Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh người phụ nữ "ăn vạ" trong cửa hàng làm đẹp ở TP.HCM. Theo nội dung clip thì vào khoảng 19h50 tối 14/1, một người phụ nữ trung niên, mặt bầm tím, lững thững đi vào spa trên đường đoạn đường thuộc phường Tân Khánh (TP. HCM).

Nữ chủ spa ra đón tiếp và hỏi người phụ nữ muốn sử dụng dịch vụ làm đẹp gì. Tuy nhiên người này không đáp lời và bỗng lăn đùng ra giữa quán. Sự việc bất ngờ khiến nữ chủ quán hoảng sợ, chạy đi gọi người thân và nhờ một người hàng xóm tới hỗ trợ. "Anh ơi. Bà này bà ý bị làm sao đó? Bà ý từ ngoài đường vào rồi cứ như vậy đó. Sợ quá...", nữ chủ quán hoảng sợ.

Tuy nhiên, sau đó người phụ nữ đột nhiên tỉnh dậy và nói mình bị chủ quán làm đẹp hành hung khiến những người có mặt không biết phải xử lý thế nào. Lúc đó, nữ chủ quán nói một câu: "Nhà có camera đó" và người phụ nữ đang nằm trên sàn nhà lập tức bật dậy, rồi đi ra ngoài.

Tình huống có phần trớ trêu này đang trở thành chủ đề bàn luận khá rôm rả trên các diễn đàn, mạng xã hội.





Thông tin trên báo Dân Trí, chị Nguyễn Thị Tới (trú tại phường Tân Khánh, TP. HCM) xác nhận sự việc xảy ra trong clip trên. Theo lời chị Tới chia sẻ trên Dân Trí thì vào vào buổi tối hôm đó chị phát hiện thấy người phụ nữ này ngó vào phía trong quán của chị. Chị cũng ra mở cửa để đón khách thì phát hiện mặt mũi người phụ nữ có nhiều vết trầy xước, bầm tím.

Khi người phụ nữ cứ đi loanh quanh trong quán, chị Tới cho hay: "Khi cô ý đi ra, thì em cũng muốn hỏi khéo để cho cô ý đi, thế nhưng ai ngờ cô ý lại lăn ra thế luôn. Cô ấy thấy chồng em là cô ý bảo anh này đánh tôi. Em nói, nhà em có camera thế là cô ý đứng dậy, bỏ đi luôn".

Sự việc hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.