AEON MALL: điểm hẹn mùa hè mát mẻ, hiện đại được yêu thích tại Huế

AEON MALL Huế đang là Trung tâm Thương mại quy mô lớn và hiện đại tại thành phố Huế

"Mùa hè không nóng" trong không gian xanh - sạch - mát

Với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, AEON MALL Huế sở hữu thiết kế hiện đại, rộng rãi, tổ hợp thương mại đa dạng, cùng nhiều tiện ích được bố trí thuận tiện trong cùng một địa điểm.

AEON MALL Huế - địa điểm "tránh nắng" hứa hẹn nhờ không gian xanh mát, tiện nghi

Điểm nhấn của không gian AEON MALL Huế nằm ở những khoảng xanh được bố trí tại nhiều khu vực. Nổi bật là ba khu vườn trong nhà với thiết kế vừa hiện đại vừa mang bản sắc địa phương.

Vườn Trăng với hệ thống khán đài và 3D Mapping - điểm hẹn của những đêm hè mát mẻ và các sự kiện cộng đồng miễn phí

Các khu vườn và cụm ghế nghỉ giữa không gian xanh không chỉ mang lại cảm giác mát mắt mà còn tạo nên những khoảng nghỉ nhẹ nhàng giữa không gian nhộn nhịp. AEON MALL Huế cũng là trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hạng Vàng của Hệ thống Tiêu chí Công trình xanh LOTUS của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là lý do nhiều gia đình chọn AEON MALL Huế để tránh nắng ngày hè.

Hệ thống vườn xanh được bố trí đan xen trong không gian AEON MALL Huế

Vui ở AEON MALL Huế cả ngày hè với tổ hợp hơn 120 cửa hàng

Không cần di chuyển qua nhiều địa điểm, khách tham quan có thể dành trọn một ngày với nhiều hoạt động khác nhau ngay tại AEON MALL Huế.

Hơn 120 cửa hàng thuộc nhiều ngành hàng khác nhau tạo nên một không gian mua sắm đa dạng, từ thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng đến các dịch vụ tiện ích và hoạt động giải trí. Đặc biệt, sự hiện diện của những thương hiệu lớn lần đầu có mặt miền Trung đã khiến AEON MALL Huế trở thành điểm đến được du khách ghé thăm nhiều trong những chuyến đi mùa hè.

AEON MALL Huế đem đến đa dạng trải nghiệm vui chơi, mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một điểm đến

Bên cạnh không gian mua sắm, AEON MALL Huế còn mang đến tổ hợp vui chơi - giải trí đa dạng. Trong không gian xanh mát, sạch sẽ này, nhiều khu vui chơi – giải trí hay thể thao trong nhà trở thành sự lựa chọn yêu thích vào mùa hè cho đa dạng lứa tuổi.

Sau những giờ dạo chơi, khu vực ẩm thực trải rộng từ tầng 3 đến tầng 4 mang đến nhiều hương vị Việt Nam đến quốc tế đặc sắc, phù hợp cho những buổi tụ họp cùng người thân và bạn bè.

Hè sôi động với chuỗi sự kiện miễn phí tại AEON MALL Huế

Không chỉ là điểm đến thương mại, AEON MALL Huế còn là tọa độ sôi động với nhiều sự kiện miễn phí quanh năm.

AEON MALL Huế Summer Fest đem đến chuỗi hoạt động hấp dẫn

Mùa hè này, sự xuất hiện của những cái tên được đông đảo khán giả trẻ quan tâm như Anh Tú Voi Bản Đôn, DJ Mie và Chillies Band hứa hẹn tạo thêm điểm nhấn cho không gian lễ hội, nơi âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm cùng hòa vào bầu không khí sôi động của mùa hè.

Từ những không gian xanh mát dễ chịu, các hoạt động vui chơi trong nhà đầy vui nhộn đến hành trình khám phá mua sắm và ẩm thực đáng nhớ, AEON MALL Huế mang đến thêm một gợi ý cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân, bạn bè.

AEON MALL Huế

Tọa lạc tại số 08 Võ Nguyên Giáp, phường An Cựu, TP. Huế, AEON MALL là tổ hợp trung tâm thương mại lớn tại Huế, quy tụ hơn 120 cửa hàng mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ.