Thời gian này, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhạy cảm trích xuất từ camera an ninh của một tiệm spa ở Hà Nội. Hình ảnh khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây khiến nhiều người xem "đỏ mặt".

Trong lĩnh vực y tế và thẩm mỹ, bảo mật thông tin cá nhân là nguyên tắc đạo đức quan trọng. Những hình ảnh liên quan đến cơ thể, đặc biệt là vùng nhạy cảm, nếu bị phát tán trái phép có thể khiến người trong cuộc chịu tổn thương tâm lý, bị kỳ thị hoặc trở thành nạn nhân của hành vi chế giễu trên mạng xã hội.

Hành động chia sẻ ảnh khách nam của chủ tiệm spa đac vấp phải "làn sóng" chỉ trích gay gắt từ dư luận. Thậm chí, nhiều ý kiến cho còn rằng đây là chiêu trò quảng cáo của tiệm spa, cố tình tạo sự kiện để thu hút sự chú ý của dư luận theo cách sốc, phản cảm.

Được biết, người đăng tải đoạn clip là chị Thu Thủy (SN1997) - chủ spa tại phố Triều Khúc (Hà Nội). Chị Thủy đã xác nhận hành động này trên Dân Trí và cho biết, chị đã xin phép khách trước. Theo lời chị Thủy nói trên Dân Trí, nếu khách đồng ý cho quay và đăng tải clip thì chị mới sử dụng các hình ảnh đó. Trường hợp khách không đồng ý, spa của chị sẽ không ghi lại bất kỳ hình ảnh nào. Việc đăng tải clip, hình ảnh lên mạng xã hội cũng chỉ với mục đích quảng cáo dịch vụ.

Theo nữ chủ tiệm, các vị khách đồng ý chia sẻ hình ảnh với điều kiện không để lộ mặt. Chị thường chỉnh sửa clip, gửi lại cho khách xem trước, không tự ý đăng tải. Ngoài ra, việc ghi lại hình ảnh của khách theo nữ chủ tiệm này xuất phát từ đặc thù dịch vụ dành cho nam giới. Trong quá tình tư vấn, phía spa đã từng gặp không ít trường hợp khách nam có những đề nghị khiếm nhã hoặc hành vi không phù hợp.

Vì vậy, chị Thủy lắp camera để đảm bảo an toàn cho bản thân và nhân viên. Việc quay lại quy trình giúp chứng minh dịch vụ chuyên nghiệp, không có điều tiếng như nhiều người suy diễn.

Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của số đông.