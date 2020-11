Kịch tính nối kịch tính: Ông Biden ngược dòng, vượt ông Trump ở Georgia

Theo thống kê của các hãng truyền thông, chỉ trong vòng 24 giờ, từ chỗ bị ông Trump dẫn trước 18.500 phiếu ở Georgia, nay ông Biden đã vượt lên đối thủ với khoảng 917 phiếu.

Hiện số phiếu bầu cho ông Biden chiếm 49,39% (tương đương 2.449.371 phiếu); số phiếu bầu cho ông Trump là 49,37% (tức 2.448.454 phiếu).

Kiểm phiếu tại hạt Fulton, bang Georgia. Ảnh: REX

Nếu bang Arizona thuộc về ông Biden như AP và Fox News dự đoán và ông Biden thắng thêm 16 phiếu đại cử tri ở Georgia, ông sẽ đặt chân vào Nhà Trắng mà không cần kết quả các bang còn lại là Bắc Calorina, Nevada và Pennsylvania. Còn trong trường hợp Arizona chưa ngã ngũ, thắng ở Georgia giúp ông Biden nắm trong tay 269 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, tình hình của Tổng thống Trump khó khăn hơn nhiều. Muốn thắng, ông phải giành được 3 trong số 4 bang Arizona, Bắc Carolina, Nevada, Georgia đồng thời phải thắng Pennsylvania, theo Guardian.



Báo The New York Times mô tả cuộc rượt đuổi ở Georgia hết sức nóng bỏng trong cả ngày 5-11 (giờ địa phương), hai ứng cử viên giằng co ở mức 49,4% tổng số phiếu bầu đã kiểm đếm song ông Trump nhỉnh hơn đối thủ một chút. Tuy nhiên, sau khi số phiếu vắng mặt được đếm vào rạng sáng 6-11 (giờ địa phương), ông Biden bật lên hơn ông Trump 917 phiếu.

Lần cuối cùng một ứng viên Dân chủ thắng Georgia là vào năm 1992 và vào năm 2016, ông Trump thắng bang này với cách biệt 200.000 phiếu (5 điểm%) so với bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ khi đó. Do vậy, nếu ông Biden thắng Georgia, đây sẽ là bước chuyển chính trị quan trọng.



Cú vượt mặt ngoạn mục của ông Biden (đường màu xanh) đối với ông Trump (đường màu đỏ) tại bang Georgia. Ảnh: Twitter

Bang Georgia (GA) đã ngả màu xanh nhạt trên bản đồ bầu cử của đài Fox News

Cuộc bám đuổi nghẹt thở ở Pennsylvania



Ngoài cú "lật kèo" ở Georgia, hiện ông Biden sắp đuổi kịp ông Trump ở bang Pennsylvania. Từ cách biệt gần 700.000 phiếu vào đầu ngày 4-11, sau hơn 24 giờ ông Trump chỉ còn hơn đối thủ khoảng 18.000 phiếu.

Việc kiểm phiếu đang tiếp tục diễn ra tại bang Pennsylvania. Theo báo The Guardian, bang chiến trường này có 358.257 phiếu bầu qua thư và việc kiểm phiếu đã dẫn đến khoảng cách giữa ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump tiếp tục bị thu hẹp.



Thời điểm còn khoảng 200.000 phiếu bầu chưa được kiểm, ông Trump chỉ dẫn trước đối thủ khoảng 18.000 phiếu. Trước đó, The Hill đưa tin ông Trump dẫn trước ông Biden gần 100.000 phiếu tính đến 16 giờ chiều 5-11 (giờ địa phương), sau đó liên tục giảm mạnh.



Nếu không thắng được bang Pennsylvania, ông Biden vẫn có thể nhận được 270 phiếu đại cử tri cần thiết nếu giành được hai bang Arizona và Nevada, nơi ông đang dẫn trước.

Một người ủng hộ ông Trump đeo mặt nạ ông Biden biểu tình ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania hôm 5-11. Ảnh: Reuters

Cô Zhanon Morales, 30 tuổi, ở TP Philadelphia, giơ nắm tay khi những người biểu tình kêu gọi kiểm đếm tất cả phiếu bầu trong cuộc biểu tình bên ngoài Trung tâm Hội nghị Pennsylvania. Đây là những người ủng hộ đảng Dân chủ. Ảnh: AP