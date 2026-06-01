Trong một thử nghiệm quốc tế diễn ra tại 11 quốc gia, thuốc tiêm mới mang tên amivantamab đã được sử dụng cho những bệnh nhân ung thư đã di căn hoặc tái phát và bệnh không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị khác.

Các bác sĩ đã ca ngợi kết quả thử nghiệm "chưa từng có" cho thấy mũi tiêm ung thư tác động ba lần này có thể tiêu diệt hoàn toàn khối u ở bệnh nhân.

Mũi tiêm mang tên amivantamab này đã làm các khối u co lại ở hơn một phần ba số bệnh nhân, với những thay đổi đáng kể chỉ trong vòng vài tuần. Ở 15 người trong số đó, các bác sĩ phát hiện thuốc đã làm tan biến hoàn toàn khối u của họ.

Kevin Harrington, giáo sư về liệu pháp ung thư sinh học tại Viện Nghiên cứu Ung thư (ICR), London, cho biết: "Đây là những phản ứng mạnh mẽ chưa từng có ở những bệnh nhân mà bệnh đã trở nên kháng cả hóa trị và miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân có các lựa chọn điều trị cực kỳ hạn chế, vì vậy việc nhìn thấy mức độ lợi ích này là rất ấn tượng."

Kết quả thí nghiệm được đánh giá là "chưa từng có"

Harrington, cũng là bác sĩ tư vấn ung thư tại quỹ NHS Royal Marsden, nói thêm: "Phương pháp điều trị này có tiềm năng mang lại lợi ích cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm".

Kết quả được trình bày vào ngày 31/5 vừa qua tại Chicago tại hội nghị ung thư lớn nhất thế giới, cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (Asco).

Trong thử nghiệm, 102 bệnh nhân mắc ung thư vùng đầu cổ, loại ung thư phổ biến thứ sáu trên thế giới, đã được tiêm thuốc. Các khối u đã co lại hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân, bao gồm 28 người có khối u co lại đáng kể và 15 người đã được tiêu diệt hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu cho biết mũi tiêm này cũng cho thấy kết quả tương tự ở bệnh nhân ung thư phổi. Amivantamab, được phát triển bởi Johnson & Johnson, hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu cho ung thư phổi, nhưng cũng cho ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.

Cách mũi tiêm tiêu diệt khối u

Mũi tiêm thông minh nhắm vào ung thư theo ba cách. Nó chặn cả EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì), một loại protein giúp các khối u phát triển, và MET, một con đường mà các tế bào ung thư thường sử dụng để trốn tránh điều trị. Nó cũng giúp kích hoạt hệ thống miễn dịch tấn công khối u.

Một trong những bệnh nhân đầu tiên được hưởng lợi là Carl Walsh, 56 tuổi, người được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5 năm 2024 và tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Royal Marsden vào tháng 7 năm 2025.

"Ban đầu tôi được điều trị bằng cả hóa trị và miễn dịch, thật không may là không thành công," ông nói. "Tại thời điểm đó, tôi được giới thiệu tham gia thử nghiệm OrigAMI-4. Tôi hiện đang ở chu kỳ điều trị thứ 17 và tôi rất hài lòng với tiến triển cho đến nay."

Không giống như nhiều phương pháp điều trị ung thư khác, amivantamab được tiêm dưới da thay vì truyền qua tĩnh mạch, giúp việc điều trị nhanh chóng và thuận tiện hơn cho bệnh nhân và dễ thực hiện hơn nhiều tại các phòng khám ngoại trú.

Hầu hết các tác dụng phụ của phương pháp điều trị, được thực hiện ba tuần một lần, đều nhẹ đến trung bình, với ít hơn một trong 10 bệnh nhân buộc phải ngừng điều trị.

Walsh, đến từ Birmingham, cho biết: "Tôi hiện cảm thấy có thể sống một cuộc sống bình thường. Trước khi bắt đầu thử nghiệm, tôi đã phải vật lộn để nói chuyện bình thường và thấy khó khăn khi ăn vì sưng tấy và đau đớn. Kể từ khi bắt đầu điều trị, tình trạng sưng tấy đã giảm đáng kể, và mức độ đau đớn của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi cũng không còn gặp phải những tác dụng phụ ảnh hưởng đến cuộc sống như khi tôi hóa trị."

Ông nói thêm: "Khi mọi thứ tồi tệ nhất, tôi chỉ ăn súp, bánh pudding gạo, ravioli đóng hộp, mì spaghetti và rất nhiều món trứng tráng, tất cả đều được bổ sung bằng ba loại đồ uống sữa dinh dưỡng theo chỉ định mỗi ngày. Tôi đã giảm cân khá nhiều. Sau chỉ hai chu kỳ điều trị, chế độ ăn uống của tôi bắt đầu trở lại bình thường và tôi đã ăn uống bình thường sau sáu tháng. Điều tôi thích nhất là món bít tết lớn đầu tiên. Khả năng nói của tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường và ở nơi làm việc, tôi nói chuyện thường xuyên bằng tai nghe mà không gặp vấn đề gì."

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng thử nghiệm tập trung vào những người mắc ung thư đầu cổ không bao gồm những người mắc ung thư biểu mô tế bào vảy hầu họng dương tính với virus gây u nhú ở người (HPV). Họ cho biết điều đó đặc biệt quan trọng, vì ung thư đầu cổ không do HPV gây ra thường khó điều trị hơn, làm cho sự tiến bộ trong nhóm này trở nên vô cùng quan trọng.

Những bệnh nhân được điều trị bằng amivantamab sống trung bình 12,5 tháng sau khi bắt đầu điều trị, mặc dù mắc một dạng ung thư có tiên lượng rất kém khi các phương pháp điều trị tiêu chuẩn ngừng hoạt động.

Giáo sư Kristian Helin, giám đốc điều hành của ICR, cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh cách phát triển các phương pháp điều trị mới thông qua nghiên cứu ung thư nghiêm ngặt có thể dẫn đến những tiến bộ có ý nghĩa, ngay cả đối với những bệnh nhân có rất ít lựa chọn điều trị. Đạt được mức độ đáp ứng khối u này và kết quả sống sót đáng khích lệ trong một nhóm bệnh nhân khó điều trị như vậy đại diện cho một bước tiến quan trọng".

Nguồn: The Guardian