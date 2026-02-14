Sốc! Khảo sát tiết lộ 70% phụ nữ giả vờ… đạt cực khoái khi sex, chuyên gia dạy 3 mẹo phân biệt thật giả

Nhiều người cho rằng cực khoái khi sex ở nam giới khá dễ nhận biết, nhưng với phụ nữ, mọi thứ lại phức tạp hơn nhiều. Một báo cáo được đăng tải trên New York Post cho thấy khoảng 70% phụ nữ từng giả vờ đạt cực khoái trước mặt bạn tình, trong đó gần 20% thừa nhận họ làm vậy thường xuyên. Con số này khiến không ít người bất ngờ, đồng thời đặt ra câu hỏi: Vậy làm sao để biết đối phương thực sự thỏa mãn trong "chuyện ấy"?

Ảnh minh họa

Chuyên gia tình dục Katie Flowers (Mỹ) cho rằng cực khoái của phụ nữ không phải lúc nào cũng đi kèm những biểu hiện rõ ràng như trong phim ảnh. Thậm chí, tiếng rên rỉ hay những phản ứng mạnh đôi khi chỉ là “diễn xuất”. Theo bà, nam giới nên chú ý đến các tín hiệu tự nhiên của cơ thể thay vì chỉ nghe âm thanh.

Vì sao nhiều phụ nữ giả vờ đạt cực khoái?

Các chuyên gia nhận định lý do phổ biến nhất là để tránh làm bạn tình thất vọng hoặc giúp “cuộc yêu” kết thúc nhanh hơn khi họ cảm thấy mệt. Một số người cũng giả vờ vì ngại chia sẻ nhu cầu thật hoặc chưa đủ thoải mái trong giao tiếp tình dục.

Tuy nhiên, việc lặp lại điều này có thể tạo ra vòng luẩn quẩn của sự hiểu lầm. Khi một bên nghĩ mọi thứ đều ổn, cả hai sẽ khó điều chỉnh để cải thiện chất lượng đời sống tình cảm chứ không chỉ là sex.

3 mẹo chuyên gia gợi ý để phân biệt thật giả

1. Đừng chỉ tin vào âm thanh

Katie Flowers cho biết tiếng rên hoặc lời nói đầy cảm xúc chưa chắc phản ánh khoái cảm thật. Thay vào đó, hãy quan sát những phản ứng khó kiểm soát như gương mặt ửng đỏ, hơi thở gấp hoặc nụ cười tự nhiên. Đây thường là các dấu hiệu cơ thể phản ứng theo bản năng.

2. Chú ý đến ánh mắt

Niềm vui thật thường thể hiện qua giao tiếp bằng mắt. Nếu đối phương duy trì ánh nhìn tự nhiên, thư giãn thay vì né tránh hoặc “diễn”, khả năng cao họ đang thực sự hòa mình vào cảm xúc.

3. Tin vào cảm nhận của bạn

Nếu bạn có cảm giác mọi thứ không hoàn toàn chân thật, đừng vội phớt lờ trực giác. Theo chuyên gia, cực khoái giả khá phổ biến, và cách tốt nhất không phải là nghi ngờ mà là trò chuyện cởi mở để hiểu nhu cầu của nhau.

Ảnh minh họa

Cực khoái giả có phải dấu chấm hết cho mối quan hệ?

Katie Flowers nhấn mạnh rằng việc giả vờ cực khoái khi sex không đồng nghĩa với tình cảm rạn nứt. Trong nhiều trường hợp, nó chỉ cho thấy hai người chưa giao tiếp đủ về mong muốn và cảm xúc. Khi các cặp đôi sẵn sàng chia sẻ, đời sống tình dục thường được cải thiện rõ rệt, đồng thời giúp mối quan hệ bền chặt hơn.

Tóm lại, cực khoái không phải lúc nào cũng dễ nhận ra, và những biểu hiện bề ngoài đôi khi có thể đánh lừa. Thay vì cố “đoán đúng”, điều quan trọng nhất vẫn là sự thấu hiểu và trò chuyện thẳng thắn. Khi cả hai cảm thấy an toàn để nói ra nhu cầu thật, sự thân mật mới có cơ hội trở nên trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: New York Post, HK01