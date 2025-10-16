Yoon Hoo sinh năm 2006, được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế vào năm 2013 cùng với bố của mình là ca sĩ Yoon Min Soo, thành viên nhóm nhạc Vibe. Khi tham gia chương trình, Yoon Hoo đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ ngoại hình mũm mĩm đáng yêu, tính cách hài hước, ngây thơ và đặc biệt là trái tim ấm áp, tốt bụng. Cậu bé nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí được yêu thích nhất Hàn Quốc, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người bố ca sĩ của mình.

Sau chương trình, Yoon Hoo vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, chàng trai 19 tuổi đã mở Instagram cá nhân và nhanh chóng thu hút đến gần 15 ngàn người follow. Sao nhí Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế vui vẻ chia sẻ những hình ảnh thường ngày và nhận được "cơn mưa lời khen" từ công chúng. Từ cậu bé nhỏ xíu, Yoon Hoo có màn dậy thì thành công, trở thành một thiếu niên cao lớn, cá tính. Tuy không đẹp theo kiểu "mỹ nam đẹp hơn hoa" nhưng Yoon Hoo vẫn rất thu hút với gương mặt hiền lành dễ thương, đậm chất "bạn trai" cùng thân hình cực đô do chăm chỉ tập gym.

Yoon Hoo học rất giỏi và giờ đã trở thành sinh viên Đại học North Carolina danh tiếng nước Mỹ. Trên Instagram cá nhân, sao nhí 1 thời cũng chia sẻ cuộc sống tự lập của sinh viên như đi học, tự đi siêu thị mua đồ về nấu nướng. Trong kỳ nghỉ, Yoon Hoo về nước thăm gia đình và cùng bố xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy.

Sao nhí đình đám cũng có những rung động tình cảm. Nam ca sĩ Yoo Min Soo hỏi con trai: "Không phải con tập luyện để cố gắng kiếm bạn gái ở Mỹ sao?". Đáp lại, Yoon Hoo thành thật trả lời "Một phần cũng là thế", khiến khán giả đều bật cười. Lúc ăn cùng nhau, ca sĩ đình đám tiếp tục hỏi con trai: "Con không có bạn gái ở Mỹ à? Con vẫn còn độc thân chứ? Con từng có mối tình thoáng qua nào chưa?". Yoon Hoo ngượng ngùng thú nhận: "Con không có bạn gái nhưng cũng không độc thân. Con đã tỏ tình rồi bị từ chối qua tin nhắn".

Tuy nhiên câu chuyện của 2 bố con trở nên trầm buồn khi ca sĩ Yoon Min Soo nói về chuyện ly hôn. Yoon Hoo dù buồn nhưng quyết tâm sống tự lập, tự chăm sóc bản thân khi đi du học, đồng thời vẫn yêu thương cả bố lẫn mẹ.

