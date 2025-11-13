Địch Lệ Nhiệt Ba suy kiệt trầm trọng

Những ngày qua, tình hình sức khỏe bất ổn của Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Công ty quản lý cho biết mỹ nhân Tân Cương bị cảm cúm từ đầu tháng 9, nhưng đến nay đã 2 tháng trôi qua cô vẫn chưa khỏi bệnh. Theo tìm hiểu của tờ Sohu, tình trạng thể chất của Nhiệt Ba xuống cấp trầm trọng hơn những gì mọi người được biết. Cổ họng cô bị nhiễm trùng đã hơn 1 tháng, ho dai dẳng không dứt, giọng khàn đặc, mặt mũi trắng bệch, mạch máu mỏng đến mức lộ rõ trên da. Nữ diễn viên luôn phải dán miếng hạ sốt ở hậu trường phim. Do sức khỏe của Nhiệt Ba sa sút đến mức không còn có thể che giấu, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nên phía công ty Gia Hành mới buộc phải công bố để xoa dịu dư luận.

Sau khi tình trạng bệnh tật ở mức báo động đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba được công bố, trong showbiz Hoa ngữ đã lan truyền rầm rộ nguyên nhân khiến mỹ nhân Tân Cương ốm nặng. Theo nguồn tin, ngoài lịch trình chạy show từ Á sang Âu dày đặc, bị phía công ty quản lý vắt kiệt sức và không có trợ lý chăm sóc mỗi khi đi đóng phim, thể chất của Nhiệt Ba ngày càng kém đi vì gánh chịu di chứng của việc sinh con, nhưng không có đủ thời gian ở cữ phục hồi. Do lo lắng công chúng phát hiện ra bí mật bản thân và tài tử Hoàng Cảnh Du đã có con với nhau, Nhiệt Ba đã phải vội vã giảm cân lấy lại dáng thon, trở lại làm việc cường độ cao dù mới sinh nở chưa được bao lâu.

Nguồn tin trong giới cho biết 1 trong những nguyên nhân khiến thể chất Nhiệt Ba sa sút báo động là do gánh chịu di chứng của việc sinh con

Trước đó, vào tháng 6/2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như biến mất khỏi giới giải trí. Cô không đóng phim, cũng không tham gia sự kiện dù nắm trong tay hơn 30 hợp đồng quảng cáo. Ngôi sao An Lạc Truyện còn đột ngột thay đổi phong cách từ gợi cảm với các bộ đồ bó sát thành trang phục dày, áo khoác lớn che kín toàn thân. Những điều trùng hợp bất thường này làm rộ lên tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba ở ẩn sinh con cho bạn trai Hoàng Cảnh Du. Từ đó, mỗi khi có thông tin về việc "minh tinh bí mật sinh con" Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba là những người bị nghi ngờ nhiều nhất.

Trước nghi vấn sức khỏe suy giảm hiện tại của Địch Lệ Nhiệt Ba là do gánh chịu di chứng từ việc sinh con, phía nữ diễn viên chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, người hâm mộ đã thay nữ diễn viên bác bỏ tin đồn. Họ bày tỏ sự bức xúc khi có kẻ thừa nước đục thả câu, nhân lúc cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được sự quan tâm mà tung tin giật gân sai sự thật về cô để câu tương tác.

Mỹ nhân sinh năm 1992 đột nhiên vắng bóng trong showbiz, ăn mặc thùng thình giấu dáng vào năm 2022. Thời điểm đó, cô vướng nghi vấn mang thai con của Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò với Địch Lệ Nhiệt Ba từ năm 2020, sau khi hợp tác chung phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Cả 2 lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu nhưng không phủ nhận hay thừa nhận. Chưa rõ thực hư thế nào song cư dân mạng phản đối dữ dội mối quan hệ giữa Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du. Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba không hài lòng với Hoàng Cảnh Du là bởi nam diễn viên từng vướng tin đồn bạo hành vợ cũ, lộ ảnh nóng và đời tư hỗn loạn. Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ 9X hot nhất Trung Quốc, không vướng scandal đời tư nghiêm trọng nào.

Đến ngày 20/2 năm nay, dân tình Trung Quốc xôn xao khi 1 tài khoản MXH tung clip Hoàng Cảnh Du đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ. Nhiều khán giả cho rằng bạn gái mới của Hoàng Cảnh Du là người ngoài ngành giải trí. Khi truyền thông liên hệ với studio Hoàng Cảnh Du, phía nam diễn viên không phản hồi. Với việc tài tử Thượng Ẩn lộ khoảnh khắc hẹn hò với người mới, công chúng cho rằng chuyện tình của anh và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. Từ giữa tháng 1, blogger Lưu Đại Chùy đã tiết lộ Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba "đường ai nấy đi".

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Hạnh phúc trong tầm tay

Cư dân mạng "tóm gọn" Hoàng Cảnh Du đi du lịch Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ vào giữa cuối tháng 2

Nguồn: Sina, Sohu