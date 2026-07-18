Không thể tin nổi đây lại là con trai Lee Byung Hun

Trưa 18/7, tờ Joynews24 đưa tin, bà xã Lee Byung Hun - nữ minh tinh Lee Min Jung (phim Vườn Sao Băng) vừa chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh mới nhất về các con của mình. Đặc biệt, ngoại hình hiện tại của con trai cặp sao - Jun Hoo đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi trong ngày 18/7.

Được biết, Jun Hoo mới 11 tuổi nhưng đã biết đánh golf. Trong hình ảnh do Lee Min Jung vừa mới chia sẻ, cậu bé gây trầm trồ với vóc dáng cao lớn trên sân golf dù mới còn đang học cấp 1. Ngay chính nữ minh tinh họ Lee cũng phải sửng sốt trước tốc độ tăng chiều cao của cậu quý tử sinh năm 2015: “Giờ nhìn từ phía sau thấy thằng bé cao ráo quá, đôi chân trông dài thật đấy”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều netizen cũng đồng loạt tỏ ra bất ngờ trước chiều cao ấn tượng của cậu nhóc Jun Hoo ở độ tuổi 11. Bình thường cậu bé vốn yêu thích chơi bóng rổ, và đây được cho là 1 trong những nguyên nhân giúp nhóc tỳ này tăng chiều cao nhanh tới như vậy.

Jun Hoo khiến công chúng bất ngờ trước vóc dáng cao lớn ở tuổi 11. Ảnh: IGNV

Lee Min Jung cũng vừa chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của ái nữ 3 tuổi và nhận về bão like từ khán giả. Ảnh: IGNV

Ngoài chơi bóng rổ, Jun Hoo còn yêu thích bộ môn khúc côn cầu trên băng, sớm bộc lộ năng khiếu thể thao từ nhỏ. Gia đình cũng ủng hộ niềm đam mê thể thao của cậu bé. Trong quá khứ, Lee Min Jung nhiều lần lọt vào ống kính của truyền thông khi lặn lội tới tận nhà thi đấu để cổ vũ cho cậu quý tử 11 tuổi tranh tài ở các bộ môn thể thao khác nhau.

Ở trường, Jun Hoo chơi thân với con trai của nữ minh tinh Lee Yo Won. 2 cậu nhóc cùng chơi 2 môn bóng rổ và khúc côn cầu trên băng trong đội thể thao của trường. Lee Yo Won từng hé lộ về cuộc sống học đường của con trai cô và quý tử nhà Lee Min Jung - Lee Byung Hun trong lần làm khách mời trên chương trình Dolsing Fourmen: “2 đứa nó có vị trí khác nhau trên sân. Jun Hoo cao lớn nên được chọn chơi ở vị trí trung phong, còn con trai tôi có chiều cao trung bình so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng bù lại, con tôi nhanh nhẹn nên được chơi ở vị trí hậu vệ. 2 đứa là bạn từ nhỏ nên phối hợp rất ăn ý với nhau”. Có thể thấy, chiều cao của Jun Hoo cũng gây ấn tượng mạnh với cả nữ diễn viên Lee Yo Won.

Jun Hoo (bé đứng phía sau) chơi thân với quý tử nhà Lee Yo Won. Ảnh: X

Ngay cả Lee Yo Won cũng phải trầm trồ trước chiều cao ấn tượng của Jun Hoo khi mới 11 tuổi. Ảnh: Naver

Lee Byung Hun - Lee Min Jung chính thức hẹn hò vào năm 2006. Nhưng sau đó họ đã chia tay ở thời điểm mỹ nhân họ Lee chưa tạo dựng được tên tuổi. Vào năm 2012, cặp đôi tái hợp sau khi tình cờ gặp lại nhau ở 1 lễ trao giải. Tới tháng 8/2013, 2 ngôi sao tổ chức hôn lễ thế kỷ và chính thức về chung 1 nhà.

Cuộc hôn nhân của Lee Byung Hun - Lee Min Jung từng gặp sóng gió lớn khi nam diễn viên bị tố ngoại tình trong lúc vợ mang thai vào năm 2014. Sau đó, tài tử họ Lee được người bạn đời tha thứ, cùng bà xã vun đắp lại tổ ấm nhỏ. Lee Min Jung hạ sinh con trai đầu lòng vào năm 2015. Sau đó 8 năm, cô và ông xã Lee Byung Hun vỡ òa chào đón tiểu công chúa chào đời.