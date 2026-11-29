Cơm nguội còn thừa sau bữa ăn thường được tận dụng để rang hoặc nấu cháo. Nhưng nếu muốn đổi vị, bạn có thể thử biến phần cơm ấy thành bánh gạo chiên tôm hành. Món ăn có lớp vỏ vàng giòn, bên trong mềm dẻo, thơm mùi tôm và hành lá, vừa có thể dùng làm bữa sáng, bữa xế, vừa thích hợp để đổi món cho cả nhà. Cách làm không quá cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, đặc biệt phù hợp với những hôm trong tủ lạnh chỉ còn một ít cơm nguội và vài con tôm.

Nguyên liệu làm bánh gạo chiên tôm hành

2 bát cơm nguội.

150g tôm tươi.

2 nhánh hành lá.

1 quả trứng gà.

2 thìa canh bột bắp hoặc bột năng.

1 củ cà rốt nhỏ.

1 tép tỏi.

Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.

Cơm nguội nên dùng loại đã để lạnh, hạt cơm hơi se lại sẽ dễ tạo hình hơn. Tôm chọn loại tươi, bóc vỏ, bỏ chỉ lưng rồi băm nhỏ. Cà rốt thái hạt lựu thật nhỏ, hành lá thái mỏng. Nếu thích bánh có vị thơm béo hơn, có thể thêm một chút phô mai bào, nhưng không nên cho quá nhiều vì bánh dễ mềm và khó giữ hình dáng khi chiên.

Ảnh minh họa

Cách làm bánh gạo chiên tôm giòn ngon

Đầu tiên, cho cơm nguội vào tô lớn. Dùng muỗng hoặc chày nghiền nhẹ để hạt cơm dính lại với nhau, không cần nghiền thành bột hoàn toàn. Nếu cơm quá khô, có thể thêm một thìa nước nhỏ rồi trộn đều. Mục đích là giúp cơm kết dính tốt hơn khi tạo bánh.

Tôm băm nhỏ đem ướp với một chút nước mắm, hạt nêm, tiêu và tỏi băm trong khoảng 10 phút. Sau đó, cho tôm vào chảo xào sơ với một ít dầu ăn đến khi tôm vừa chuyển màu, để nguội bớt. Bước này giúp phần nhân tôm chín đều, tránh tình trạng bánh đã vàng bên ngoài nhưng nhân bên trong vẫn còn sống.

Cho tôm đã xào vào tô cơm, thêm cà rốt, hành lá, trứng gà và bột bắp. Trộn đều đến khi hỗn hợp có độ kết dính. Nếu hỗn hợp quá ướt, có thể thêm một ít bột; nếu quá khô và rời rạc, hãy bổ sung chút nước hoặc thêm một phần nhỏ trứng.

Dùng tay sạch hoặc thìa lấy từng phần hỗn hợp, nặn thành những chiếc bánh dẹt có đường kính khoảng 5–6cm, độ dày vừa phải. Không nên nặn bánh quá dày vì sẽ khó giòn đều. Nếu muốn bánh có hình dáng đẹp, có thể dùng khuôn tròn nhỏ để ép nhẹ.

Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu vừa đủ để chiên áp chảo. Khi dầu nóng ở mức vừa, lần lượt đặt bánh vào, không xếp quá sát nhau. Chiên khoảng 3–4 phút mỗi mặt cho đến khi bánh vàng giòn. Trong lúc chiên, hạn chế lật bánh liên tục để bánh không bị vỡ. Khi hai mặt đã vàng đều, vớt bánh ra đĩa có lót giấy thấm dầu.

Mẹo để bánh gạo chiên không bị bở

Bí quyết quan trọng nhất là xử lý độ ẩm của cơm. Cơm quá khô sẽ khó kết dính, còn cơm quá nhão khiến bánh dễ mềm và hút dầu. Bột bắp hoặc bột năng giúp các nguyên liệu liên kết tốt hơn, nhưng chỉ nên cho vừa đủ để bánh không bị cứng.

Tôm nên được băm nhỏ và xào sơ trước khi trộn vào cơm. Nếu dùng tôm sống, bánh cần chiên lâu hơn để nhân chín, trong khi lớp vỏ có thể bị cháy. Ngoài ra, nên chiên bánh ở lửa vừa, đợi mặt dưới se vàng rồi mới lật.

Bánh gạo chiên tôm hành ngon nhất khi ăn nóng, lớp ngoài giòn nhẹ, bên trong vẫn mềm dẻo và thơm vị tôm. Có thể chấm cùng tương ớt, mayonnaise hoặc nước mắm chua ngọt tùy khẩu vị. Chỉ từ phần cơm nguội tưởng chừng đơn giản, thêm chút tôm, hành lá và vài nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có một món ăn mới lạ, dễ làm mà chẳng cần phải bỏ phí thức ăn thừa.