Meghan Markle, nữ Công tước xứ Sussex, được xem là một biểu tượng thời trang, luôn được người hâm mộ hoàng gia mong chờ những bộ cánh mà cô diện trong các sự kiện quan trọng. Từ phong cách thường ngày giản dị cho đến vẻ ngoài quyến rũ, lộng lẫy trên thảm đỏ, Meghan luôn chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Điều này bao gồm cả những món phụ kiện và bộ sưu tập trang sức đáng mơ ước của cô – trong đó có một món đồ mang ý nghĩa đặc biệt và một ngày nào đó sẽ được truyền lại cho con gái cô, Công chúa Lilibet (3 tuổi). Kể từ khi sở hữu món đồ này, Meghan đã lên kế hoạch trao nó cho con gái mình, thậm chí từ rất lâu trước khi cô gặp chồng hiện tại là Vương tử Harry.

Món đồ được nhắc đến chính là chiếc đồng hồ Cartier French Tank hai màu. Meghan từng chia sẻ với tạp chí Hello rằng cô đã “khao khát” và cuối cùng đã “chi mạnh tay” cho món đồ mang tính biểu tượng này sau một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Cô còn cho khắc một dòng chữ đặc biệt ở mặt sau của chiếc đồng hồ. "Tôi luôn ao ước có được chiếc đồng hồ Cartier French Tank", Meghan giải thích. "Khi tôi biết bộ phim Suits được chọn cho mùa thứ ba – vào thời điểm đó, cảm giác như một cột mốc quan trọng – tôi đã hoàn toàn chi mạnh tay và mua phiên bản hai màu. Tôi đã cho khắc dòng chữ 'To M.M. From M.M.' ở mặt sau và tôi dự định sẽ tặng nó cho con gái mình một ngày nào đó. Đó là điều khiến những món đồ trở nên đặc biệt, mối liên hệ mà bạn có với chúng".

Công chúa Lilibet sẽ được thừa hưởng một số món đồ gia truyền đặc biệt khác. Thậm chí, cô bé có thể sở hữu hai chiếc đồng hồ Cartier Tank, bởi Harry đã tặng Meghan một phiên bản khác của chiếc đồng hồ này với một câu chuyện cảm động đằng sau. Chiếc đồng hồ Tank thứ hai của Meghan, mà cô thường xuyên đeo kể từ khi được Harry tặng, từng thuộc về một trong những biểu tượng thời trang lớn nhất thế kỷ trước: Vương phi Diana quá cố. Mẹ của Harry, bà nội của Lilibet, đã quy định trước khi qua đời rằng bà muốn các con trai của mình chia sẻ bộ sưu tập trang sức đáng kinh ngạc của bà khi đến lúc. “Tôi muốn các con phân bổ tất cả trang sức của tôi để chia sẻ cho các con trai, để vợ của chúng có thể, đến lúc thích hợp, sở hữu hoặc sử dụng chúng”, Diana viết trong một bức thư.

Trong những năm qua, Meghan đã được Harry tặng không chỉ chiếc đồng hồ Cartier Tank bằng vàng của Diana mà còn một số phụ kiện mang tính biểu tượng khác của mẹ chồng quá cố. Khi đến thăm Nigeria vào năm ngoái, Meghan đã được nhìn thấy đeo một mặt dây chuyền hình chữ thập tinh xảo, được cho là thuộc “bộ sưu tập riêng” của Diana. Trong một chuyến công du nước ngoài khác vào năm 2018, Harry và Meghan đã đến Úc, nơi Nữ công tước được phát hiện đeo một đôi bông tai hình bướm tuyệt đẹp từng thuộc về Diana.

Theo Mirror