Mỹ nhân Việt cưới TGĐ khu nghỉ dưỡng phức hợp Đà Nẵng: Không nhận tiền mừng, diện mạo chú rể "kín như bưng"

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh VTV giai đoạn cuối những năm 2010, Phanh Lee ghi dấu ấn với nhan sắc ngọt ngào cùng hàng loạt vai diễn trong các bộ phim khung giờ vàng đình đám.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phanh Lee nữ diễn viên bất ngờ quyết định lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Nam rồi gần như rút hẳn khỏi showbiz. Đến nay, sau 6 năm kết hôn, Phanh Lee không còn hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Từ "ngọc nữ" phim VTV đến quyết định rời showbiz khi đang ở đỉnh cao nhan sắc

Phanh Lee tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Sở hữu gương mặt thanh tú, cùng khí chất nhẹ nhàng, cô từng là một trong những hot girl nổi tiếng của Hà thành trước khi bén duyên với diễn xuất.

Không xuất thân từ trường sân khấu nhưng Phanh Lee nhanh chóng tạo được dấu ấn trên màn ảnh nhỏ khi liên tục góp mặt trong các bộ phim của VTV như Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi, Trái tim có nắng hay Mátxcơva mùa thay lá... Hình tượng mỹ nhân đẹp trong trẻo, dịu dàng giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đồng thời được đánh giá là một trong những mỹ nhân nổi bật của dàn diễn viên VFC thời điểm đó.

Phanh Lee từng là thế hệ diễn viên tiềm năng của "vũ trụ VFC"

Đám cưới kín như "bưng", chú rể là Tổng Giám đốc tập đoàn sở hữu khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Đà Nẵng

Khác với nhiều đồng nghiệp cùng thời liên tục mở rộng hoạt động nghệ thuật, Phanh Lee lại bất ngờ thông báo lui về hậu trường để chuẩn bị đám cưới.

Chuyện tình của Phanh Lee từng khiến nhiều người bất ngờ bởi trước khi cưới, cô gần như không hé lộ bất kỳ thông tin nào về bạn trai. Đến tháng 6/2020, nữ diễn viên đột ngột chia sẻ ảnh cưới, xác nhận đã lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Phanh Lee bất ngờ đăng ảnh cưới với chồng giấu mặt

Hôn lễ được tổ chức tại một resort 5 sao ở Đà Nẵng với không gian hướng biển lãng mạn. Lễ thành hôn diễn ra ngay trên bãi biển, lấy tông trắng làm chủ đạo với hoa tươi phủ kín lối đi, tạo nên khung cảnh được ví như một "đám cưới cổ tích". Dàn khách mời đều diện trang phục trắng theo đúng dresscode của cô dâu - chú rể.

Không chỉ đầu tư cho không gian tổ chức, cặp đôi còn khiến nhiều người trầm trồ khi thuê toàn bộ khu nghỉ dưỡng để đón tiếp người thân, bạn bè. Toàn bộ chi phí lưu trú, ăn uống và di chuyển của khách mời đều được cô dâu - chú rể chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, trong thiệp cưới, Phanh Lee và ông xã cũng khéo léo gửi gắm mong muốn không nhận phong bì hay quà mừng, chỉ hy vọng mọi người đến chung vui trong ngày trọng đại.

Bãi biển Đà Nẵng diễn ra hôn lễ của Phanh Lee và chồng doanh nhân

Đám cưới khi ấy quy tụ nhiều gương mặt thân thiết của cô trong showbiz như Quỳnh Nga, Vân Hugo, Lã Thanh Huyền, NSƯT Việt Anh,... Các nghệ sĩ liên tục chia sẻ hình ảnh và video tại hôn lễ, cho thấy cô dâu và chú rể có ngoại hình rất xứng đôi, luôn nắm tay nhau trong những khoảnh khắc đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là dù rất nhiều hình ảnh từ khách mời được lan truyền trên mạng xã hội, Phanh Lee vẫn nhất quyết giữ kín diện mạo ông xã. Trên trang cá nhân của mình, từ lễ cầu hôn, lễ ăn hỏi, ảnh cưới cho đến những bức hình đăng tải sau hôn lễ, nữ diễn viên chưa từng chia sẻ bất kỳ bức ảnh nào để lộ trọn gương mặt chú rể. Ông xã của cô chỉ xuất hiện với góc nghiêng, từ phía sau hoặc được khéo léo che mặt.

Được biết, chồng Phanh Lee là doanh nhân Nguyễn Thành Nam - CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Đà Nẵng. Theo nhiều nguồn tin, giá trị tổng tài sản nhà chồng Phanh Lee lên đến nghìn tỷ đồng. Cũng chính vì thế mà sau khi lên xe hoa, nhiều người hay gọi Phanh Lee là phu nhân hào môn nghìn tỷ.

Những hình ảnh trong lễ cưới "tốn giấy mực truyền thông" của Phanh Lee

Làm dâu hào môn, sống như "phú bà" nhưng vẫn quyết giữ kín mặt chồng

Sau khi kết hôn, Phanh Lee có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô lần lượt sinh hai nhóc tỳ, dành nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên cùng chồng con tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng trong và ngoài nước.

Dù không còn đóng phim, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội. Mỗi lần đăng ảnh, điều khiến cư dân mạng chú ý không chỉ là cuộc sống đủ đầy mà còn là nhan sắc ngày càng mặn mà. Sau hai lần sinh nở, Phanh Lee vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng phong cách thời trang sang trọng. Cô thường lựa chọn những thiết kế tối giản nhưng tinh tế, kết hợp phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ, tạo nên hình ảnh chuẩn "phú bà" được nhiều người yêu thích.

Phanh Lee ngày càng thăng hạng nhan sắc

Vóc dáng đẹp mê tít của mẹ 2 con

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Phanh Lee khiến nhiều người ngưỡng mộ

Thế nhưng, giữa vô số khoảnh khắc chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Phanh Lee vẫn giữ nguyên một "quy tắc vàng": không công khai trọn vẹn diện mạo ông xã. Suốt 6 năm qua, doanh nhân Nguyễn Thành Nam chỉ xuất hiện thấp thoáng trong những bức ảnh chụp từ phía sau, góc nghiêng hoặc hoàn toàn đứng sau máy ảnh.

Ngay cả những dịp đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật, nữ diễn viên cũng chưa từng đăng tải bức ảnh nào để lộ đầy đủ gương mặt chồng. Sự kín tiếng ấy càng khiến cuộc sống hôn nhân của Phanh Lee nhận được nhiều sự tò mò. Tuy nhiên, với nữ diễn viên, việc bảo vệ sự riêng tư của gia đình luôn được đặt lên hàng đầu.