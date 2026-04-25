Không thể tin Thái Hoà lội ngược dòng chiếm top 1 phòng vé, đường đua phim Việt hỗn loạn nhất lịch sử sẽ ra sao?

Nếu vào ngày khởi chiếu, Heo 5 Móng và Đại Tiệc Trăng Máu 8 khiến khán giả hồi hộp bởi cuộc đua sát sao thì đến 25/4, ngôi vương phòng vé đã đổi chủ. Dự án Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo, có Thái Hòa đóng chính đã vươn lên dẫn đầu ngay lúc nửa đêm, khiến cục diện doanh thu dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thêm phần khó đoán.

Cụ thể, Anh Hùng ghi nhận mang về 3 tỷ đồng trong đầu ngày 25/4, nâng con số tổng lên gần 8 tỷ (theo Box Office Vietnam). Dự án có hơn 2000 suất chiếu, chỉ ít hơn Heo 5 Móng và đang có tỷ lệ lấp đầy tăng cao. Theo sau Anh Hùng là hai tác phẩm kinh dị đang được quan tâm là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (vốn đã đạt mốc trăm tỷ) và Heo 5 Móng.

Thành công bước đầu của Anh Hùng giúp nam diễn viên Thái Hòa "bỏ túi" thêm một dự án Top 1 phòng vé trong sự nghiệp. Trước đó, anh bùng nổ với Tử Chiến Trên Không và Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đều đạt cột mốc này, thậm chí thu về con số trăm tỷ. Chính vì vậy, nhiều khán giả kỳ vọng bộ phim mới lần này sẽ "giữ chuỗi", thêm củng cố ngôi "ông hoàng phòng vé" của Thái Hòa.

Trong Anh Hùng, Thái Hòa vào vai Hùng - một tài xế taxi kiêm cha đơn thân, kiếm tiền nuôi 2 đứa con gái. Cuộc sống của anh chật vật, nhất là khi con gái út My bị suy gan, phải chạy chữa nhiều lần. Khi bác sĩ thông báo tin dữ về con, Hùng tìm mọi cách để kiếm tiền, trong đó có phi vụ dàn dựng một vụ cứu hộ cùng đồng nghiệp Tuấn (Võ Tấn Phát) và anh chàng hàng xóm Vinh (Đoàn Thế Vinh) để thu hút dư luận, mở ra cơ hội quyên góp từ thiện tiền tỷ để cứu bé My. Song, chiêu trò này của Hùng sớm để lộ nhiều sơ hở, khiến anh và gia đình nhỏ rơi vào vòng xoáy tranh cãi.

Đây là dự án mà đạo diễn Võ Thạch Thảo ấp ủ từ nhiều năm, từng bàn với Thái Hòa khi cả hai cộng tác trong phim Cây Táo Nở Hoa. Bên cạnh Thái Hòa, Võ Tấn Phát... phim còn quy tụ dàn sao đình đám như Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Minh Triết,... tạo nên nhiều khoảnh khắc diễn xuất ấn tượng.

Sau những suất chiếu đặc biệt đầu tiên, Anh Hùng nhận về nhiều lời khen về cách kể chuyện sâu sắc, lấy nước mắt khán giả. Thái Hòa vẫn cho thấy tầm vóc diễn xuất của mình khi thể hiện hình ảnh người cha vì con mà làm tất cả thông qua ánh mắt, chất giọng của mình. Ngoài ra, vai trò của nhân vật Pan - phóng viên đi tìm sự thật do Minh Triết thể hiện cũng thành công gây ức chế cho người xem.

Mặc dù Anh Hùng đang giữ vị trí Top 1, khán giả dự đoán cuộc đua doanh thu dịp lễ này vẫn sẽ còn nhiều bất ngờ. Ngoài Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh, các phim Việt còn lại đều đã chạm đến ngôi vương, thay nhau thống lĩnh. Ngoại trừ Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, cái tên trăm tỷ sớm nhất tiếp theo gần như không thể đoán trước được.

Thành Vũ