Khu vực ít dân nhất TP Hồ Chí Minh lại sở hữu nhiều trường quốc tế bậc nhất: Gần 20 “trường quý tộc” trên mọi góc phố, học phí từ 200 triệu đồng/năm

Quận 2 là một quận cũ nằm ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Quận được sáp nhập vào thành phố Thủ Đức từ năm 2021 và được đổi gọi là khu vực 1 của Thủ Đức. Tên gọi Quận 2 dù không còn được dùng trong các văn bản hành chính nhưng vẫn được người dân quen sử dụng.

Với dân số 183.403 người (số liệu năm 2021), quận 2, hay khu vực 1 hiện tại được coi là quận có ít dân nhất tại thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố mang tên Bác nói chung.

Nhắc đến quận 2, mọi người thường hình dung đây là khu vực có đời sống cao bậc nhất Việt Nam vì có nhiều khu đô thị mới cao cấp. Với vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn, rất gần trung tâm và cơ sở vật chất phát triển, nhiều người có điều kiện, người nổi tiếng ở Việt Nam đã chọn nơi đây làm nơi sinh sống.

Không có gì quá ngạc nhiên khi quận 2 sở hữu số lượng trường quốc tế nhiều hơn cả ở TP Hồ Chí Minh. Ước tính trong diện tích 50 km2 nhưng quận có tới gần 20 ngôi trường quốc tế dành cho học sinh từ mẫu giáo tới cấp 3. Với số lượng các vị phụ huynh “chịu chơi” và người nước ngoài sinh sống đông đúc, các trường quốc tế ở đây cũng mọc lên để phục vụ nhu cầu của người dân.

Hiện tại, có không ít trường quốc tế từ Mầm non cho đến bậc THPT chất lượng ở quận 2 (hay khu vực 1 thành phố Thủ Đức).

Trường Quốc Tế TP. HCM (ISHCMC)

Địa chỉ: 28 Đường Võ Trường Toản, Phường An Phú (cơ sở tiểu học) và 1 Đường Xuân Thủy, Phường An Phú (cơ sở THCS)





Được thành lập từ năm 1993, theo thông tin từ nhà trường, đây chính là ngôi trường quốc tế đầu tiên toàn thành phố. Trường liên cấp dành cho học sinh từ 2 tuổi đến 18 tuổi từ bậc mầm non đến bậc THPT. Ngôn ngữ giảng dạy chính tại trường là Tiếng Anh với thành phần học sinh rất đa dạng, đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Trường Quốc tế ISHCMC thuộc tập đoàn giáo dục Cognita được tổ chức IBO ủy quyền giảng dạy cả 3 chương trình Tú Tài Quốc Tế Bậc Tiểu Học, Bậc Trung Học và Văn Bằng IB.

Năm học 2024-2025, học phí của trường cao nhất lên đến 724.900.000 đồng/năm (đối với lớp 12). Tỉ lệ giáo viên/học sinh tại ISHCMC chỉ là 1/ 8 và tỉ lệ học sinh đỗ Văn bằng IB là 100%.

Trường Quốc Tế Anh TP. HCM (BIS HCMC)

Địa chỉ: 246 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền





Chính thức thành lập năm 1997, trường quốc tế Anh (BIS) TP HCM hiện có 3 cơ sở tọa lạc tại trung tâm quận 2 và mở lớp từ mẫu giáo tới THPT. Trường thuộc Hệ thống giáo dục Nord Anglia và được coi là một trong những trường quốc tế lớn nhất tại Việt Nam, có cả cơ sở ở Hà Nội. Đây chính là ngôi trường mà ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhiều người nổi tiếng khác như diễn viên Trương Ngọc Ánh cho con theo học.



Tại BIS HCMC, học phí năm học 2024 - 2025 được công bố trên website chính thức cho khối học từ mầm non đến hết trung học phổ thông dao động từ 322.000.000 đồng đến 910.700.000 đồng/năm.

Trường Quốc Tế Úc (AIS)

Địa chỉ: 264 Mai Chí Thọ, 36 Thảo Điền và 190 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền





Một ngôi trường khác cũng có nhiều cơ sở và quy mô lớn ở quận 2 là trường Quốc Tế Úc (AIS). Trường được thành lập năm 2013 dựa trên sự sáp nhập giữa Trường Quốc Tế Úc và Trường Quốc Tế ACG Việt Nam. Hiện tại, AIS có 3 cơ sở tại quận 2 với hơn 1.100 học sinh đến từ 35 quốc gia khác nhau trên thế giới.

Đúng như tên gọi, AIS giảng dạy chương trình học theo hệ thống giáo dục của Úc và bằng tiếng Anh 100%. Học phí ngôi trường này tất nhiên cũng không rẻ, từ 271 triệu đồng/năm (với lớp mẫu giáo bé) đến 774 triệu đồng/năm (với lớp 12).

Trường Quốc Tế Đức (IGS)

Địa chỉ: 12 Võ Trường Toản, phường An Phú





Được thành lập vào năm 2009, Trường Quốc Tế Đức cũng là một trong những trường quốc tế tại quận 2 uy tín và có nhiều học sinh từ mẫu giáo đến cấp 3 theo học. Trường IGS dạy cả tiếng Đức và tiếng Anh hay thậm chí cả tiếng Việt.

Cụ thể, trường dạy theo chương trình giáo dục của Đức. Bên cạnh các môn chính được giảng dạy bằng tiếng Đức, các môn học khác như nghệ thuật, thể thao, bơi lội, CNTT hoặc địa lý sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Ngoài ra, IGS cũng giảng dạy bộ môn tiếng Việt dành cho các em học sinh người Việt và tiếng Pháp từ năm học lớp 6.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Địa chỉ: 1 Bùi Thiện Ngộ, phường An Lợi Đông





VAS có nhiều cơ sở trải rộng khắp TP Hồ Chí Minh và được quảng bá là hệ thống trường chuẩn Quốc tế Cambridge lớn nhất tại thành phố. Trường có đến 76% học sinh lớp 12 đạt điểm Khá đến Xuất Sắc trong kỳ thi A Level.

Cơ sở Sala ở quận 2 hiện đào tạo từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông. Được xây dựng với quy mô hiện đại, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết và năng lực cao, VAS Sala là trường học lý tưởng, đáp ứng được nhu cầu của học sinh theo học Chương trình Quốc tế Cambridge song song với Chương trình Văn hóa Quốc gia.

Trường Song ngữ quốc tế Horizon (HIBS)

Địa chỉ: 6 - 6A- 8, Đường 44, phường Thảo Điền





Trường Song ngữ quốc tế Horizon (HIBS) có 2 cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là một địa chỉ trường song ngữ và quốc tế giá “mềm” hơn cho phụ huynh lựa chọn so với các trường kể trên. Mức học phí tại đây từ 209 triệu đồng/năm.

Trường được đánh giá cao vì cung cấp phương pháp học hiệu quả từ cấp mẫu giáo cho đến cấp độ nâng cao Cambridge, cho hơn 500 học sinh đến từ khoảng 25 quốc gia, độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi. Trường HIBS đang theo Chương trình Song ngữ dựa trên các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Cambridge International Examinations.

Trường Quốc tế Châu Âu (EIS)

Địa chỉ: 730 F-G-K đường Lê Văn Miến, phường Thảo Điền





Được thành lập năm 2013, EIS là một “trường nhà giàu” điển hình trong khu Thảo Điền. Trường có Chương trình International Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP) cho học sinh 2 đến 11 tuổi, Chương trình IB Middle Years Programme (MYP) cho học sinh 11 đến 15 tuổi, Chương trình IB cho học sinh lớp 11, 12 nên rất thích hợp với các em có định hướng du học trong tương lai.

Theo trang tin tuyển sinh của nhà trường học sinh lớp 11, 12 có mức học phí cao nhất là gần 600 triệu đồng/năm. Mức học phí thấp nhất là lớp mầm non với tiền học khoảng 225,13 triệu đồng. Từ bậc tiểu học đến trung học, học phí sẽ dao động từ 437,8 đến 549,7 triệu đồng.

Ngoài 7 ngôi trường kể trên, tại quận 2 còn có hơn 10 ngôi trường quốc tế đa dạng khác, nhất là khối Mầm non như trường Mầm Non Quốc Tế Anne Hill, trường Mầm non Sakura Montessori, trường Mầm non Quốc tế Wisdomland International Preschool, trường Mầm Non Quốc Tế Wecare, trường Iris Pre-School,... Những ngôi trường này đều sở hữu môi trường học tập quốc tế hiện đại, tiêu chuẩn cao và góp phần giúp đào tạo nên những công dân toàn cầu trong tương lai.