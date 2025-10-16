Trong thế giới hào nhoáng của giới giải trí Hoa ngữ, nhiều nữ diễn viên từng khiến khán giả ngưỡng mộ khi cưới được chồng giàu sang và quyền lực. Tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng may mắn được tận hưởng vinh hoa phú quý, có hôn nhân viên mãn bên bạn đời gia thế đến cuối đời. An Dĩ Hiên, Trương Vũ Kỳ, Lâm Thái Đề và Hồ Huệ Trung là những cái tên rơi vào cảnh ê chề, điêu đứng vì chồng ăn cơm tù. Trong đó, Lâm Thái Đề từng có đến 2 lần chứng kiến người đàn ông mình yêu bị cảnh sát bắt giữ, còn Hồ Huệ Trung đã tự tử nhưng được cứu kịp thời sau khi hay tin chồng đối mặt với mức án lên đến 65 năm tù giam.

An Dĩ Hiên

Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện - chồng của An Dĩ Hiên, mỹ nhân phim giờ vàng, nổi tiếng với loạt tác phẩm kinh điển như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Đấu Ngư, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp... - bị bắt. Theo cơ quan chức năng, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ đã có hành vi tổ chức, mời mọc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này còn thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận bất chính. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD ( 48.355 tỷ đồng). Vụ án có dính líu đến "ông trùm sòng bạc Macau" được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam. Tuy nhiên, tất cả tài sản của Trần Vinh Luyện đều bị phong tỏa sau vụ án.

An Dĩ Hiên bẽ bàng sau khi chồng đi tù

Việc chồng vướng vòng lao lý khiến sự kiêu hãnh của An Dĩ Hiên sụp đổ. Bạn bè từng tiết lộ An Dĩ Hiên "lấy nước mắt rửa mặt" sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt. Áp lực dư luận và trách nhiệm với người thân bất ngờ đè nặng lên vai khiến An Dĩ Hiên suy sụp, sức khỏe giảm sút và thậm chí tái phát bệnh tim bẩm sinh. Ngoài 2 con nhỏ, nữ diễn viên phải chăm sóc cha chồng 90 tuổi và con gái riêng của Trần Vinh Luyện. Chưa kể, An Dĩ Hiên còn bị công chúng nghi ngờ, gièm pha che giấu và dính líu đến hoạt động kinh doanh phi pháp của chồng. Điều này khiến sao nữ phải trốn tránh truyền thông. Cô xóa ảnh gia đình, ngừng cập nhật tài khoản cá nhân suốt 3 năm qua. Thậm chí, nữ diễn viên không xuất hiện tại tòa trong thời điểm chồng bị xét xử hay đi thăm nuôi Trần Vinh Luyện. Từ năm 2023, cô đã ôm con về nương nhờ nhà ngoại, cắt đứt liên hệ với chồng và nhà chồng.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc cho biết An Dĩ Hiên đã bán đi căn biệt thự hạng sang có giá thị trường 80 triệu TWD (gần 69.000 tỷ đồng) của mình. Người đẹp phải bán bất động sản riêng của mình vì cần tiền trang trải cho 2 con đi du học Mỹ. Thời gian qua, cô làm mọi cách để có thể rút 50 triệu HKD (hơn 162 tỷ đồng) tiền tiết kiệm của ông xã, nhưng bất thành vì tài sản của Trần Vinh Luyện đã bị phong tỏa. Nhìn cảnh sống chật vật, nhan sắc úa tàn của An Dĩ Hiên hiện tại công chúng không khỏi thương cảm, tiếc nuối cho nữ diễn viên.

Sự nghiệp nghệ thuật của An Dĩ Hiên tiêu tan, bị người đời khinh miệt đàm tiếu vì người chồng tỷ phú phạm pháp

Trương Vũ Kỳ

Trương Vũ Kỳ là nàng "Tinh Nữ Lang", "Mỹ nhân ngư nóng bỏng nhất Cbiz" được "vua hài" Châu Tinh Trì nâng đỡ, hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo vào showbiz. Ngoài ra, minh tinh này còn được biết đến là "bản sao gợi cảm nhất của Song Hye Kyo" vì gương mặt có đường nét na ná người đẹp Hàn Quốc, nhưng body lại sexy hơn với vòng 1 khủng. Khi đang trên đỉnh cao danh vọng, Trương Vũ Kỳ tuyên bố kết hôn với đạo diễn kiêm nhà sản xuất hàng đầu Vương Toàn An. Họ tổ chức lễ cưới xa hoa ở Maldives vào năm 2013.

Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cặp sao sớm tan vỡ. Bẽ bàng hơn cả là dù Trương Vũ Kỳ vô cùng xinh đẹp, gợi cảm và giàu có, đạo diễn này vẫn ra ngoài ngoại tình và bị cảnh sát bắt giữ đầy ê chề. Theo đó, vào tháng 9/2014, showbiz Hoa ngữ rúng động khi cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo tạm giam Vương Toàn An và 6 cô gái vì hành vi mua dâm tập thể. Đạo diễn danh tiếng này bị cơ quan chức năng bắt quả tang tại trận hành vi "mây mưa" với gái mại dâm. Trong quá trình thẩm tra, Vương Toàn An thừa nhận ông đã giao dịch mua dâm với giá 100 USD/lần phục vụ (hơn 2,6 triệu đồng).

Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm tập thể

Sốc hơn cả, trong báo cáo điều tra của cảnh sát, Vương Toàn An được ghi nhận gọi gái mại 3 ngày liên tiếp. Trong đó, vào ngày 9/9/2014, đạo diễn này qua lại với 2 cô gái. "Tôi không có gì biện minh cho mình. Sai lầm do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm", đạo diễn hàng đầu nhận tội. Vương Toàn An sau đó đã bị truy tố hình sự và ngồi tù.

Thời điểm Vương Toàn An bị bắt quả tang mua dâm, Trương Vũ Kỳ đang ở New York (Mỹ) làm việc. Minh tinh sinh năm 1986 sốc nặng, suy sụp và mắc trầm cảm khi nghe tin chồng phản bội mình, qua lại với gái mại dâm rồi vướng lao lý. Sau khi chồng ra tù, cô tuyên bố ly hôn trong nước mắt.

Trương Vũ Kỳ bị chồng đạo diễn "cắm sừng" khi đang ở nước ngoài

Lâm Thái Đề

Lâm Thái Đề sinh năm 1990, từng là người mẫu, diễn viên, ca sĩ hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được mệnh danh là "mỹ nữ có vòng 1 đẹp nhất" xứ Đài. Người đẹp từng yêu say đắm nam ca sĩ Hồ Duệ Nhi. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ khiến cô chịu tủi hổ hết lần đến lần khác. Năm 2016, Hồ Duệ Nhi bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng, tàng trữ chất cấm. Nam nghệ sĩ đã khóc lóc, thề thốt trước truyền thông rằng sẽ không bao giờ làm gương xấu nữa. Trước sự rớt đài của bạn trai, Lâm Thái Đề vẫn chọn tiếp tục đồng hành, và kết hôn với Hồ Duệ Nhi vào năm 2018.

Tuy nhiên, vào thời điểm cặp sao sắp đón con đầu lòng, Hồ Duệ Nhi lần nữa bị bắt giữ với cáo buộc cực kỳ nghiêm trọng là cưỡng hiếp phụ nữ trong tình trạng say xỉn ở hộp đêm. Hồ Duệ Nhi bị tuyên án 2 năm tù giam. Sau khi chồng ngồi sau song sắt bóc lịch, Lâm Thái Đề đã đệ đơn ly hôn vào năm 2020. Đến năm 2022, Hồ Duệ Nhi ra tù.

Lâm Thái Đề lập tức đệ đơn ly hôn chồng sau khi anh bị kết án 2 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp phụ nữ

Hồ Huệ Trung

Hồ Huệ Trung là 1 trong "Tứ đại mỹ nhân xứ Đài Loan (Trung Quốc) thập niên 1990", "đả nữ hàng đầu Cbiz". Tuy nhiên, nữ diễn viên này có đường tình duyên vô cùng bi đát. Cô đổ vỡ với người chồng đầu, khi kết hôn lần 2 ở tuổi tứ tuần thì lại rơi vào cảnh chạy vạy cứu chồng. Theo đó, vào năm 2017, Hà Chí Bình - chồng của Hồ Huệ Trung - đã bị bắt với cáo buộc rửa tiền, nhận hối lộ, tham nhũng.... trong thời gian giữ chức Tổng thư ký Quỹ năng lượng Trung Quốc. Ông bị phải đối mặt với mức án 65 năm tù giam. Khi hay tin chồng bị đề nghị ngồi tù hơn 3 thập kỷ, Hồ Huệ Trung sốc nặng, nghĩ quẫn nhưng được phát hiện kịp thời.

Sau đó, cô quyết định vực dậy, đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ, viết thư tay cầu xin tòa án khoan hồng cho chồng. Tháng 3/2019, Hà Chí Bình bị kết án 36 năm tù giam, nộp phạt 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng). Không dừng lại, Hồ Huệ Trung tiếp tục chạy đôn chạy đáo bán nhà để bồi thường, khắc phục hậu quả kinh tế giúp chồng. Cuối cùng, Hà Chí Bình được giảm án còn 3 năm tù giam. Đến tháng 6/2020, Hà Chí Bình được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt.

Hồ Huệ Trung từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Nữ diễn viên làm đủ mọi cách để giúp chồng giảm án từ 65 năm xuống còn 3 năm tù giam

