Fan concert Hòa Minzy hóa sân khấu Victoria's Secret: Tiểu Vy đẹp như tiên tử, Thanh Thủy và cả dàn hậu "tuyệt đối điện ảnh"

Tối 1/12, Bắc Bling fan concert của Hoà Minzy đã chính thức diễn ra trong tối qua tại TP.HCM, thu hút hàng nghìn khán giả có mặt. Không chỉ là đêm nhạc đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, fan concert còn mang đến bầu không khí bùng nổ với loạt tiết mục được dàn dựng công phu, liên tục đẩy cảm xúc của người xem lên cao.

Điểm nhấn trong buổi diễn gây náo loạn từ sân khấu đến mạng xã hội chính là màn đổ bộ của dàn mỹ nhân đình đám. Theo đó, trong phần trình diễn kết hợp cùng Suboi, sự xuất hiện của Hương Giang, Tiểu Vy, Thanh Thủy, Ngọc Châu, Bùi Quỳnh Hoa, Xuân Hạnh, Võ Hoàng Yến,... ngay lập tức khiến sân khấu bùng nổ. Trong những bộ cánh lộng lẫy, được thiết kế cầu kỳ với phom dáng gợi cảm và hiệu ứng sân khấu bắt mắt, dàn hậu tự tin sải bước, khoe trọn thần thái sắc sảo và phong độ trình diễn chuyên nghiệp.

Dàn hậu Vbiz xuất hiện trên sân khấu fan concert của Hòa Minzy

Hòa Minzy và Suboi mang đến âm nhạc sôi động cùng với đó là màn catwalk của dàn mỹ nhân đình đám

Giữa dàn hoa hậu, á hậu đổ bộ sân khấu fan concert Bắc Bling, Tiểu Vy chính là cái tên khiến khán giả khó rời mắt. Xuất hiện trong "bộ cánh" màu xanh với phần corset ôm sát, váy tua mềm mại cùng đôi cánh lông vũ nổi bật, Tiểu Vy khoe trọn vóc dáng thanh thoát và thần thái rạng rỡ. Từng bước catwalk của nàng hậu được nhận xét vừa uyển chuyển, vừa tự tin, đúng chất một beauty queen đã quá quen với sân khấu lớn.

Điều khiến cư dân mạng xuýt xoa nhiều nhất chính là nhan sắc gần như không góc chết của Tiểu Vy. Dù nhìn trực diện hay nghiêng góc, gương mặt của nàng hậu vẫn giữ được đường nét hài hòa cùng nụ cười ngọt ngào. Trên mạng xã hội, loạt khoảnh khắc Tiểu Vy sải bước nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều bình luận nhận xét visual của cô trên sân khấu không hề thua kém những show thời trang quốc tế, thậm chí còn ví von Tiểu Vy như một thiên thần bước ra từ Victoria's Secret phiên bản Việt.

Tiểu Vy như "cô tiên xanh" catwalk đầy tự tin trên sân khấu

Đôi chân dài miên man và visual "không góc chết" của nàng hậu khiến dân mạng liên tục trầm trồ

Không chỉ riêng Tiểu Vy, dàn mỹ nhân còn lại cũng đồng loạt toả sáng, biến sân khấu fan concert thành một bữa tiệc nhan sắc đúng nghĩa. Hương Giang cuốn hút với thần thái sắc sảo, quyến rũ và phong cách trình diễn đầy bản lĩnh. Ngọc Châu ghi điểm nhờ khí chất sang trọng, từng bước catwalk chắc chắn và ánh nhìn đầy quyền lực. Trong khi đó, Thanh Thủy mang đến cảm giác mềm mại, thanh thoát với vẻ đẹp trong trẻo nhưng không hề mờ nhạt giữa dàn người đẹp.

Khoác lên mình các thiết kế lung linh, mỗi nàng hậu đều trở thành một điểm nhấn thị giác riêng biệt. Đặc biệt, những góc máy được ghi lại từ sàn diễn càng khiến loạt hình ảnh thêm phần "tuyệt đối điện ảnh". Chính điều này khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa, cho rằng màn xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu tại fan concert Hoà Minzy chẳng khác nào một show thời trang cao cấp.

Ngay sau khi loạt hình ảnh và clip được chia sẻ, cư dân mạng nhanh chóng dành nhiều lời xuýt xoa cho màn kết hợp này. Nhiều ý kiến cho rằng khoảnh khắc dàn hậu sải bước trên nền nhạc sôi động cùng Suboi chẳng khác nào một phiên bản Victoria's Secret thu nhỏ giữa fan concert của Hoà Minzy.

Hương Giang khiến sân khấu vỡ òa khi bất ngờ xuất hiện

Hoa hậu Thanh Thủy quá đỗi ngọt ngào trong thiết kế hồng từ đầu đến chân

Góc chụp nào cũng khiến nhan sắc nàng hậu thêm rạng rỡ

Hoa hậu Ngọc Châu cực năng lượng và rạng rỡ khi trình diễn

Góc chụp "tuyệt đối điện ảnh" khiến phần xuất hiện của Võ Hoàng Yến càng trở nên tỏa sáng

Hoa hậu Xuân Hạnh khoe đôi chân nuột nà và vóc dáng quyến rũ

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cực lộng lẫy trong bộ cánh trắng

Á hậu Mook thể hiện bước catwalk tràn đầy năng lượng

Màn đổ bộ của dàn hậu khiến fan concert trở nên tưng bừng hơn

Trong năm vừa qua, Hoà Minzy ghi dấu ấn bằng một hành trình nghệ thuật được đánh giá là chăm chỉ và thăng hoa. Ca khúc Bắc Bling bất ngờ trở thành bản hit quốc dân, giúp nữ ca sĩ phủ sóng mạnh mẽ và tạo dựng chỗ đứng vững chắc hơn trong lòng khán giả. Thành công của Bắc Bling được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ mà Hoà Minzy đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Sức lan tỏa của Bắc Bling cùng hình ảnh tích cực của Hoà Minzy trong năm 2025 cũng được ghi nhận tại WeChoice Awards 2025. Nữ ca sĩ góp mặt trong danh sách đề cử ở nhiều hạng mục đáng chú ý như Nhân vật truyền cảm hứng, Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, đồng thời Bắc Bling cũng được đề cử ở hạng mục Bài hát của năm. Những đề cử này không chỉ phản ánh mức độ yêu mến của công chúng, mà còn là sự công nhận cho một Hoà Minzy bền bỉ, nỗ lực và không ngừng tiến lên trên con đường nghệ thuật của mình.

Cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 vẫn đang mở, bình chọn cho Hoà Minzy tại đây!