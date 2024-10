"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun đón tin vui ở tuổi 42

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin "mợ chảnh" Jun Ji Hyun chính thức trở thành tân đại sứ của Louis Vuitton. Tin vui này đến sau khi Jun Ji Hyun kết thúc hợp đồng với Burberry. Ở tuổi 42, Jun Ji Hyun vẫn giữ được vẻ ngoài sang chảnh và xinh đẹp.



Truyền thông Hàn dành lời khen ngợi cho người đẹp Jun Ji Hyun: "Trong bức ảnh, Jun Ji Hyun đã thu hút ánh nhìn với phong cách đặc trưng, tinh tế và ngây thơ của mình. Cô đã hoàn thiện phong cách thời trang thanh lịch của mình với một chiếc túi xa xỉ, tạo nên một vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại trước một phông nền đơn giản. Jun Ji Hyun đã nhấn mạnh vẻ đẹp giản dị nhưng tinh tế bằng cách kết hợp một chiếc áo màu ngà voi với quần slacks (quần thụng) màu đen. Đặc biệt, kiểu dáng rộng rãi của chiếc áo đã làm nổi bật bờ vai ngang, tạo cảm giác tổng thể rất gọn gàng và thanh lịch. Tay áo dài cũng tạo nên một bầu không khí thoải mái và hòa quyện hoàn hảo với hình ảnh trong sáng của người đẹp".

Jun Ji Hyun đã thu hút khán giả trên khắp thế giới với khả năng diễn xuất quyến rũ và phong cách sang trọng của mình. Cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất cũng như giành được nhiều giải thưởng thông qua các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình như Huyền thoại biển xanh, Vì sao đưa anh tới, The Thieves, Kingdom: Ashin of the North...

Không chỉ vậy, Jun Ji Hyun còn hoạt động như một người mẫu trang bìa cho nhiều tạp chí cũng như là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng cáo khắp châu Á.

Vẻ đẹp không tuổi, khí chất độc đáo và phong cách thời trang tinh tế của Jun Ji Hyun đã làm nên thương hiệu mạnh mẽ của cô trong ngành thời trang và nhiều lĩnh vực khác. Phong cách và cá tính độc lập của Jun Ji Hyun, pha trộn giữa sức mạnh và sự thanh lịch đã chính thức lọt vào mắt xanh của Nicolas Ghesquière, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton. Xin chúc mừng Jun Ji Hyun.