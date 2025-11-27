"Hoa hậu lai đẹp nhất showbiz" sốc nặng, khóc nghẹn tìm bà trong thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc)

Vụ cháy chung cư nghiêm trọng tại khu dân cư Wong Fuk, quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 26/11, đang khiến dư luận địa phương lẫn quốc tế bàng hoàng. Tính đến chiều 27/11, con số thương vong và người mất tích vẫn đang tăng lên. Trong số những hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng từ thảm kịch hỏa hoạn này có gia đình của Tạ Gia Di - Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2020. Căn hộ mà bà ngoại Tạ Gia Di sống nằm trong cụm chung cư bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm vụ cháy diễn ra, người đẹp lai đã liên tục lên mạng cầu cứu, nhờ mọi người giúp đỡ tìm kiếm bà ngoại mất tích.

Đến sáng nay, Tạ Gia Di báo tin vui cô đã liên lạc được với bà và cũng được thông báo rằng bà ngoại vẫn bình an vô sự, không bị thương trong vụ cháy. Theo Tạ Gia Di, nhà bà cô đã bị thiêu rụi, toàn bộ tiền bạc, đồ quý giá và kỷ vật đều đã hóa thành tro.

Hoa hậu Hong Kong 2020 sốc nặng, khóc nghẹn khi nhìn thấy nơi bà ngoại mình sốc cháy lớn. Cô cũng mất liên lạc với bà vào thời điểm đó

"Tôi chết lặng, hoảng loạn, khóc nghẹn khi nhìn thấy nơi bà tôi đang ở bốc cháy cuồn cuộn. Thời điểm họa hỏa xảy ra, tôi không cách nào gọi được cho bà ngoại. Tòa nhà bà tôi đang ở có đến 33% cư dân là người cao tuổi. Tôi không biết làm gì trong giây phút đó ngoài cầu nguyện bình an cho bà tôi và mọi cư dân. Thực sự là một ngày đau lòng. May mắn là bà tôi đã an toàn. Tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân trong vụ thảm kịch. Tôi cũng mong mọi người tránh xa khỏi khu vực hỏa hoạn đó để giữ sự an toàn và tạo không gian, điều kiện cho các đơn vị cứu hộ thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu người bị nạn. Tôi mong vụ hỏa hoạn sớm được dập tắt, không có thêm nạn nhân nào nữa", Tạ Gia Di bày tỏ.

Hoa hậu cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn

Tạ Gia Di sinh năm 1995, có mẹ là người Scotland, bố người Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2020, Tạ Gia Di từng làm y tá. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu lai đẹp nhất xứ Hương Cảng", nhờ sở hữu đường nét gương mặt giống mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Gương mặt lai ấn tượng giúp cô giành luôn giải Người đẹp ăn ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc).

Tạ Gia Di được đánh giá là Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất trong vài năm trở lại đây tại đấu trường sắc đẹp lâu đời do đài TVB tổ chức

Sau khi vụ đại hỏa họa xảy ra và trở thành thảm kịch, trong bối cảnh tang thương bao trùm, các nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) như Trần Gia Lạc, Liên Thi Nhã, Trần Khải Vịnh... đã thông báo hủy bỏ và dời tổ chức các buổi hòa nhạc. Dương Tử Quỳnh, Châu Nhuận Phát đã tuyên bố không tham dự MAMA 2025, do Mnet tổ chức vào ngày 27-28/11 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nguồn: HK01, On