Trương Lăng Hách nhận nhiều niềm vui liên tiếp

Hình ảnh Trương Lăng Hách trong vai trò Đại sứ thanh niên của giải Bạch Ngọc Lan (Ảnh: STVF)

Trương Lăng Hách tiếp tục khẳng định sức hút trong làng giải trí Hoa ngữ khi được lựa chọn làm Đại sứ thanh niên của giải thưởng Bạch Ngọc Lan 2026 tại Liên hoan Truyền hình Thượng Hải lần thứ 31. Đáng chú ý, anh còn ghi dấu ấn khi có tới 3 bộ phim liên quan góp mặt trong danh sách đề cử mùa giải năm nay.

Nhờ loạt phim nổi tiếng như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Ninh An như mộng, Độ hoa niên và đặc biệt là Trục ngọc, Trương Lăng Hách đã xây dựng lượng người hâm mộ lớn tại nhiều thị trường châu Á. Anh đã thể hiện khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Bên cạnh hoạt động diễn xuất, Trương Lăng Hách cũng tích cực tham gia các dự án mang tính cộng đồng. Trong phim tài liệu công ích Lăng thám tương lai, anh trải nghiệm vai trò “thực tập sinh ngành điện lực”, trực tiếp tiếp cận các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió ngoài khơi và công nghệ lưu trữ năng lượng, qua đó góp phần giới thiệu những thành tựu công nghệ của Trung Quốc trong mục tiêu phát triển bền vững.

Không chỉ tạo tiếng vang tại thị trường Trung Quốc, Trương Lăng Hách còn ghi thêm dấu ấn ở sân chơi quốc tế. Nam diễn viên tranh giải ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards - SDA) với vai diễn Tạ Chinh trong Trục ngọc. Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa giải năm nay nhận 352 tác phẩm đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, đánh dấu số lượng tác phẩm tham dự cao nhất kể từ khi giải thưởng ra đời năm 2006. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 8/10 tới tại Seoul (Hàn Quốc).

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên trong phim "Giây phút ấy vượt giới hạn". (Ảnh: Weibo @zheyimiaoguohuo)



Bên cạnh những thành tích mới, Trương Lăng Hách cũng chuẩn bị trở lại màn ảnh với dự án phim mới mang tên Giây phút ấy vượt giới hạn. Phim dự kiến lên sóng ngày 4/7, thuộc thể loại ngôn tình, xoay quanh mối quan hệ đầy giằng xé giữa một thiếu gia và người phụ nữ mang nhiều nỗi đau trong quá khứ.

Trong dự án này, Trương Lăng Hách đóng cặp cùng Vương Sở Nhiên. Cặp đôi được đánh giá sở hữu ngoại hình tương xứng, cùng thần thái sang trọng, phù hợp với màu sắc bi kịch, lãng mạn của tác phẩm.

Ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên, cả hai đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đặc biệt, Vương Sở Nhiên nhận nhiều lời khen nhờ tạo hình mang đậm phong cách cổ điển.

Hai diễn viên được khen ngợi vì có ngoại hình tương xứng. (Ảnh: Weibo@zheyimiaoguohuo)

Trong khi đó, Trương Lăng Hách được dự đoán sẽ là cái tên nhận nhiều chú ý hơn khi xuất hiện với tạo hình quân nhân mạnh mẽ, khác biệt so với nhiều vai diễn cổ trang trước đây.