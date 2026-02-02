Sáng 2/2 (theo giờ Việt Nam), Grammy 2026 đã chính thức diễn ra, nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất hành tinh năm nay quy tụ những ngôi sao đình đám nhất của làng giải trí thế giới như Justin Bieber, Rosé (BLACKPINK), Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Tyla, Heidi Klum, KATSEYE... Trong đó, sự xuất hiện Justin Bieber tại sự kiện nhận được sự chú ý lớn.

Nếu như trên thảm đỏ, nam ca sĩ trở thành chủ đề hot khi anh đã lấy lại phong độ visual và được khen trẻ ra đến chục tuổi, thì trên sân khấu Justin Bieber lại khiến khán giả toàn cầu "á ố", sốc nặng với hình ảnh vô cùng khó tin. Thay vì ăn mặc chỉn chu bước lên sân khấu biểu diễn, Justin Bieber lại cởi trần, diện mỗi chiếc quần đùi và thậm chí chỉ mang vớ chứ không mang giày. Diện mạo "hoang dã" và "phóng khoáng" của giọng ca Peaches ngay lập tức gây bàn tán khắp nơi. Các khán giả cho biết chắc chỉ có Justin Bieber mới dám làm chuyện táo bạo, ăn mặc kiệm vải đến như vậy trên sân khấu 1 lễ trao giải âm nhạc danh giá bậc nhất hành tinh.



Justin Bieber mặc mỗi quần đùi biểu diễn trên sân khấu Grammy 2026. Nguồn: X.

Diện mạo hoang dã, táo bạo của nam ca sĩ khiến khán giả toàn cầu sốc nặng và không ngừng bàn tán. Ảnh: Getty Images, REUTERS.

Cũng tại Grammy 2026, Justin Bieber đã khẳng định tình cảm với bà xã Hailey Bieber. Cặp sao tay trong tay đi thảm đỏ, đập tan tin đồn rạn nứt hôn nhân. Hồi giữa tháng 1, mối quan hệ của Justin Bieber và Hailey Bieber vướng nghi vấn "cơm không lành canh chẳng ngọt". Theo đó, MXH X lan truyền rầm rộ việc Hailey Bieber đăng tải lại 1 video có nội dung tố cáo Justin Bieber bạo hành gia đình, nghiện ngập. Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận. Cư dân mạng ngờ vực Justin Bieber và Hailey Bieber đang gặp trục trặc hôn nhân nghiêm trọng, và nữ người mẫu đã trở mặt vạch trần góc tối đời tư của chồng. Tuy nhiên, Hailey Bieber đã phủ nhận.

Đến ngày 19/1, Justin Bieber khiến cả mạng xã hội náo loạn khi bất ngờ thả tim 1 bình luận nhạy cảm có liên quan tới Selena Gomez. Theo nguồn tin, 1 cư dân mạng vừa gửi lời chúc mừng hạnh phúc dưới bài đăng từ cách đây 10 năm của Justin Bieber. Đáng chú ý trong bài đăng ngày ấy, nam ca sĩ đã khoe khoảnh khắc hôn bạn gái cũ Selena Gomez. Không rõ vì lý do gì mà Justin mới đây lại đột nhiên thả tim bình luận nói trên, khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn anh vẫn còn lụy tình Selena, chưa thể quên được bạn gái cũ dù đã kết hôn và có con với người mẫu xinh đẹp Hailey Bieber. Động thái của Justin Bieber khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho hôn nhân của anh với Hailey Bieber.



Vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber tay trong tay, tình tứ trên thảm đỏ Grammy 2026. Ảnh: Getty Images, REUTERS.

Nguồn: X