Không thể tin nổi "tướng quân kem nền" Trương Lăng Hách lại bất ổn đến mức này

Trương Lăng Hách hiện là mỹ nam thế hệ mới được săn đón bậc nhất showbiz Hoa ngữ hiện tại, với lịch trình dày đặc tháng nào cũng kín mít. Anh luôn xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn mỹ, rạng rỡ. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài điển trai và phong độ ấy của Trương Lăng Hách lại là một cơ thể suy kiệt, gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Xuất hiện trên show thực tế Ký Túc Xá Của Chúng Ta mới đây, Trương Lăng Hách lần đầu trải lòng về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của mình. Theo mỹ nam Trục Ngọc, dù rất mệt mỏi và kiệt sức vì cường độ công việc cao, anh vẫn cố gắng hoàn thành từng lịch trình và không dám nghỉ ngơi quá lâu. Trương Lăng Hách chia sẻ chỉ cần thấy lịch trình trống quá nhiều, anh sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái lo âu, cáu gắt và suy nghĩ tiêu cực rằng mình sẽ bị bỏ lại trong ngành giải trí.

"Tôi từng nghĩ nghỉ ngơi sẽ khiến mình cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra, cứ hễ dừng làm việc là tôi lại thấy lo lắng. Hiện tại tôi chỉ có thể học cách nghỉ ngơi vừa đủ, chứ không thể để bản thân rảnh quá lâu", nam diễn viên chia sẻ. Lời tâm sự của Trương Lăng Hách cũng phản ánh phần nào áp lực mà nhiều nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt. Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, nỗi sợ đánh mất cơ hội khiến không ít người gần như không dám để mình dừng lại dù sức khỏe ngày càng sa sút.

Theo Trương Lăng Hách, chỉ cần lịch trình trống trong vài ngày, anh lập tức rơi vào trạng thái bất an. Trạng thái không có việc gì để làm khiến anh lo lắng, bồn chồn, thậm chí trở nên cáu gắt mà không rõ nguyên nhân. Ảnh: Sina.

Không chỉ gặp vấn đề về tâm lý, Trương Lăng Hách còn tiết lộ bản thân đã bị chứng mất ngủ hành hạ trong thời gian dài. Đặc biệt mỗi khi có lịch quay hoặc công việc quan trọng vào ngày hôm sau, anh gần như không thể ngủ ngon vào tối đó vì đầu óc luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Dù rất mệt, anh vẫn trằn trọc nhiều giờ liền và rất khó chìm vào giấc ngủ.

Việc thiếu ngủ kéo dài khiến sức khỏe của Trương Lăng Hách ngày càng giảm sút. Anh cho biết hệ miễn dịch của mình không còn tốt như trước, đồng thời xuất hiện nhiều phản ứng dị ứng với thực phẩm. Ngoài ra, để chống chọi với lịch trình dày đặc và giữ tinh thần tỉnh táo trong những ngày làm việc kéo dài, Trương Lăng Hách hình thành thói quen uống cà phê Americano cực đậm khi bụng còn đói. Điều đáng nói là mỗi ly cà phê chứa tới 3-4 shot espresso, lượng caffeine cao hơn nhiều so với mức tiêu thụ thông thường. Có những ngày phải quay phim liên tục hoặc di chuyển nhiều, nam diễn viên uống tới 2 ly như vậy để duy trì năng lượng.

Ban đầu, cà phê giúp anh chống lại cơn buồn ngủ và tập trung hơn. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, cơ thể Trương Lăng Hách bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo. Nam diễn viên cho biết gần đây anh thường xuyên xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, hồi hộp, khó chịu và cảm giác cơ thể luôn trong trạng thái căng cứng.

Sau khi thăm khám, bác sĩ yêu cầu anh phải ngừng uống cà phê càng sớm càng tốt. Nam diễn viên tâm sự anh gần như "sụp đổ" khi nghe lời khuyên này. "Tôi thật sự rất sốc khi bác sĩ bảo phải cai cà phê", Trương Lăng Hách chia sẻ. Dù biết đây là điều cần thiết và tốt cho cơ thể, nhưng Trương Lăng Hách phải thú nhận rằng việc từ bỏ cà phê với anh không hề dễ dàng vì anh đã lệ thuộc vào thức uống này suốt một thời gian dài. Hiện tại, nam diễn viên chỉ có thể giảm dần lượng cà phê mỗi ngày với hy vọng cơ thể sẽ thích nghi thay vì bỏ hẳn.

Trương Lăng Hách bị mất ngủ, suy giảm hệ miễn dịch và nghiện caffeine. Ảnh: Sina.

Những chia sẻ của Trương Lăng Hách nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi mỹ nam luôn xuất hiện đầy phong độ lại đang phải vật lộn với chứng mất ngủ, rối loạn lo âu và sự phụ thuộc vào caffeine. Nhiều khán giả cũng cho rằng đây là mặt trái của hào quang nghệ sĩ. Đằng sau ánh đèn sân khấu và lịch trình kín đặc là áp lực duy trì phong độ, hình ảnh và thành tích khiến không ít người rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Người hâm mộ hy vọng "tướng quân kem nền" có thể điều chỉnh nhịp sống, giảm lượng cà phê tiêu thụ mỗi ngày và học cách cân bằng giữa công việc với thời gia nghỉ ngơi để tiếp tục chinh phục những dự án mới mà không phải đánh đổi bằng sức khỏe.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại Giang Tô, Trung Quốc. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm phù hợp với các vai diễn cổ trang và được xem là 1 trong những tiểu sinh nổi bật của thế hệ mới.

Anh chính thức ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ ngoại hình sáng và chiều cao lý tưởng. Những năm gần đây, nam thần này trở nên bùng nổ và được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong loạt phim cổ trang ăn khách bao gồm Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng...

Trương Lăng Hách được đánh giá rất cao trong lứa nam diễn viên sinh sau năm 95 ở Cbiz. Ảnh: 163.

Tháng 4/2026, Trương Lăng Hách điêu đứng vì vai diễn gây tranh cãi lớn trong bộ phim Trục Ngọc. Hình ảnh tướng quân ra trận với bộ dạng to son trát phấn, điệu đà quá lố khiến anh gặp rắc rối với cơ quan quản lý văn hóa. Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức hội nghị khẩn vì vụ ồn ào liên quan đến vai diễn của Trương Lăng Hách, đồng thời ban hành 1 lệnh hạn chế ngầm dành cho nam diễn viên gen Z. Theo đó, các phim mà Trương Lăng Hách tham gia, đặc biệt là phim cổ trang, sẽ bị xét duyệt rất kỹ khi xin cấp phép lên sóng để tránh tranh cãi lặp lại một lần nữa. Lệnh hạn chế này là đòn giáng nặng vào sự nghiệp đang lên, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận phim mới của Trương Lăng Hách.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn bị hàng loạt báo lớn như Hoàn Cầu Thời báo, Tân Hoa Xã, Thông Tấn Xã Trung Quốc, Quân Chính Bình, Công nghiệp Quốc Phòng Trung Quốc, Nhân Dân Nhật Báo... phê phán, gọi anh là nỗi xấu hổ khi có vai diễn gây tác động tiêu cực đến ngành phim ảnh.

Trương Lăng Hách còn bị mỉa mai là "tướng quân kem nền" vì lớp trang điểm đậm, ăn mặc như đi trình diễn thời trang khi vào vai tướng quân ra trận trong bộ phim Trục Ngọc. Ảnh: Sina.

Vì vai diễn gây ra tranh cãi tiêu cực làm ảnh hưởng đến bộ mặt của ngành phim truyền hình Trung Quốc, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã đưa Trương Lăng Hách vào danh sách nghệ sĩ bị để mắt đặc biệt. Các phim của anh sẽ bị xét duyệt kỹ hơn các diễn viên khác. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu