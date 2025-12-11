Không thể tin nổi: “Trần Bờm” năm nào nay dậy thì cực phẩm, Vbiz lại sắp có thêm 1 nam thần

Trong buổi ra mắt Thế hệ kỳ tích tối 10/12 tại Hà Nội, một trong những khoảnh khắc khiến khán giả bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Trần Tú cậu bé từng được cả nước gọi bằng cái tên thân thương “Trần Bờm” từ chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?

Nếu ngày ấy, khán giả nhớ đến Trần Bờm với gương mặt tròn, đôi mắt tinh nghịch và biểu cảm “hờn cả thế giới”, thì tối nay, trên thảm đỏ, nhiều người đã phải thốt lên… không nhận ra nổi. Trần Tú xuất hiện với dáng người cao lớn, đường nét trưởng thành và phong thái tự tin, khác xa hình ảnh cậu nhóc lém lỉnh năm nào.

Trong ảnh, Trần Tú tạo dáng khỏe khoắn bên bạn dẫn sự kiện trước backdrop phim Thế hệ kỳ tích, càng làm nổi bật màn “lột xác” ngoạn mục. Không chỉ ngoại hình thay đổi, dự án lần này còn đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tay của Trần Tú một bước ngoặt đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của cậu bé truyền hình năm nào.

Nghệ sĩ Trần Lực đến ủng hộ vai diễn đầu tay của con trai

Thế hệ kỳ tích là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, xoay quanh hành trình vươn lên của thế hệ trẻ trong bối cảnh Hà Nội hiện đại. Trong phim, Trần Tú vào vai Tiến – một nam sinh tuổi mới lớn sống cùng bà trong căn nhà phố cổ, mang trên mình những áp lực lẫn kỳ vọng của gia đình.

Nhân vật của Trần Tú đòi hỏi sự tinh tế trong diễn xuất, vừa hồn nhiên, vừa chạm đến những suy tư của lứa tuổi 17. Đây cũng chính là lý do nhiều người tò mò về màn chào sân điện ảnh của anh liệu “bé Bờm” của ngày nào nay sẽ kể câu chuyện của tuổi trẻ bằng cách trưởng thành như thế nào?

Khán giả sau buổi chiếu đầu tiên đã dành lời khen cho lối diễn tự nhiên, ánh mắt cảm xúc và năng lượng tươi mới mà Trần Tú mang vào vai Tiến. Sự tiến bộ nhanh chóng này cho thấy anh không chỉ dựa vào tên tuổi có sẵn, mà thực sự nỗ lực nghiêm túc để bước vào điện ảnh.

Dàn diễn viên hội ngộ tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội

Buổi ra mắt phim Thế hệ kỳ tích tại Hà Nội diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và gia đình nổi tiếng. Trong khi dàn cast như NSND Thanh Hoa, Hồng Khanh, Hà Hương, Tuấn Hưng… rạng rỡ hội ngộ, thì sự xuất hiện của Trần Tú lại tạo nên một làn sóng chú ý riêng.

NS Chiều Xuân và con gái Hồng Khanh

Khán giả đứng trước backdrop chỉ biết trầm trồ: “Đây thật sự là Trần Bờm đó hả?; Dậy thì không đùa được!; Từ nhóc tỳ đáng yêu đến nam chính điện ảnh, nhanh thật!”

Nàng Mơ và gia đình

Nhiều người còn so sánh hình ảnh hiện tại với khoảnh khắc “chu môi – mặt hờn” của Trần Bờm năm nào, tạo nên sự đối lập thú vị và cực kỳ viral.

Thế hệ kỳ tích quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ gồm NSND Thanh Hoa, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, NSND Trần Lực, Tuấn Tú, Hà Hương, Hồng Khanh, Trà My (Nàng Mơ)… và đặc biệt là màn lột xác của Trần Tú.

NSND Bùi Bài Bình

NSND Thanh Hoa

Từ một cậu bé khiến cả nước nhớ mặt đến một nam chính điện ảnh đầy triển vọng, Trần Tú đang viết tiếp câu chuyện trưởng thành của mình theo cách ấn tượng hơn bao giờ hết.