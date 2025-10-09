Trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin (phiên bản TikTok ở Việt Nam), những vlog “săn nhà độc lạ” luôn thu hút hàng triệu lượt xem nhờ các công trình gây tò mò, khác lạ và đầy bất ngờ.

Toàn cảnh ngôi nhà nhìn từ trên cao xuống.

Cận cảnh ngôi nhà.

Vài năm trước, một đoạn clip ghi lại cảnh ngôi nhà nằm đơn độc trên vách đá cheo leo ở Trùng Khánh đã khiến cư dân mạng “dậy sóng”, đạt hàng chục triệu lượt xem. Nhìn từ xa, căn nhà như thể “mọc” ra từ sườn núi dựng đứng, vừa kỳ lạ vừa choáng ngợp như khung cảnh trong phim cổ trang. Đến nay, năm 2025, ngôi nhà gỗ ấy vẫn đứng sừng sững nơi núi rừng, là nơi sinh sống của một gia đình qua 5 thế hệ. Thi thoảng vẫn có khách du lịch, blogger ghé thăm để tận mắt chiêm ngưỡng công trình đặc biệt này.

Sự độc đáo của ngôi nhà từng khiến một doanh nhân từ Quảng Đông ngỏ ý mua lại với giá 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ đồng). Tuy nhiên, chủ nhà từ chối thẳng thừng. Tại sao vậy? Trước hết phải bàn đến giá trị và kiến trúc mà… có tiền cũng chưa chắc mua được của ngôi nhà này.

Ngôi nhà nằm tại làng Wuyang, Trùng Khánh, Trung Quốc. Toàn bộ công trình có 5 tầng với hơn 8 phòng. Ngôi nhà được dựng bằng gỗ và đá, tận dụng luôn vách núi làm tường sau, một kiểu kiến trúc dân gian cực hiếm gặp. Vị trí nằm sâu trong núi, cách xa khu dân cư, xung quanh là rừng rậm và thung lũng, khiến nơi này càng trở nên biệt lập như một “ốc đảo” riêng.

Theo chia sẻ của chủ nhân - một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, gia đình họ đã sống ở đây suốt 5 đời, hơn 100 năm.

Chủ nhân căn nhà.

Ngôi nhà gồm 5 tầng, 8 phòng, mỗi tầng đảm nhận một chức năng khác nhau, tạo thành một không gian sống độc lập giữa thiên nhiên:

Tầng 1: Là nơi chứa nông cụ, dụng cụ sản xuất như cối xay bột.

Là khu sinh hoạt chính, có các phòng ngủ cho gia chủ. Thường ngày chỉ sử dụng hai phòng, còn lại để trống, chỉ khi con cháu hoặc khách ghé thăm mới dọn dẹp để ở.

Tầng 4: Là bếp và phòng khách rộng khoảng 50 - 60m2. Đây là nơi gia đình quây quần, đón khách, trò chuyện. Bên ngoài có ban công kiểu “mỹ nhân tựa” - thiết kế lan can gỗ để ngồi ngắm cảnh thung lũng bên dưới.

Tầng 5 hiện là nơi chứa nông sản, đặc biệt là ngô sau mỗi mùa thu hoạch.

Theo Sohu, một điểm độc đáo mà chỉ căn nhà này mới, bởi nó nằm trong vách đá chính là bối cảnh gắn với không gian tàng 4-5 của căn nhà. Theo đó, phía sau hai tầng này là một hành lang gỗ tự chế bám dọc theo sườn núi, nối thẳng đến một hang động tự nhiên mát lạnh. Lan can hành lang được làm thủ công, trên giăng ngô phơi nắng, tạo nên khung cảnh rất “nông thôn Trung Hoa” cổ kính.

Giữa hành lang có một khoảng rộng, đủ để gia chủ phơi thóc, ngô, đậu phụ hay quần áo. Tiến sâu thêm vài mét sẽ đến cửa hang. Hang không quá lớn (khoảng 20m2) nhưng cực kỳ thoáng mát, là nơi tránh nóng vào mùa hè hoặc dùng làm không gian làm nông, tách vỏ ngô. Bên trong hang sâu hun hút, không rõ thông ra đâu, càng khiến nơi này thêm phần bí ẩn. Thế nên, không gian bên trong ngôi nhà không hề chật hẹp hay cũ kỹ như nhiều người tưởng. Mỗi tầng đều thoáng khí, mát mẻ nhờ tận dụng địa hình núi đá và gió tự nhiên, một “thiết kế khí hậu” dân gian đầy thông minh.

Hang động ngay sau nhà.

Bên ngoài ngôi nhà, gia đình sở hữu hai mảnh vườn rộng mênh mông, chia thành nhiều luống trồng rau củ, trái cây, đậu, khoai… Họ còn nuôi gà, vịt, lợn thịt, tất cả đều ăn ngô và rau trồng tại chỗ. Hầu như mọi thứ trong nhà đều tự sản xuất, không cần phụ thuộc vào chợ.

Không khí nơi đây trong lành, không khói bụi, không còi xe. Cuộc sống của hai vợ chồng già đơn giản, bình dị như thể tách biệt với thế giới bên ngoài, đúng nghĩa “không tranh chấp với đời”.

Bà chủ nói: “Chúng tôi không quen sống ở thành phố. Ở đây có núi, có rau, có thịt, không phải lo gì cả. Có nhiều tiền để làm gì nếu mình đã sống thoải mái?”