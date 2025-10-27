Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Mới đây, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 đã chính thức khép lại, ghi dấu một mùa leo núi đầy cảm xúc với sự góp mặt của bốn "nhà leo núi" xuất sắc: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

4 thí sinh đã có phần thể hiện rất xuất sắc trong trận Chung kết năm.

Suốt bốn vòng thi, khán giả gần như không thể rời mắt khỏi màn hình khi các thí sinh liên tục "kèn cựa" từng điểm số, thể hiện sự thông minh, tự tin và bản lĩnh đáng nể. Mỗi người một phong cách, một cá tính riêng, nhưng tất cả đều mang đến những khoảnh khắc khiến người xem phải trầm trồ.

Trong đó, cái tên Nguyễn Nhựt Lam - chàng trai đến từ miền Tây sông nước để lại ấn tượng sâu nhất không chỉ bởi cách thi tự nhiên, vui tươi mà còn bởi tinh thần "làm hết sức, chơi hết mình" xuyên suốt hành trình. Dù không chạm tay vào vòng nguyệt quế, Nhựt Lam vẫn "ghi điểm" trong lòng khán giả bằng phong thái chân thật, đáng yêu và nghị lực đáng khâm phục trong hành trình Về đích của mình.

Thí sinh Nguyễn Nhựt Lam gây ấn tượng bởi năng lượng tích cực, đáng yêu.

Từ những vòng thi đầu tiên, cậu bạn đã gây ấn tượng bởi năng lượng tươi tắn và nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Khán giả tinh ý còn nhận ra Nhựt Lam có một thói quen rất đáng yêu: thỉnh thoảng lại đứng lắc qua lắc lại. Chia sẻ về điều này, nam sinh cười ngượng ngùng giải thích: "Em hay vô tình làm vậy vì em khó đứng yên một chỗ lắm, với lại làm vậy giúp em bình tĩnh hơn".

Được khán giả đặt cho nickname là "Hoàng tử vương quốc trái cây", Nhựt Lam bật mí rằng bản thân rất thích cái tên này vì cảm nhận được sự yêu thương từ mọi người. Cậu bạn cũng cảm thấy khá tiếc nuối vì chưa dành được vòng nguyệt quế để đáp lại tình cảm đó. Tuy nhiên, điều khiến khán giả càng yêu hơn là câu trả lời rất đáng yêu của Nhựt Lam: "Gọi là hoàng tử vương quốc trái cây, nhưng món em thích nhất vẫn là cơm mẹ nấu".

Nam sinh đến từ Đồng Tháp rất vui vì được mọi người yêu quý.

Trong phần thi Về đích, Nhựt Lam khiến cả trường quay trầm trồ khi mạnh dạn chọn liền ba câu hỏi 30 điểm. Đáng chú ý nhất phải kể đến một câu hỏi tiếng Anh được biên tập bởi 2 biên tập viên của Vietnam Today – kênh truyền hình đối ngoại bằng tiếng Anh đầu tiên của Việt Nam. Đây cũng là câu hỏi mà Lam lựa chọn đặt ngôi sao hy vọng.

Câu hỏi liên quan đến thông điệp của Hội chợ mùa thu lần thứ nhất – năm 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trong phần đọc đề, hai biên tập viên đưa ra hàng loạt thông tin chi tiết về khuôn viên, phòng trưng bày, thời gian và quy mô sự kiện,... dày đặc dữ kiện khiến người nghe phải tập trung cao độ. Ngay cả MC song ngữ Khánh Vy cũng phải thừa nhận: "Đây là một câu hỏi rất khó, có nhiều chi tiết dễ khiến thí sinh rối".

Ấy vậy mà Nhựt Lam không chỉ nghe – hiểu trọn vẹn, mà còn dịch lại chính xác từng chi tiết, từng số liệu, không sai một chữ. Câu trả lời hoàn hảo đến mức khiến cả trường quay vỡ òa trong sự kinh ngạc và thán phục, giúp nam sinh tăng tới 60 điểm.

Nhựt Lam đã xuất sắc trả lời chính xác câu hỏi tiếng Anh khó.

Dù cuối cùng chưa chạm tay đến vòng nguyệt quế, Nhựt Lam vẫn ghi dấu trong lòng khán giả bằng hàng loạt "kỷ lục" thú vị: là thí sinh duy nhất không đến từ trường chuyên, là người đầu tiên đưa ngôi trường chưa từng có cầu truyền hình góp mặt tại sân chơi Olympia, là thí sinh nhất Quý với số điểm cao nhất – 290 điểm và cũng là người từng giành chiến thắng nhờ câu hỏi phụ.

Chia sẻ sau cuộc thi, Nhựt Lam cho biết: "Tương lai còn rất dài, có rất nhiều quyết định quan trọng, vậy nên em cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi của mình. Nhưng dù học gì, làm gì, em vẫn sẽ mang theo tinh thần Olympia – làm hết sức, chơi hết mình".

Có lẽ, dù chưa đội vòng nguyệt quế, Nguyễn Nhựt Lam vẫn đã là "nhà vô địch" trong lòng nhiều khán giả – một "hoàng tử miền Tây" giản dị, đáng yêu và tràn đầy năng lượng tích cực.