Không thể tin nổi đây "nam thần" từng một thời làm điên đảo trái tim thiếu nữ Noah Centineo đã trở nên tăng cân già nua đến thế này

Mới đây, nam chính loạt phim "To All the Boys I've Loved Before" của Netflix - Noah Centineo đã có buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram để giao lưu với người hâm mộ.

Tuy nhiên rất nhiều người đã cảm thấy bàng hoàng khi thấy nhan sắc hiện tại của Noah Centineo trông như một người khác. Khó có thể tìm thấy hình bóng anh chàng Peter điển trai ngọt ngào từng làm điên đảo các thiếu nữ khi Noah Centineo trở nên béo ra, để râu, tóc tai không chăm chút. Nhiều người cho rằng, đây là hệ quả của việc ở nhà trong thời gian này do Mỹ đang là trung tâm của đại dịch Covid-19. Khi nhìn vào đoạn livestream, không ít người bất ngờ và cho rằng bản thân đang nhìn thấy một ông chú lớn tuổi chứ không phải nam diễn viên sinh năm 1996.

Sinh năm 1996, Noah Centineo được biết đến và gây điên đảo khán giả qua 3 seasons cuối của series The Fosters, cũng như các loạt phim lãng mạn của Netflix như To All the Boys I've Loved Before, Sierra Burgess Is a Loser.