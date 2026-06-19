Hot nhất Weibo: Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi lộ bằng chứng phim giả tình thật rõ như ban ngày

Không còn là chiêu trò quảng bá phim vì tác phẩm chung đã sớm hạ màn, loạt chi tiết "tuy hai mà một" trong video dạo đêm của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đang khiến cõi mạng bùng nổ vì nồng nặc mùi "phim giả tình thật". Nếu là một "mọt phim" Hoa ngữ chính hiệu, chắc hẳn bạn vẫn chưa quên siêu phẩm cổ trang Trục Ngọc từng làm mưa làm gió màn ảnh. Dù phim đã kết thúc phát sóng từ lâu, thế nhưng chiến thuyền của nam nữ chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi (được fan ưu ái gọi tên "Điền Tác Chi Hách") thì chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây nhất, vào ngày 18/6/2026, cõi mạng xứ Trung được một phen "chấn động" khi từ khóa “Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi, kẹo ngọt từ cuộc dạo đêm khuya” thẳng tiến lên số 1 bảng giải trí Weibo và chễm chệ ở vị trí thứ 11 bảng tìm kiếm tổng với 83 triệu lượt đọc. Đáng nói, vì phim đã hết từ lâu nên netizen đều đồng loạt khẳng định: Đây chắc chắn không phải chiêu trò cọ nhiệt hay tuyên truyền, mà là "hint" hẹn hò chất lượng cao!

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 11/6, khi "búp bê cổ trang" Điền Hi Vi đăng một đoạn video đi dạo đêm đầy lãng mạn. Cô nàng vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu ca khúc Gió Mùa Hè. Giây phút bùng nổ là khi đến câu hát: “Hãy nói thật rõ ràng rằng anh yêu em”, mỹ nhân sinh năm 1997 bất ngờ làm biểu cảm ngại ngùng, nũng nịu cực đáng yêu trước ống kính như đang nhìn người thương.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đến rạng sáng ngày 18/6, Trương Lăng Hách không đăng tải một video dạo đêm của riêng mình. "Con dân" hệ soi lập tức phát hiện ra nhạc nền ban đầu của anh chàng chính là ca khúc Gió Mang Theo Nỗi Nhớ Của Anh. Sự liên kết hoàn hảo giữa hai cơn "gió" khiến netizen đặt dấu hỏi chấm cực lớn. Đáng ngờ hơn, ngay sau khi bị fan phát hiện, nam thần họ Trương đã nhanh chóng xóa video và thay đổi nhạc nền khác. Hành động "tật giật mình" này càng khiến hội đẩy thuyền tin rằng anh chàng đang âm thầm tương tác, gửi gắm nỗi nhớ đến "ai kia" nhưng sợ bị lộ quá sớm!

Không dừng lại ở âm nhạc, các "thám tử mạng" đã nhanh chóng mổ xẻ hai đoạn video và tìm ra loạt chi tiết "loveline" trùng hợp đến ngỡ ngàng: Mật mã chữ V: Trương Lăng Hách đăng ảnh trên cả Weibo lẫn Douyin với nhiều góc chụp khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: anh chàng liên tục giơ ký hiệu chữ V. Ai cũng biết tên tiếng Anh của Điền Hi Vi là Vivian. Netizen bèn trêu nhau: "Hàm lượng chữ V này rõ ràng là đang hướng về phía nhà gái rồi!"

Điểm khiến hội đẩy thuyền "đứng ngồi không yên" chính là cả hai video đều chung một góc máy quay từ phía sau, bắt trọn bóng lưng đổ dài bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường lãng mạn. Thậm chí, khi các "thám tử mạng" ghép hai clip lại với nhau, trông chúng chẳng khác nào một cuốn vlog ngọt ngào ghi lại buổi hẹn hò giấu kín của một cặp đôi thực thụ.

Dù thực tế tại thời điểm đó, cả hai đang ở hai thành phố khác nhau do lịch trình riêng (video của Trương Lăng Hách được quay khi anh về thăm trường cũ), nhưng hội fan couple đã nhanh chóng lý giải: "Đây chính là kiểu yêu xa điển hình của các ngôi sao! Đang âm thầm báo cáo lịch trình và hoán đổi không gian để gặp nhau qua mạng xã hội đấy thôi!"

Thực chất, đây không phải lần đầu tiên cặp đôi Trục Ngọc bị soi ra việc "phát đường từ xa". Lội ngược dòng về ngày 25/5 trước đó, Trương Lăng Hách đăng vlog tại Tuần lễ Thời trang New York thì chỉ đúng 21 phút sau, Điền Hi Vi cũng đăng vlog du lịch Singapore. Khoảng cách 21 phút được giải mã là "521" (mật mã tình yêu: Em yêu anh). Chưa kể, cả hai vlog đều dùng túi Gucci, chụp ảnh cùng biển báo “STOP” và lồng nhạc nền có từ “taste”.

Hiện tại, trong khi Trương Lăng Hách chuẩn bị tái xuất với Khoảnh Khắc Này Quá Mức, còn Điền Hi Vi đang chiếm sóng với show Bận Rộn Tìm Kho Báu 2, thì từ khóa về màn dạo đêm của cả hai vẫn đang là chủ đề nóng nhất.

Bên dưới các bài đăng, người qua đường lẫn fan couple đều đang rần rần để lại bình luận:

- Phim hết lâu rồi, không có hoạt động tuyên truyền nào hết mà tương tác kiểu này thì chỉ có thể là REAL thôiiii!

- Xóa nhạc nền là thấy có tật giật mình rồi anh Hách ơi, nhưng chúng tôi thích lắm.

- Bóng lưng hai người đẹp đôi xỉu, các đạo diễn làm ơn nhìn vào đây mà chốt ngay một kịch bản ngôn tình hiện đại cho hai gương mặt visual này đi!

Dù chính chủ vẫn giữ im lặng và chưa có bất kỳ lời xác nhận nào, nhưng với ngập tràn "kẹo ngọt" chất lượng thế này, "thuyền" Điền Tác Chi Hách chắc chắn là một trong những chiến thuyền vững chãi và đáng mong chờ nhất của Cbiz hiện tại!