị tài sản của bà vượt mốc 10 tỷ USD chỉ trong vài tháng. Đến năm 2024, con số này đã gấp đôi.

Điều đặc biệt là, bà Zhong điều hành Hansoh Pharmaceutical độc lập với chồng mình. Dù cả hai đều là tỷ phú trong ngành dược, 2 ông bà không làm việc chung mà mỗi người tự xây dựng đế chế riêng, với phong cách lãnh đạo khác biệt.

Đẳng cấp của phú bà "ẩn danh"

Khác với nhiều nữ tỷ phú cùng thế hệ - những người thường xuất hiện trước truyền thông với phong cách thời thượng, xa hoa, bà Zhong Huijuan chẳng hề mặn mà với truyền thông. Bà không có tài khoản mạng xã hội, hiếm khi nhận phỏng vấn, và hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Truyền thông quốc tế nhiều lần bị bà từ chối phũ phàng. Biệt danh "phú bà ẩn danh" cũng sinh ra từ đó.

Bà Zhong Huijuan

Theo các nguồn tin như Bloomberg và SCMP, bà Zhong hiện sống tại Thượng Hải cùng gia đình, trong một căn nhà được cho là "khiêm tốn" hơn rất nhiều nếu so với tiêu chuẩn của giới siêu giàu.

Không biệt thự, không siêu xe, không du thuyền,... Trong một lần hiếm hoi chia sẻ, bà Zhong cho biết lĩnh vực bà đầu tư nhiều nhất chính là con người và công nghệ.

Hằng năm, Hansoh Pharmaceutical chi hàng trăm triệu USD cho các dự án nghiên cứu thuốc mới, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị ung thư. Tỷ lệ đầu tư R&D của công ty do bà lãnh đạo luôn nằm trong top cao nhất ngành dược Trung Quốc, lên tới 10% doanh thu.

Với phú bà tự thân này, có lẽ tài sản và sự giàu có thật sự không nằm ở bảng xếp hạng những người giàu nhất, mà chính là giá trị bà tạo ra cho xã hội. Chính tư duy ấy đã khiến bà trở nên khác biệt hoàn toàn với thế hệ tỷ phú, doanh nhân cùng thời.