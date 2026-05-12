Để chọn trường mẫu giáo cho con, phụ huynh nào cũng sẽ cân đo đong đếm đủ loại tiêu chí: Trường có đẹp không? Cơ sở vật chất thế nào? Sân chơi có thoải mái? Thiết kế có an toàn? Ăn uống có đảm bảo không? Học phí cao hay thấp...

Ngôi trường nào cũng có những lời mời chào hấp dẫn, nhưng để con thực sự hạnh phúc khi được đến trường hay không vẫn là điều cha mẹ canh cánh. Bởi, ngoài những tiêu chí "mắt thấy tai nghe" như kể trên thì yếu tố con người, đặc biệt là các cô giáo tiếp xúc với con hàng ngày, là cực kì quan trọng. Họ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành phẩm chất, thế giới quan và cả niềm yêu thích của trẻ nhỏ đối với việc học hành.

Mới đây, một đoạn video ngắn được một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ trong nhóm review trường mầm non đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Người mẹ cho biết cô vô tình mở camera lớp học giờ ngủ trưa của con và nhìn thấy một khoảnh khắc khiến mình xúc động.

Trong video, khi các bé chuẩn bị đến giờ ngủ, một cô giáo đi từng giường chỉnh lại chăn cho các con. Với một bé trai nằm thao thức chưa ngủ được, cô cúi xuống ôm nhẹ, vỗ về rồi hôn lên má đứa trẻ như một cách dỗ dành rất tự nhiên.

(nguồn: Gia đình Khoai Hiểu Minh)

"Giữa hàng trăm vụ việc tiêu cực ngoài kia, mình thấy may mắn vì đã chọn được cho con một cô giáo tuyệt vời”, người mẹ viết.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều phụ huynh thừa nhận họ thấy ấm lòng khi xem video, bởi điều họ mong mỏi nhất khi gửi con đến trường đôi khi chỉ là con được đối xử tử tế và yêu thương như vậy.

Nhìn từ góc độ phụ huynh, hiếm ai hài lòng 100% với giáo viên mầm non của con mình. Quả thực một số trường hợp giáo viên mầm non bạo hành trẻ chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" khiến phụ huynh mất lòng tin, nhưng vẫn còn nhiều cô giáo có tâm với nghề, thương yêu con trẻ lắm.

Khác với nhiều cấp học khác, giáo viên mầm non gần như phải chăm sóc trẻ từ những điều nhỏ nhất: ăn uống, vệ sinh, giấc ngủ, cảm xúc, an toàn… Công việc kéo dài liên tục nhiều giờ với cường độ cao, trong khi áp lực từ phía phụ huynh ngày càng lớn. Chỉ cần con bị trầy nhẹ hay ăn ít hơn bình thường là phụ huynh lo lắng. Có người còn xem camera liên tục rồi nhắn hỏi từng chi tiết.

Dẫu vậy, giữa áp lực ấy, vẫn có rất nhiều cô giáo chọn ở lại với nghề bằng tình yêu thật lòng dành cho trẻ nhỏ. Những cái ôm, ánh mắt dịu dàng hay hành động chỉnh chăn cho từng em bé lúc ngủ trưa có thể là chuyện rất nhỏ, nhưng với cha mẹ, đó lại là điều khiến họ cảm thấy yên tâm nhất. Có lẽ vì thế mà sau tất cả những bảng xếp hạng trường tốt, chương trình quốc tế hay lớp học hiện đại, điều mà phụ huynh mong mỏi nhất vẫn là: con mình gặp được những người lớn tử tế.

Bởi với trẻ nhỏ, cảm giác được yêu thương trong những năm đầu đời đôi khi còn quan trọng hơn rất nhiều bài học sớm.