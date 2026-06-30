Khu vườn 9000m2 ở Mỹ Đình khiến ta quên mình đang ở giữa lòng phố thị

Tầng 24, một buổi tối tháng Sáu. Phía dưới là toàn cảnh phía Tây Hà Nội, và đối diện thẳng tầm mắt là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi từng chứng kiến không biết bao nhiêu trận cầu, đêm nhạc, lễ hội của thành phố này. Đó là góc nhìn mà Sky Bar của Sheraton Hanoi West đang sở hữu, và cũng là một lát cắt nhỏ cho thấy khu vực Mỹ Đình - Từ Liêm đã đổi khác thế nào trong mười năm qua: từ vùng ngoại vi rời rạc thành trung tâm phát triển mới của Thủ đô, với các khu đô thị, trụ sở doanh nghiệp, sự kiện thể thao và văn hóa quy mô quốc gia mọc lên liên tục.

Một khu vực phát triển nhanh như vậy cần nhiều hơn những căn phòng để ngủ qua đêm. Đó là tiền đề mà Sheraton Hanoi West đang theo đuổi: không định vị mình như một khách sạn quốc tế thuần túy thuộc hệ thống Marriott, mà như một điểm hẹn của cộng đồng hiện đại.

Quan điểm của một người làm khách sạn lâu năm

Ông Joon Kwan Park, Tổng Quản lý Sheraton Hanoi West, nói thẳng điều này trong các buổi trò chuyện gần đây với báo giới: ngành khách sạn đã qua thời chỉ cạnh tranh bằng công trình và tiện nghi.

"Ngày nay, một khách sạn không chỉ là nơi để nghỉ ngơi. Đó là nơi con người gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, tìm thấy cảm hứng và xây dựng những mối quan hệ mới," ông nói. "Chúng tôi mong muốn Sheraton Hanoi West trở thành một phần trong nhịp sống của cộng đồng địa phương cũng như du khách quốc tế, thay vì chỉ là một điểm dừng chân."

Đây cũng là tinh thần mà thương hiệu Sheraton theo đuổi trên toàn cầu suốt nhiều thập kỷ: con người là trung tâm, không phải kiến trúc.

Một vị trí khó tìm được khách sạn nào tương tự ở khu Tây

Tọa lạc tại số 36 Lê Đức Thọ, chỉ vài phút di chuyển đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sheraton Hanoi West nằm giữa các trung tâm hành chính, văn phòng doanh nghiệp và khu đô thị mới của thành phố. Với những ai theo dõi các sự kiện lớn ở Mỹ Đình, đây gần như là vị trí lý tưởng để vừa dự sự kiện, vừa có một nơi nghỉ ngơi tử tế ngay sau đó.

Đất cho cây, giữa một khu vực toàn nhà cao tầng

Có một điều khá lạ với một khách sạn nằm giữa khu đô thị đang đặc kín cao ốc: gần 9.000m² đất trong khuôn viên được dành cho một khu vườn nhiệt đới, có suối, có thác nước, có những khoảng xanh mở thẳng lên trời. Trong bối cảnh giá đất khu vực này không hề rẻ, đây là một lựa chọn tốn kém và không phải chủ đầu tư nào cũng sẵn lòng đánh đổi.

Nhưng chính khu vườn ấy lại là thứ kết nối toàn bộ khách sạn lại với nhau, từ khu lưu trú đến các nhà hàng, khu giải trí và không gian chăm sóc sức khỏe. Bước qua cổng vào, tiếng còi xe của Lê Đức Thọ gần như biến mất.

Vài khoảnh khắc đáng nhớ hơn cả

The Market, nhà hàng phục vụ cả ngày với thực đơn quốc tế và địa phương thay đổi theo mùa, mở cửa hướng thẳng ra khu vườn. Một bữa tối ở đây ít giống bữa ăn trong nhà hàng khách sạn, nhiều hơn giống một bữa ăn ngoài trời tình cờ có view đẹp.

Lobby Lounge thì khác. Đây là nơi một cuộc gặp đối tác có thể bắt đầu bằng tách trà chiều, và kết thúc bằng một cái bắt tay không quá trang trọng. Không gian được thiết kế đủ thoải mái để người ta quên mất mình đang ở sảnh khách sạn.

Còn Sky Bar, khi thành phố lên đèn, trở thành nơi tụ tập của những người thích cocktail thủ công và một góc nhìn không giống ai khác ở khu Tây Hà Nội — các chương trình khách mời quốc tế cũng góp phần khiến nơi này dần trở thành một địa chỉ quen thuộc của đời sống về đêm khu vực.

Phần chăm sóc sức khỏe cũng được đầu tư nghiêm túc. Revive Urban Spa kết hợp liệu pháp thư giãn hiện đại với tinh thần chăm sóc kiểu Á Đông, đi cùng hồ bơi ngoài trời và phòng gym Sheraton Fitness đủ thiết bị cho những ai coi phục hồi thể chất là chuyện nghiêm túc, không phải tiện ích cho có.

Sheraton Club, không phải phòng chờ thông thường

Trong toàn bộ hệ sinh thái đó, Sheraton Club là phần mang dấu ấn thương hiệu rõ nhất. Không phải một phòng chờ hạng sang theo nghĩa quen thuộc, mà là một không gian riêng để làm việc, gặp gỡ hoặc đơn giản tận hưởng sự yên tĩnh, với quyền lợi ẩm thực xuyên suốt ngày và dịch vụ cá nhân hóa đi kèm.

Một khách sạn với nhiều lý do để quay lại

Câu chuyện của Sheraton Hanoi West, nói cho cùng, là cách họ định nghĩa lại vai trò của một khách sạn giữa đời sống đô thị: không còn là điểm dừng chân tạm thời, mà là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ thật, những sự kiện đáng nhớ, những kết nối không cần phải cố gắng tạo ra.

Khi phía Tây Hà Nội tiếp tục là tâm điểm phát triển của Thủ đô trong những năm tới, Sheraton Hanoi West đặt cược rằng họ sẽ không chỉ đứng nhìn sự thay đổi ấy diễn ra.