Rộ clip Justin Bieber và nghiện ngập đánh đập Hailey, cặp đôi tỷ đô Hollywood sắp "toang"?

Ngày 12/1, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ của Justin Bieber và Hailey Bieber đang vướng nghi vấn "cơm không lành canh chẳng ngọt". Theo đó, MXH X vừa lan truyền rầm rộ việc Hailey Bieber đăng tải lại 1 video có nội dung tố cáo Justin Bieber bạo hành gia đình, nghiện ngập. Thông tin này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận. Cư dân mạng ngờ vực Justin Bieber và Hailey Bieber đang gặp trục trặc hôn nhân nghiêm trọng, và nữ người mẫu đã trở mặt vạch trần góc tối đời tư của chồng.

Trước nghi vấn hôn nhân với Justin Bieber sắp "toang" và còn lên mạng tố cáo ông xã ca sĩ, Hailey Bieber đã đích thân lên tiếng phủ nhận. Trong bài đăng trên story Instagram, nhà sáng lập thương hiệu Rhode phủ nhận việc bản thân đăng lại đoạn video có nội dung chỉ trích Justin Bieber, miêu tả cô là 1 người phụ nữ cam chịu, chấp nhận bị chồng bạo hành cảm xúc trong hôn nhân. "Mấy tài khoản đang lan truyền tin đồn sai sự thật về vợ chồng chúng tôi chắc rảnh rỗi lắm. Nhưng tôi xin đính chính là tôi không hề đăng tải bất kỳ video nào về cuộc hôn nhân của mình", Hailey Bieber làm rõ tin đồn đang ầm ĩ MXH về cô.

MXH X xôn xao tin Hailey Bieber đăng tải lại 1 đoạn video tố cáo Justin Bieber nghiện ngập, bạo hành cô. Tuy nhiên, nữ người mẫu đã lên tiếng bác bỏ. Ảnh: Page Six.

Justin Bieber và Hailey Bieber được xem biểu tượng tình yêu kiểu mẫu của thế hệ gen Z, sở hữu khối tài sản tỷ đô. Năm 2025, hôn nhân của cặp sao đối mặt với sóng gió lớn khi Justin Bieber có tâm lý bất ổn, thường xuyên hành động kỳ quặc và thậm chí công khai hút cần sa. Không chỉ vậy, anh còn được tiết lộ nợ nần chồng chất, đứng trước nguy cơ phá sản. Không lâu sau, Hailey Bieber được phát hiện unfollow tài khoản MXH của chồng và bỏ đeo nhẫn cưới. Từ động thái của Hailey, truyền thông Mỹ nhận định mối quan hệ của nữ người mẫu với Justin bước vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện.

1 số người thân cận cho biết Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan. Hailey Bieber được tiết lộ đã rất kiên nhẫn với chồng trong suốt quá trình Justin Bieber đấu tranh với các vấn đề tâm lý. Sau khoảng thời gian trục trặc, Hailey và Justin dần kết nối lại, tiếp tục duy trì tổ ấm. "Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ họ đã tốt đẹp hơn nhiều", nguồn tin nói.

Năm 2025, mối quan hệ của cặp sao từng có lúc rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Elle.

Justin và Hailey tổ chức lễ cưới ở Bluffton, Nam Carolina (Mỹ) vào năm 2019. Sau 5 năm về chung nhà, cặp sao đón tin vui có con đầu lòng và chính thức thông báo với người hâm mộ vào ngày 10/5/2024. Khi đó, vợ chồng Justin Bieber chia sẻ loạt hình ảnh, video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn trong buổi lễ trao lời thề nguyện lần nữa tại Hawaii. Hailey diện váy cưới lệch vai, có kiểu dáng gần giống chiếc váy cô từng mặc trong lễ cưới năm 2019, vỡ òa hạnh phúc khoe bụng bầu 6 tháng.

Ngay lập tức, truyền thông thế giới như "nổ tung" trước thông tin vợ chồng Justin Bieber sắp lên chức bố mẹ. Có đến hơn 11 triệu người "thả tim" bài viết của cặp đôi, hàng loạt bạn bè trong giới giải trí như Paris Hilton, Kylie Jenner, Bella Hadid, Demi Lovato, Martin Garrix... đã để lại lời chúc mừng cặp đôi. Đến ngày 24/8/2024, vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber đón con trai đầu lòng chào đời.

Vợ chồng Justin Bieber - Hailey Bieber có với nhau 1 cậu con trai đáng yêu, kháu khỉnh. Ảnh: Page Six.

