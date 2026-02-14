Ảnh minh họa: Canva

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán luôn tiềm ẩn nguy cơ người bị nhiễm cúm gia cầm do việc mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ gia cầm tăng đột biến và thời tiết lạnh ẩm tại một số tỉnh thành, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.

Dưới đây là những điều bạn cần biết để bảo vệ bản thân và giảm thiểu nguy cơ mắc cúm gia cầm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam:



